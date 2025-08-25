С любовта на габровци към джаза започва Swing Dixie Week Gabrovo. На сцената на Международна джаз седмица Габрово излизат музиканти от България, Великобритания, Гърция и Норвегия

Международна джаз седмица Габрово (Swing Dixie Week) започва в Габрово, с което се възобновява традиция с начало в 60-те години на миналия век. От 25 до 28 август при свободен вход ще се проведат концерти на музиканти от България, Великобритания, Гърция и Норвегия, ще има суинг танци, джаз лектории, арт работилница, занимания с деца, диксиленд шествие, суинг танци, джемсешън, изложение на ретро автомобили, представяне на книга с прожекция на документални кадри, фотоизложба. „Джазът е заложен в ДНК-то на Габрово. Маестро Манол Цоков и предшествениците му още през 1960 г. успяват да наложат тази музика във време, когато тя трудно прониква зад Желязната завеса, и развиват изключително голяма дейност.“ – разказа по Jazz FM д-р Павлина Хинкова – арт директор на фестивала и член на настоятелството на НЧ „Будителите 2017“, което е организатор на събитието. Международната джаз седмица Габрово се провежда с финансовото съдействие на фонд „Култура“ на Община Габрово и с подкрепата на цялата местна общност. Jazz FM е медиен партньор. Джаз празникът е в подкрепа на кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2032 г.

В годината на възраждането на джаз фестивала са навършват 60 год. от основаването именно в Габрово на първия джаз клуб в България. През 1982 г. Манол Цоков със Swing Dixie Band Gabrovo създава и първия Диксиленд парад – първи фестивал у нас в областта на дикси джаза. Той е международен и се провежда в продължение на повече от 20 години, с което става емблема на града. Едно от първите събития в историята на читалището „Будителите 2017“ е да организира концерт в памет на Манол Цоков. „Така се появи концертът „Следи 1“. И тъй като публиката беше огромна и беше завладяла целия площад, решихме да направим концерт „Следи 2“. След което се опитахме да възстановим съботните евъргрийни. Имаше джаз фестивал „Вчера, днес, утре“, организиран заедно с община Габрово. Но така или иначе не се създаде ежегодна традиция да се провеждат джаз фестивали в Габрово. Тъй като ранният джаз във формата диксиленд е най-характерният стил, в който са свирили оркестрите на Манол Цоков, решихме да се фокусираме точно върху тези стилове.“ – разказа още д-р Павлина Хинкова. Тя сподели как местната общност е приела идеята с въодушевление. „Доста е трогателно, когато дойдат съвсем обикновени хора при мен и кажат: „Аз искам да дам средства за джаз фестивала.“ Те внасят по 50 лв. – 100 лв. Не са малко тези хора. Точно този факт говори колко е липсвал джазът в Габрово и гарантира успех на фестивала, защото има любовта на хората в града към джаз музиката, има тяхното желание да участват в този празник не само като публика, но и като хора, които подпомагат провеждането му.“

В тази атмосфера израства вокалистката Весела Морова, която гостува в студиото ни и разказа: „В началото на 90-те години светът не беше толкова свързан, както сега, информацията не протичаше толкова бясно. Да израстна в джаз среда в един малък град на Балканския полуостров наистина го приемам като подарък от съдбата. Първият ми учител по джаз не само като пеене, но и като солфеж, въвел ме в духа на този жанр, бе именно Манол Цоков. Моите родители тогава ме заведоха при него. Той беше много впечатлен откъде въобще имам такъв нюх за джаза, но явно тези традиции, наслоени през годините, се предават и при децата. Аз дължа моята страст към джаза не само на това, че вкъщи се е слушал много, но и на това, че Манол Цоков ми даде сцена още като малка. Това беше огромен стимул да се развивам. А когато пораснахме с останалите мои връстници, той сформира и Джуниър джаз бенд. Винаги търсеше начини да сложи талантливите хора на сцена. И дори ни заведе в Швейцария на Лангнау младежки джаз фестивал. Никога няма да забравя това пътуване с влак заедно с още четири момчета музиканти от Габрово. Това ни възпита не само да ценим джаза, но и да осъзнаем, че да се поддържа той като музика се изискват определени усилия.“

Началото на Swing Dixie Week в Габрово на 25 август от 19:30 ч. в двора на НЧ „Будителите 2017“ е с лектория на Цветомир Цанков по повод 100 години от рождението на Оскар Питърсън. Следва концерт на Павел Цонев и бенд. Композиторът и пианист е преподавател по поп и джаз пеене в Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ – Стара Загора, като в събитието се включват една от неговите ученички – Вероника Гочена, колегата му – преподавателят по пиано Георги Белчев, както и възпитаникът на училището Виктор Христов.

На следващия ден по същото време и на същото място лектория за джаза в зародиш от Ню Орлиънс до Чикаго ще изнесе Весела Морова. За акцентите тя разказа: „Винаги ме е вълнувала темата как нещо започва и какво има преди него. Защото, когато кажем „джаз“, си представяме Ню Йорк, Cotton Club, Ела Фицджералд, Дюк Елингтън. Но кои са били елементите в тази вряща тенджера, наречена Ню Орлиънс, още в края на XIX в. и какви влияния е имала най-ранната музика още преди диксиленда? След това кварталът „Сторивил“, марчинг бендовете, които започват да набират скорост и да покачват нивото си, да са в конкуренция едни с други, да се надсвирват и да се установява този формат на диксиленд групата, която познаваме и до днес и в България и от Манол Цоков. След като Ню Орлиънс вече позагасва на картата на джаза, Голямата миграция пренася жанра в Чикаго. Вече имаме и Сухия режим. Ще разгледаме пътя на музикантите в контекста на историческите събития с така наречените „спийкиизита“ или нелегални барове в Чикаго. Джазът е процъфтявал там. И от целия този период изплува личността на Луис Армстронг. Ще проследим групите му преди той да се премести в Ню Йорк и този град да стане центърът на джаза. Ще слушаме стари записи, ще си говорим и за блуса“. Следва концерт на Lady G Trio – Джорджия Павлова – вокал, с Илко Градев – акордеон, Стоил Иванов – барабани и габровеца Стефан Косев – контрабас.

