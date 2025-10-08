Председателят на „Русенска джаз колегия“ Даниел Джумалийски в навечерието на първите „Есенни джаз вечери“: „Джаз животът в града ни е на добро ниво, но имайки предвид какво бе в миналото, днес сме длъжници“

На „Есенни джаз вечери“ в Русе слушаме пет концерта при вход свободен във фестивал, организиран от Сдружение „Русенска джаз колегия“ и подкрепен от Община Русе и местния бизнес. В първото издание са поканени: Сашо Поповски трио със специалното участие на саксофониста Анатоли Ангелов (9 октомври), Койчев джаз трио (16 октомври), Даниела Белчева квартет (23 октомври), Радослав Славчев квинтет (30 октомври) и „Фънкалеро“ (6 ноември). Концертите са с начало в 19 ч. при вход свободен и се провеждат в Пленарната зала на общината. „Емблематично място, на които са се провели едни от най-интересните джаз срещи в нашия град. След като Националната джаз среща се утвърди в Русе, възникнаха и други инициативи, започнаха частни джаз срещи – „Интерлайн джаз фест“, COTRADE Jazz Fest.“ – разказа председателят на „Русенска джаз колегия“ Даниел Джумалийски.

С уважение към наследството, този цикъл от концерти е с кауза. „Той е посветен на тези, оставили душата и сърцето си за джаза в нашия град – едно музикално приключение, започнало преди много години, но утвърдило се трайно в града ни благодарение на Петър Петров и Оркестър Русе преди 50 години. Нашата най-важна цел е събирането на средства за изграждане на Алея на джаза. Защото и Бате Петьо, и Стайко Стайков, и Богдан Русев, и Борко Петров, и всички останали, утвърдили града ни като столица на джаза и вече напуснали този свят, и всички живи, заслужават да бъдат почетени от гражданите. Защото направиха много за културата не само на Русе, но и на България.“ – каза Даниел Джумалийски.

И днес джаз животът в града е активен. „Опитваме се да държим интереса към джаза жив. Тази задача се изпълнява и от проекта на Русенската джаз колегия – Ruse Jazz Syndicate, чиято цел е да събере русенски музиканти, които дори да не живеят тук, да идват и да дават част от своето изкуство. Обикновено това се случва два – три пъти в годината. Джаз животът се поддържа и от изпълненията на Бигбенд Русе с диригент Димчо Рубчев. Джаз животът в Русе е на добро ниво, но имайки предвид какво бе в миналото, днес сме длъжници.“ – посочи председателят на „Русенска джаз колегия“.

В каузата си за джаза Даниел Джумалийски казва, че е воден от любовта, запалена у него от първопроходците преди 50 години: „Оформих се като човек благодарение на това, че бях близо до Оркестър Русе, следих всичките им изяви, запознах се с много музиканти. Определих себе си като човек, който би трябвало да се занимава и се занимава с това изкуство, разбира се – непрофесионално. Моята задача е да събирам професионалистите, за да могат те да дадат това, което градът заслужава.“