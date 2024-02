С джаз концерт празнува пълнолетие Теа Николова, оформила музикалния си мироглед под влиянието на вокалния педагог Даниела Станкова

11 от своите 18 години Теа Николова посвещава на музиката. „Още от малка много обичам да пея. Родителите ми ме насочиха към музиката още от ранна възраст. Започнах с типичните детски песни, преминах през поп музиката, докато с Даниела не открих джаза.“ – разказа тя в студиото на Jazz FM. От 7 – 8 години Теа Николова вече пее главно джаз. Този най-труден жанр ѝ помага да достигне най-дълбоко в себе си, да открие най-много за света, да се изрази най-пълноценно. С джаза като музика, с която израстваш, я среща вокалният педагог Даниела Станкова в основаното от нея Училище за певци D Stars. „Носиш много сериозна отговорност за развитието на младия талант не само в музикално, но и в ментално, емоционално и екзистенциално отношение. Този човек расте в ръцете ти, докато работиш и формираш у него вкус. Когато в другата страна срещаш доверие, огромна любов и желание за развитие, можеш само да помагаш, да подкрепяш, да работиш в посоката и да дадеш абсолютно всички знания и умения, които носиш като педагог.“ – каза тя.

„Не мога да си представя живота без музика!“ – възкликва Теа Николова, която днес ни кани на празник за рождения си ден – при вход свободен от 19:30 ч. в бар Singles. Тя ще изпее джаз стандарти, аранжирани от пианиста Самуел Ефимов с Димитър Сираков – контрабас, Атанас Попов – ударни, и Тодор Бакърджиев – тромпет.

Теа Николова участва в множество проекти на Училище за певци D Stars с медийното партньорство на Jazz FM. Ето някои от тях:

Първият български мюзикъл за джаза: „Джазът е любов!“ възкликва първи български мюзикъл за джаза и ни призовава, силни и смели, да променяме света - Jazz FM

Концерт с песните на Александър Бръзицов: Концертът „Прошепнати мечти“: отново докоснати от любовта в песните на Александър Бръзицов - Jazz FM

Ежегодният фестивал за джаз музика за младите: „Един джаз ден“ в София със значимост от национална величина - Jazz FM

Честване на създателя на „Златният Орфей“, когато Теа пя с Мими Николова: Празнуваме наследството на Генко Генов с концерт на ярки звезди и млади таланти - Jazz FM