Сократес Лелекос от Stigma Swing Dixie Band: „Група от виртуози, прекрасни музиканти, Суинг дикси бенд „Габрово“ ни завладяха. Сред тях като диамант се открояваше Манол Цоков“

Обикнал от младеж диксиленда, Сократес Лелекос основава групата Stigma. Но среща с Манол Цоков оказва сериозно влияние върху неговото разбиране за музиката и дори кара гръцките музиканти да променят името на формацията по модела на българските си колеги…

Какво е очарованието на диксиленд музиката за Вас?

Запознах се с диксиленда, когато бях млад – на 24 – 25-годишна възраст. И бях шокиран! Създадохме група – Stigma. Свирехме джаз стандарти, блус, такъв тип музика. Тогава, в средата на 80-те, се срещнахме с Манол Цоков. По това време в моя роден град Коринт провеждахме джаз фестивал и аз бях в екипа на организацията. Трябваше да се погрижа за група, която идва от България, а това бе времето на Студената война. Бяхме малко скептично настроени. Затова попитах директора на фестивала Костас Филипидис: „Сериозно ли? Група, която свири диксиленд, и идва от България?“ И втори въпрос: „Позволено ли е да се свири диксиленд в България?“ Той отговори положително: „Хайде, събуди се! Тази група ни я предложиха от Министерството на културата на България.“ И когато дойдоха, направо ни очароваха. Те ни завладяха. Група от виртуози, прекрасни музиканти, сред тях като диамант се открояваше Манол Цоков. Така че той има голямо влияние върху начина, по който мисля за музиката. Тогава групата ни се казваше Stigma Jazz Band. И ние я прекръстихме по модела на „Габрово суинг дикси бенд“ на Stigma Swing Dixie Band.

Как диксиленд музиката е повлияла върху Вашия живот и мирогледа Ви?

Диксиленд музиката е специална, различна, не можеш да я сравниш с друго. Тя е философия. Философия как да свириш. Включва дисциплина, каквато е нужно да има в групата, но от друга страна се чувстваш свободен да свириш. Тя ти дава положителна енергия за изпълнението, което може да се опише като неспирно парти. Можеш да свириш на сцената, на улицата, на някой ъгъл в града или пък на кръстопът. Можеш да свириш навсякъде, можеш да се изразиш с всичко, което имаш в себе си. Най-важното е, че тя променя философията на музиканта, тъй като е интерактивна. Тя е обща. Някак си си принуден да общуваш с публиката. И даже някога да не ти се прави това, рано или късно, слушателите започват да общуват с теб. Ти виждаш това желание за връзка в погледа, в усмивките, в аплаузите. И всичко това те кара да искаш да свириш още и още и да поддържаш тази връзка.

В Габрово ще преминете в уличен парад.

Това е голям момент за нас. Очаквам гостуването с нетърпение, защото маестро Манол Цоков няколко пъти ме е канил в града. Липсва ми духът, който усещам в центъра на Габрово. Спомням си момента, когато се качихме на електрическо влакче и преминахме през историческия център на Габрово, свирейки. Приспособявахме се един към друг, тъй като бяхме много музиканти от различни групи. Нямам търпение да усетя това чувство отново.

На Swing Dixie Week – Международна джаз седмица Габрово, Stigma Swing Dixie Band ще води улично шествие на 27 август и ще изнесе концерт на 28 август. Фестивалът се провежда от НЧ „Будителите 2017“ с финансовото съдействие на фонд „Култура“ на Община Габрово и с подкрепата на цялата местна общност. Jazz FM е медиен партньор. Повече: С любовта на габровци към джаза започва Swing Dixie Week. На сцената на Международна джаз седмица Габрово излизат музиканти от България, Великобритания, Гърция и Норвегия - Jazz FM