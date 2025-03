Програмният директор на Jazz FM Светослав Николов на Музикалната лаборатория „Изкуството на песента“ от New University Talent за величието на човешкия дух, за силата на таланта и за оригиналността на идеите: „С това оставаме във времето“

„Всичко, което правим в живота, трябва да е изпълнено със смисъл, любов и красота. Ако не е всичко това едновременно, тя не е нужна на света. Вашите песни трябва да вдъхновяват хората – ако денят им е добър, да стане още по-добър, ако е лош, да се промени към добро. Музиката пречиства, тя лекува. Затова създаването ѝ е такава голяма отговорност.“ – обърна се към талантите от Музикалната лаборатория „Изкуството на песента“ програмният директор на Jazz FM Светослав Николов. Обучителното занимание цели да подпомогне желаещите да участват в конкурса за нова българска песен от млади автори и изпълнители New University Talent. Той е организиран от НБУ в партньорство с радиостанциите от bTV Radio Group.

„Текстът трябва да е съдържателен, да има послание. Всеки стига до по-базовите истини чрез своите преживявания, но голямата картина ще получим чрез изкуството. Затова трябва да сте изключително духовно богати – с четене на книги, гледане на филми, слушане на много музика и най-различна. Може да творите в стилистиката на днешния ден, но трябва да познавате цялата история. Това ще ви даде фундамент, ще разшири кръгозора ви. И ще разберете как музиката е присъствала в различните епохи, как е въплъщавала техния дух и как е променяла човечеството.“ – посъветва още той. В лабораторията участваха петима експерти от висшето училище и медийната ни група.

С темата за това как да създаваме песни, които оказват положително въздействие върху слушателите, Светослав Николов даде пример от джаза: „Джазът, например, възниква от болката и страданието. Когато ти е непосилно случващото се в теб и около теб, единствено намираш надежда в песента. Тя трябва да достигне до слушателя и да остане в него. Тогава ще предизвика онази промяна, която като добри членове на една общност трябва да правим с хората около нас. Песните, които създадете, не трябва да бъдат празнословни, не трябва да бъдат претенциозни и безлични. Мелодията трябва да е толкова красива, че да се запомня и запява.“

В края на презентацията той обобщи: „Една песен съдържа всички аспекти на живота и го променя – за добро или, за съжаление, за лошо. Трябва да знаете как всяка дума и всеки тон ще се възприеме от слушателя. Затова писането на песни изисква морална чистота, богата сетивност, чувство за емпатия. Творете с идеята как една песен ще направи целия живот по-добър. Тя има тази сила. Намираме се в зала, носеща името на Милчо Левиев. Това ни казва много за величието на човешкия дух, за силата на таланта и за оригиналността на идеите. С това оставаме във времето.“

Акценти от думите на другите ментори в реда на техните презентации:

Доц. Ангел Заберски: „Структура и изграждане на песента“

„Търсете добрия ритъм, хубавата мелодия и хармония. Не търсете текст, а поезия.“

Почетен профeсор на НБУ Етиен Леви: „Умението да поднесем песента на слушателя“

„За цялостното възприемане на песента е важен вокалният интерпретатор. Затова е важно да създадете колектив, който да даде творческа инвенция. Добрият изпълнител трябва да има вокална техника, добро звукоизвличане, ясна дикция, умение за изграждане на песента, както и външна артистичност – жестове, походка, танц. Песента е послание, което искате да достигне до сърцата на хората. Това се случва, когато всеки слушател си помисли, че песента е написана специално за него.“

Павел Сотиров, изпълнителен продуцент на bTV Radio Group: „Как да придадем на песента радиофоничен вид?“

„Песента трябва да има добър рефрен, който човек да си запее и запомни Какво е важно за една песен, за да попадне в плейлиста на радиостанциите? На първо място песента трябва да задържи слушателя на дадената честота. Затова е нужно музикалната идея да бъде разгърната подходящо – песента трябва да има силна интродукция, да е ясна и ритмична. Да има добър рефрен, който човек да си запее и да запомни. На финала трябва да има музикално разрешение.“

Д-р Илиян Парасков, преподавател в НБУ: „Каква е тежестта на всеки от трите компонента на една песен, за да бъде хубава тя – текст, музика, аранжимент?“

„Не търсете модерност, а предайте емоциите на младия човек! Създайте песни за това, което ви интересува. Вие създавате модерността.“

Млади таланти създават нова стойностна музика във второто издание на конкурса New University Talent, организиран от Нов български университет и bTV Radio Group - Jazz FM

Преди да чуят насоките на менторите, потенциалните участници в конкурса New University Talent посетиха тонрежисьорското студио на Радио-телевизионния център на НБУ. Там те ще имат възможност да направят своите професионални записи, ако са кандидатствали с демо, при преминаването във втори кръг. За него журито ще избере десет песни от всички подадени. Авторите и изпълнителите на песните трябва да са на възраст от 15 до 30 години. Крайният срок за изпращане на кандидатури е 31 март. Авторите на десетте песни, които преминат във втория кръг, ще имат правото да използват тонрежисьорското студио на Радио-телевизионния център на НБУ, за да направят професионалните си записи, ако са кандидатствали с демо.

