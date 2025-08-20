Специално сформиран квартет за шестото издание на Veleka Kite & Jazz Fest в Синеморец: за първи път заедно са Павел Найденов и Борис Петков – пиано, Йоан Иванов – саксофон, и Николай Петров – бас китара

Специално сформиран за Veleika Kite & Jazz Fest квартет слушаме на 23 август от 16 ч. при вход свободен на плаж „Велека“ в Синеморец. Фестивалът се провежда от 2019 г. насам с партньорството на Jazz FM и съчетава полета на хвърчилата със свободата и спонтанността на джаза сред чистата природа. Тази година за втори път в историята на Veleka Kite & Jazz Fest създаваме специален квартет, като ключовата дума за него е бъдещето. Ще свирят трима млади музиканти, които ще определят развитието на джаза – пианистите Павел Найденов и Борис Петков и саксофонистът Йоан Иванов, подкрепени от басиста Николай Петров. Тяхното класическо музикално образование ще бъде основа, върху която ще разгърнат любимите джаз импровизации в оригинален със своите новаторски идеи репертоар. Четиримата се събират за първи път в група и, какъвто е замисълът на фестивала, ще ни поднесат музика в свободен полет на духа.

Павел Найденов е на 13 години, ученик в профилираното в изкуствата СУ „Св. Климент Охридски“ – Добрич. Той вече има изяви на професионалната сцена, а през тази година стана лауреат на Националния конкурс за млади джаз изпълнители, организиран от Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ – Стара Загора. След това той спечели и наградата от сцена „Децата в джаза“ на Банско джаз фестивал. Павел вече композира своя авторска музика и свири виртуозно на базата на любовта си към джаза и знанието си за жанра, дадено му от такива музиканти като китариста Георги Илиев, контрабасиста Николай Петров и пианистите Любомир Денев и Антони Дончев. На Банско джаз академия „Милчо Левиев“ той музицира и със светилата Джон Бийсли и Нилс Ландгрен. Висока оценка за таланта му бе решението на варненската джаз общност да му закупи електрическо пиано със средствата, събрани от концерта с негово участие за Международния ден на джаза.

Борис Петков е една от водещите фигури в младежкия джаз у нас. Той се дипломира в Консерваторията в Мюнхен с две специалности – пиано и музикална педагогика, а в момента продължава обучението си при Ангел Заберски в Нов българско университет. Той стана лауреат на Националния музикален конкурс „Милчо Левиев“, организиран от Сдружение за култура и образование „Милчо Левиев“ и Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ в родния Пловдив. Борис Петков се откроява със своите модерни идеи и с безгранична смелост в музиката. За отличното си представяне на сцена „Млади таланти“ на Банско джаз фестивал миналата година той получи покана да създаде оригинален проект за Главната сцена на фестивала, където тази година направи своя дебют в тази роля. В проекта му се включиха Вики Алмазиду, Стоян Янкулов – Стунджи и Васил Хаджигрудев. На Банско джаз академия „Милчо Левиев“ неговото изпълнение Джон Бийсли коментира с думите: „Страхотно! Искам да слушам още!“

Йоан Иванов е ученик в Националното музикално училище „Любомир Пипков“ – София. Той се отличава с изключително любопитство в търсенето на нови идеи и средства на изразяване. Йоан Иванов за първи път свири с Павел Найденов в спонтанни импровизации по стихове на фестивала „Джаз пътеки“ в Езерец. Той също е морско момче – родом от Каварна.

Контрабасистът и бас китарист Николай Петров е един от активните джаз деятели в Добрич. Той е член на местния духов оркестър, но има множество самостоятелни ангажименти както в студиото, така и на сцената. Николай Петров бе басистът на Добрич джаз бенд по време на съществуването на групата, която имаше множество участия, включително на първото издание на организирания от Jazz FM фестивал „Джаз в цялата страна“. Групата привлече внимание и от телевизионния екран като участник в „България търси талант“ по bTV. Николай Петров популяризира Павел Найденов в цялата страна. Двамата често свирят в дуо.

За Veleka Kite & Jazz Fest през 2021 г. отново сформирахме специален квартет, воден от музикалния продуцент на Jazz FM Владислав Мирчев – бас, с Александър Куманов – китара, Димитър Горчаков – пиано, и Ивайло Манев – барабани.

Veleka Kite & Jazz Fest през годините:

