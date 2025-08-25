Мартин Ярл от норвежката група Swing’it: „Най-много се гордея с това, че повечето от нашите почитатели са млади хора. Ако не работим активно за тази музика, тя може да отмре“

Суинг музиката и суинг танците са страст за членовете на младежката норвежка група Swing’it. Те увличат по любимата си музика свои връстници, с което изключително много се гордеят. „Ако не работим активно за тази музика, тя може да отмре, тъй като повечето ѝ традиционни слушатели са на възраст. Тя е жива, заради това, което правим обществата на суинг танцьорите, ние и някои други групи. Важно е младите да я харесват.“ – казва лидерът Мартин Ярл в интервю по Jazz FM.

Моля Ви да споделите любовта си към суинг музиката, която изпитвате всички членове на групата? Откъде идва тя?

При мен започна от времето като младеж, когато майка ми всяка събота ме водеше на джаз клуб. Там имаше много хора на по-голяма възраст, които свиреха и слушаха музика. Не разбрах как стана така, че реших да създам своя група и да се опитам да направя така, че младите да започнат да слушат тази фантастична музика, изпълнена с щастие и с духа на забавлението. Обичам суинг танците, обичам суинг музиката. И това важи за всички в групата. Това е нашата обща страст.

Нека да поговорим за музиката и за текстовете на песните. Започвайки с музиката – тя е пълна с радост и носи в себе си покана за танц.

Много е игрива, импровизационна. Няма твърди правила нито в свиренето, нито в танцинте. И именно тази игривост и импровизацията са ми много забавни. Когато съчетаем звука на 20-те със суинг музиката на 30-те, го правим със съвременни изразни средства – от близките хармонии в пеенето до по-модерните звуци, с които искаме да привлечем младите към този тип музика.

А текстовете?

Повечето от песните ни са оригинални, написани от нас. Ние много се вдъхновяваме от историята. Да пишем за реални личности, за реални места, за Сухия режим. Използваме и много думи от 20-те, много изрази от онази епоха. От тук черпим вдъхновение.

В каква атмосфера създавате тази изпълнена с радост музика? Какви енергии обменяте помежду си?

Най-важното е, че сме много добри приятели и ни харесва да сме заедно. Това създава енергия и вайб на групата. Но в живите изпълнения роля има и публиката. Ако тя реагира на нашата музика, влагаме получената енергия в шоуто и така добавяме към заряда на концерта. Така че става дума за взаимодействие не само между нас в групата, но също и с публиката.

Какво бихте определили като най-голям успех на групата?

Направили сме много страхотни неща. Но аз най-много се гордея с това, че повечето от нашите почитатели са млади – на по 20 – 30 – 40 години. Ако не работим активно за тази музика, тя може да отмре, тъй като повечето ѝ традиционни слушатели са на възраст. Тя е жива, заради това, което правим обществата на суинг танцьорите, ние и някои други групи. Важно е младите да я харесват. Много се гордея, че имаме толкова млади последователи.

На Swing Dixie Week – Международна джаз седмица Габрово, Swing'it ще проведат занимание за деца и ще изнесат концерт на 27 август. Фестивалът се провежда от НЧ „Будителите 2017“ с финансовото съдействие на фонд „Култура“ на Община Габрово и с подкрепата на цялата местна общност. Jazz FM е медиен партньор. Повече: С любовта на габровци към джаза започва Swing Dixie Week. На сцената на Международна джаз седмица Габрово излизат музиканти от България, Великобритания, Гърция и Норвегия - Jazz FM