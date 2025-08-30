Шарлот Пелген е първият чуждестранен участник в Uke Fest. „Укулелето те приканва да гледаш света малко по на шега, да възприемаш себе си по-ведро.“ – казва Вилизар Гичев в навечерието на седмото издание на фестивала

Eдинственият у нас укулеле форум започва своето седмо издание. Специален участник в него е германката Шарлот Пелген. На 30 август от 11 ч. е началото на заниманията за деца, следват работилници, шествие по бул. „Витоша“, отворен микрофон за свободни изяви и концертно представяне на Funkilicious и на нови проекти на група „Звездолет“ и на Илин Папазян – Ninio. Основна сцена е Кино „Кабана“, детските занимания ще се проведат на полянката до него. Входът за всички събития е свободен. Радетели на този празник на укулелето са двама артисти, които се утвърдиха чрез този инструмент – Вилизар Гичев и Петър Терзиев – Uke Duo. Фестивалът се провежда с подкрепата на Столична община.

„Новото, което издига фестивала с едно стъпало нагоре, е участието на Шарлот Пелген – тя е много, много интересна и цветна. Изпълнява музика от 20-те и 30-те години на миналия век, свири суинг стандарти, има и авторски песни. Запознахме се на фестивал в Monopolele в Италия. Тя имаше уъркшоп, аз участвах и ми беше наистина много любопитно. Научих много. Тя пее и свири, развила е в голяма дълбочина този стил на владене на укулеле. В Италия тя участваше в основната програма и концертът ѝ бе на кей буквално сред морето. Беше много красиво! Две седмици по-рано я бяхме поканили за фестивала, след като тя потърси връзка с нас в социалните мрежи.“ – разказа в ефира на Jazz FM Вилизар Гичев. От 13 ч. Шарлот Пелген ще води уъркшоп за напреднали, а вечерта ще изнесе концерт.

Преди това, в 11 ч., да свирят на укулеле ще учи децата Ани Лилова. Вилизар Гичев ще води работилница за начинаещи от 12 ч., а от 13 ч. ще има уъркшоп на Шарлот Пелген. „Наученото ще изсвирим на флашмоб по бул. „Витоша“. Получава се много цветно и весело. Всички хора, случайни минавачи, много се радват. За нас е удоволствие да го правим.“ – сподели очакването си от тази широка и свободна среща с укулелето Вилизар Гичев. В 16 ч. микрофонът ще е отворен за любиетелски изяви от до 5 мин. „Всеки може да дойде и да изрази себе си чрез укулеле. В последните години има много авторска музика, която е много любопитна за нас. И въобще всякакви артисти се качват, правят първите си изяви, а някои от тях си тръгват и с укулелета подаръци като жест на поощрение.“ – разказа Вилизар Гичев. Инструментите са осигурени от подкрепящата фестивала реномирана фабрика „Кремона“. „Те влагат целия си потенциал от китарите, за да създадат едни от наистина най-качествените укулелета в днешно време.“ – казва Вилизар Гичев. Вечерта нов албум ще представи групата „Звездолет“, а два – Илин Папазян – Ninio.

В екипа на Uke Fest са още Ивана Боянова, която има ангажимент и към цялостната визия, „много цветна, много приятна“, както я описа Вилизар Гичев, а също и Юлия Лилова. „Заедно вече седма поредна година, колкото и невероятно да звучи за мен, успяваме да направим това красиво събитие.“ – посочва той.

Снимка: Светослав Николов

Популяризатори на укулеле културата, Uke Duo вече имат два албума, като дебютният показа каква общност е в състояние да създаде любовта към този инструмент. Тогава до младите таланти, учещи в Испанската гимназия, застанаха техните съученици и преподаватели. „Всички много ни подкрепяха. Ние с Пепи така започнахме въобще да се занимаваме с музика. Първо свирихме в междучасията, след това – в пицарията до училището, а после – когато ходехме на екскурзии. Всички много ни се радваха и на всякакви празници на училището. С Пепи имахме чести изяви. Албумът като идея се появи много спонтанно. Всичко бе леко детско и наивно, но точно това му бе чарът, че имахме целия ентусиазъм, с който може да се разпали един млад човек. Хукнахме по турнета.“ Те свирят в цялата страна – София, Кърджали, Пловдив, Велико Търново, Синеморец и постепенно откриват джаза. На Банско джаз фестивал те се изявиха на сцена „Млади таланти“ и на Джаз точки в града, но също и на атракционно пътуване в теснолинейката. От Банско джаз академия Uke Duo получиха специалната награда на Jazz FM с медийна подкрепа и покана да участват в Младежки фестивал „Деца на джаза“ в Шумен.

Снимка: Светослав Николов

А Uke Fest се ражда в училище. „Това бе проект по „Свят и личност“ в 12 клас. Започнах го сам. Поканих всички хора, които съм чувал, че свирят на укулеле. И Кино „Култура“ до Орлов мост се препълни. Имаше тридесет артисти, които свириха по две пиеси, всякакви – приятели, познати, даже непознати хора влизаха и питаха дали могат да се качат с укулелето, което беше голяма изненада. Аз не очаквах, че има толкова свирещи на този инструмент.“ – разказва Вилизар Гичев. Така – с открита сцена и концерт започва всичко. А на следващата година той кани в организационния екип свои приятели. „Постепенно натрупахме необходимия опит и минахме през необходимите премеждия, за да можем да продължим да го развиваме. И вече усещаме вълнението на хората, които го очакват всяка година и някак си знаем, че трябва да го проведем за тях и за нас също. Така че се радвам, че можем да се занимаваме и с това. Наистина сме много благодарни на цялата тази общност – у нас тя е много е оцветена и приятна, понеже е изпълнена с млади хора. В чужбина има много по-възрастни, пенсионери, които свирят, пътуват от цяла Европа, за да посещават тези фестивали като туризъм. А тук вълната от млади хора, които искат да свирят, е наистина значителна. И се получават винаги много, много свежи изпълнения, приятна атмосфера. Това е много зареждащо за мен.”

Укулелето по много лесен начин въвежда хората в света на музиката. За пътя от любител към професионален музикант Вилизар Гичев разказа: „При първа среща укулелето винаги буди усмивки, понеже изглежда малък инструмент, много е симпатичен, а звукът му е много звънлив и приятен, създава наистина добро настроение. Той в действителност е по-достъпен, понеже е само с четири струни, акордите се хващат по-лесно. Всеки може да ги овладее и да изпълнява любимите си песни навсякъде. След това с Пепи опитахме да видим какво можем да изсвирим на укулелето като различни стилове и звук. Всяко нещо, което ни вълнуваше в музиката и в гимназията, се опитахме да го изпълним на укулеле. И открихме, че то наистина притежава потенциал, стига да се погледне по сериозен начин. Технически на него всичко може да бъде поставено много чисто като звук. Светът на този инструмент се разширява. Вече имам голяма суинг общност, която се занимава точно с укулеле. А на мен лично ми е любопитно, че инструментът те приканва да гледаш света малко по на шега, небрежно, да възприемаш себе си по-ведро, без излишна претенци. Най-ценното е да видя мои приятели, които го хващат и започват да се забавляват с него.“ – казва Вилизар Гичев.