Фондация „Джазтет“ призовава млади таланти: „Импровизирай безкрай!“ и представя постиженията им на концерт утре в Кино „Кабана“

Млади таланти от различни възрасти за втора поредна година развиват своите музикални умения в работилницата „Импровизирай безкрай – сцена за млади таланти“. Проектът е на фондация „Джазтет“ и включва поредица от практически занимания, които завършват с концерт. Преподаватели са водещи имена от джаза. Те също ще излязат на сцената със своите възпитаници на 5 септември от 18:30 ч. в Кино „Кабана“. Входът е свободен.

Снимка: Фондация Джазтет

Във второто издание на „Импровизирай безкрай – сцена за млади таланти“ се включват както нови участници, така и обучавали се през миналата година. Това е вдъхновяващо за организаторите, посочва инициаторът Невена Григорова. Работилницата сега даде още повече възможности за съвместно музициране и надгради съдържателно с акцент върху композицията. „Тази година успяхме още повече да импровизираме заедно, а също и да обърнем внимание на авторските идеи на младите. Една от тях ще бъде записана след заключителния концерт.“ – разказа Невена Григорова. Записът ще бъде направен през октомври с аранжимент на преподавателите. „Мисля, че това е много ценна подкрепа за тези млади хора.“ – посочи още тя.

С течение на времето „Импровизирай безкрай – сцена за млади таланти“ приобщава все повече таланти и още по-силно ги сплотява. Важността на това откроява участващият за втора година пианист Борис Петков: „Сприятелихме се, създадохме си едно общество. Всеки от нас е вече много по-навътре в джаза, още повече иска да се занимава с този жанр.“ Като важно той открои и че най-младите участници получават знание както от преподавателите, така и от по-големите от тях обучаващи се.

За първи път в работилницата се включва пианистът Симеон Божилов. Тази година той започва следването си при Атанас Миладинов в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. „Радвам се, че се създава такава среда, в която млади музиканти с различна степен на напредък работим с преподаватели, обменяме опит. Със сигурност всеки получава много за себе си.“ – изрежда ползи от работилницата той.

Снимка: Фондация Джазтет

На младите таланти преподават Павлета Семова, Михаил Иванов, Димитър Благоев, Невена Григорова, Венци Благоев, Атанас Миладинов, Павел Цонев. Те помагат на младите както в тяхното развитие като инструменталисти и вокалисти, но също им дават насоки за цялостната професионална реализация в музиката. „Мисля, че се развихме и ние като преподаватели. Радваме се отново да се срещнем с участници, които миналата година видяхме за първи път. Междувременно те имаха забележителни постижения.“ Казвайки това, Венци Благоев изрежда успехите на Борис Петков, Георги Селенски, Елия Тодорова… „Това е пътят, това много ми липсваше, когато бях на техните години – да отидеш на майсторски клас и да вземеш всичко. И това да се случи близо до теб. Навремето трябваше да отидеш в Перуджа, в Амстердам… Тези младежи и деца се запознават, създават проекти, стават професионални музиканти.“ – очертава пътя на израстването Венци Благоев.

Думите му намират потвърждение в казаното от китариста Георги Селенски: „Най-интересното, което разбрах е, че за да се научиш добре да свириш джаз, много помага да свириш с професионалисти. Това те предразполага да им се довериш, да се отпуснеш и да започнеш да импровизираш, да усещаш как музиката трябва да звучи. Това най-много ми харесва от тази и миналата година. Успях да свиря с прекрасни музиканти, които ми дадоха ценна информация, върху която сам да работя и да я прилагам.“

Вокалистката Диана Димитрова също отбелязва израстването си, правейки паралел спрямо работилницата от миналата година. „Когато за първи път бях тук, не бях слушала много джаз, но исках да го опозная, защото ми е интересно. Покрай хората, които ни дават шанса да се изявим, имам повече желание да се включа, самочувствие, че знам повече. А преподавателите много ни предразполагат. Тук имаме свободата да се развиваме, което джазът изисква. Чувствам се много по-освободена в музиката от миналата година.“ Вокалистката и басистка Яна Миладинова се интересува от алтернативна музика, но джазът цялостно ѝ помага в развитието. „Дойдох тук, защото искам да се науча. Ако разбирам джаза, това ще ми помогне да се развия във всякакви други стилове, да съм по-широко скроена и повече да разбирам музиката.“

Концертът на 5 септември ще започне с идеите на най-малките ученици, по които всички ще импровизират, след това ще се включат по-големите, вокалистите ще изпълнят песни, ще чуем и много авторски произведения – представя програмата Венци Благоев. И отправя поглед още по-напред: „Надявам се да посеем у участниците зрънцето на композицията, освен зрънцето на импровизацията. Това ще е стимул и за преподавателите да видят какво поколение идва.“

След три дни на свирене и усвояване на нови знания и умения Стефан Благоев застава усмихнат пред микрофона: „Беше много хубаво и вдъхновяващо! Свирих с познати музиканти и приятели. Това беше много забавно!“ Тази година в „Импровизирай безкрай“ участват много деца. Невена Григорова подчертава, че успешно са се справили с предизвикателството да ангажират най-малките през цялото време: „Те се учат и от преподавателите, и от по-големите. Няма възрастови граници за един импровизатор и най-малките ни участници са пример за това.“

Проектът „Импровизирай безкрай – сцена за млади таланти“ се провежда с финансовата подкрепа на Столична община – Столична програма „Култура“. Jazz FM е медиен партньор.