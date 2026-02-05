Румяна Коцева в навечерието на осмия Evergreen Fest Sofia с конкурс за изпълнение на джаз стандарти и евъргрийни: „Лаская се от мисълта, че даваме старт за голямо бъдеще на младите таланти“

Фестивалът с конкурс за изпълнение на джаз стандарти и български и световни евъргрийни Evergreen Fest Sofia и тази година ще привлече погледа на младите таланти и вокалните им педагози към стойностната музика и ще ги насърчи да достигнат до нови върхове в своето развитие. „Имам чувството, че когато получат награди на нашия фестивал, на тези млади хора им тръгва кариерата, започват да ги канят за много изяви и те продължават да се развиват в тази посока. Аз се лаская от мисълта, че нашият фестивал им дава старт за тяхното голямо бъдеще.“ – коментира в студиото основателят и директор на фестивала – вокалистката и вокален педагог Румяна Коцева. Миналата година носител на Гран при стана сега вече любимецът на цяла България – Филип Донков, през 2024 г. – Ани Ставрева, която след това достигна до финала на „Гласът на България“ по bTV – и двамата от Националното музикално училище „Любомир Пипков“ в София. В предишни издания най-големия трофей се е присъждал на такива таланти като Аглея Канева от Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ в Пловдив, а последователните ѝ занимания с музика я извеждат на нови и нови върхове като вокалистка и перкусионистка. Конкурсът от фестивала ще се проведе в Sofia Live Club на 21 февруари от 13:30 ч. и на 22 февруари от 15 ч., а галаконцертът за връчване на наградите ще бъде от 20 ч. Вратите са отворени и входът е свободен за всички интересуващи се от джаз и евъргрийни и искащи да видят как те преминават в творчеството на нови поколения. В конкурса могат да се включат дарования на възраст от 7 до 35 години, срокът за подаване на заявка, придружена от линк към видео изпълнение без обработка в YouTube е до 5 февруари включително. След това ще бъде направена предварителна селекция от вътрешна комисия и избраните за финала ще бъдат поканени да се явят със своите изпълнения.

Носителят на Гран при Филип Донков на галаконцерта през 2025 г.

Evergreen Fest Sofia е близост, общуване, споделяне на любов и уважение към музиката. Изпълненията на младите таланти се оценяват от безспорни авторитети – сред постоянните членове на журито от първото издание досега са вокалистката и вокален педагог Камелия Тодорова и програмният директор на Jazz FM Светослав Николов, а трети член до 2024 г. бе Васил Петров, през 2025 г. – Орлин Горанов. Много от изпълненията на младите таланти след това преминават в ефира на Jazz FM. „Гордост на нашия фестивал е, че заради него много пеещи деца се ориентират към много стойностна, не лесна за изпълнение музика. За тях това е висока летва, към която започват да се стремят и това дава голям шанс на тяхното развитие като изпълнители.“ – коментира Румяна Коцева. В обхвата на конкурса влизат джаз стандартите и български и световни евъргрийни, създадени до 1979 г. включително. Като член на журито забелязвам, че те се стремят към най-трудните за изпълнение песни, за да дадат пълна видимост на своите заложби и постижения. От две години в регламента е въведено изискването една песен да звучи до три пъти в целия конкурс по реда на пристигане на заявките. „Това означава децата се поровят в репертоара на любимите си изпълнители и ще да видят колко много скрити бисери в него.“ – посъветва Румяна Коцева. И така децата имат още един повод за открития и за насочване на погледа отвъд очевидното, това е още една възможност допълнително разширяване на кръгозора.

С носителя на Гран при Филип Донков и неговия вокален педагог Мариям Мовсесян

Evergreen Fest Sofia е продължение на дългогодишната инициатива на Румяна Коцева в един ден от лятото на Лятната естрада в Борисовата градина деца да пеят български евъргрийни. С тях на сцената са излизали големи имена като Маргрет Николова, Лиана Антонова, Мими Николова, Ирина Чмихова. Сега тези концерти продължават като второ събитие от фестивала, а наесен се провежда трети концерт на наградените с джаз стандарти в акомпанимент на джаз бенд на живо.

Организатор на Evergreen Fest Sofia e фондация „Музика Вива“ и Музикално-издателска къща „Студио Артес“ с подкрепата на НЧ „Д-р Петър Берон – 1926“, към което Румяна Коцева води вокална школа, и столичния район „Триадица“ с кмет Димитър Божилов, на чиято територия се намират и читалището, и клубът, в който се провежда февруарския модул от фестивала. Jazz FM е медиен партньор.