Мартин Ярл от норвежката група Swing’it: „Най-много се гордея с това, че повечето от нашите почитатели са млади хора. Ако не работим активно за тази музика, тя може да отмре“ - Jazz FM

27 август е наситен с много събития. В Градинката с мечето ще има „Весел джаз за деца“ със Swing’it от Норвегия, а след това Stigma Dixie Band ще ни повече на шествие до сцената на пл. „Възраждане“. Там първо ще излязат музикантите от Норвегия, водени от Мартин Ярл. В интервю по Jazz FM той разказа как като младеж майка му всяка събота го е водила на джаз клуб. „Не разбрах как стана така, че реших да създам своя група и да се опитам да направя така, че младите да започнат да слушат тази фантастична музика, изпълнена с щастие и с духа на забавлението. Обичам суинг танците, обичам суинг музиката и това важи за всички в групата. Това е нашата обща страст.“ – каза той и сподели, че в диксиленда му е много забавен игривият и импровизационен характер на музиката. Те съчетават звука на 20-те със суинг музиката на 30-те, използвайки съвременни изразни средства, за да привлекат младите. „Аз най-много се гордея с това, че повечето от нашите почитатели са на по 20 – 30 – 40 години. Ако не работим активно за тази музика, тя може да отмре. Жива е заради това, което правим. Много се гордея, че имаме толкова млади последователи.“

Swing’It Dixie Band идват у нас по специалната покана за Международната джаз седмица в Габрово. „Ние направихме голямо проучване в търсене на младежки, енергичен състав, който да свири тази ранна джазова музика. Оказа се, че Swing’It Dixie Band e най-значимият такъв в Европа.“ – разказа Весела Морова. Вторият концерт за вечерта е на Рей Джелато от Великобритания и неговата група The Giants. Вокалистката е записвала с именития изпълнител, с когото се запознават на Банско джаз фестивал през 2019 г. „Рей е самоук музикант, буквално израснал по улиците, и затова има тази неспирна енергия. Той винаги иска да дава на хората още и още и още от себе си. Има страхотна връзка с публиката. Това ме впечатли тогава. Помня, че на джемсешъните пяхме заедно. Винаги след това сме поддържали много приятелска връзка. На следващата година дойде отново по покана на д-р Илиев, но успя да реализира само един концерт, защото буквално на следващия ден ни затвориха. Изпяхме няколко дуета. Толкова ни хареса тази симбиоза! Рей Джелато е страхотен с репертоара си – суинг стандарти в стила на Луи Прима с леко италиански намек и с присъствието на кулинарни теми в текстовете. През пандемията издаде албум, за да повдига духа на хората – Locked Down But Not Out – може да сме заключени, но не сме извън играта. В него включихме дуета ни You’re Just in Love. Той беше много присъстващ и в социалните мрежи. Всеки ден имаше „Кафе с Рей“. Свиреше на пиано, пееше...“ – разказа Весела Морова.

Няколко други събития ще допълват джаз картината на деня. Ще бъдат представени ретро автомобили от Ерата на суинга. Визуално ще се върнем в годините на „Великия Гетсби“, като деца ще рисуват джаз на арт работилница с Елиза. Ще гостуват танцьори от Lindy Hop – Русе.

Сократес Лелекос от Stigma Swing Dixie Band: „Група от виртуози, прекрасни музиканти, Суинг дикси бенд „Габрово“ ни завладяха. Сред тях като диамант се открояваше Манол Цоков“ - Jazz FM

В последният ден – на 28 август, ще бъде представена книгата на Владимир Гаджев „История на забавната и танцова музика в България“ с прожекция на кадри от първите джаз фестивали по света. Гаджев е и автор на книга за Манол Цоков. Гръцките музиканти от Stigma Swing Dixie Band ще поставят финала на фестивала. Те не за първи път са в Габрово, а историята на групата е тясно свързана с Манол Цоков, разказа в интервю по Jazz FM лидерът Сократес Лелекос: „Запознах се с диксиленда, когато бях млад, на 24 – 25-годишна възраст, и бях шокиран. Създадохме група – Stigma – и свирехме джаз стандарти, блус, такъв тип музика. Тогава, в средата на 80-те, се срещахме с Манол Цоков. По това време в моя роден град Коринт провеждахме джаз фестивал и аз бях в екипа на организаторите. Трябваше да се погрижа за група, която идва от България, а това бе времето на Студената война. Бяхме малко скептично настроени, затова попитах директора на фестивала Костас Филипидис: „Сериозно ли? Група, която свири диксиленд и идва от България?“ И втори въпрос: „Позволено ли е да се свири диксиленд в България?“ Той отговори положително: „Хайде, събуди се! Тази група ни я предложиха от Министерството на културата на България!“ И когато дойдоха, направо ни очароваха. Те ни завладяха. Група от виртуози, прекрасни музиканти. Сред тях като диамант се открояваше Манол Цоков. Така че той има голямо влияние върху начина, по който мисля за музиката. Тогава групата ни се казваше Stigma Jazz Band и ние я прекръстихме по модела на Gabrovo Swing Dixie Band на Stigma Swing Dixie Band.“

На добър час на най-новия джаз фестивал у нас!