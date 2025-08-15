Под мотото „Вятър – Птици – Вода“ 14-ото издание на Фестивала на хвърчилата в Шабла ще насърчи взаимодействието с природата и творческите изяви

На 5, 6 и 7 септември в Шабла ще се проведе 14-ото издание на Фестивала на хвърчилата, тази година – под мотото „Вятър – Птици – Вода“. В музикалната му част основни акценти са концерти на 6 и 7 септември на млади таланти от Балчик, Добрич, Каварна и Варна от 10:30 ч. до 13 ч. Концерти ще има и в следобедите от 16:30 ч. В първия ден Орлин Павлов ще поднесе с Чавдар Гочев – китара, и Валери Ценков – ударни, любими на публиката песни от авторския си репертоар, както и няколко световни класики. Във втория ден фестивала по традиция ще закрие „Фара бенд“.

Снимка: Светослав Николов

В предфестивалната програма на 5 септември ще има работилница за хвърчила, в която на ентусиастите ще помагат специалисти от Българската кайт асоциация и Marti/SeagullKiteClub от Турция. Тя ще се проведе в Зеления образователен център от 16 ч. Два часа по-късно ще е официалното откриване на фестивала. В 19 ч. ще бъде прожектиран филмът „Скритата красота на северния бряг“ с режисьор Vivia Niki, изготвен от Филмово студио „Позитивния филм“. Той ще разкаже за всичко, което е свързано с нашето крайбрежие, със запазените защитени територии и богато отново птиче разнообразие. На следващия ден фестивалът се пренася в местността „Малкото море“. Концертите ще бъдат съпътствани от арт работилници, а представителите на Българската кайт асоциация с гости от Турция, Естония, Гърция, Германия и Италия ще издигнат в небето своите пъстри хвърчила. И докато те се реят в небето, ще слушаме музика, избрана от DJ Краси. В специален акцент Мартин Кърнолски заедно със своята дъщеря Рая отново ще демонстрират художествени изпълнения и пилотиране на революшън хвърчила под музикален съпровод. Хвърчилата ще се носят свободно, както ще бъде и свободен нашият дух, защото цялата атмосфера и всичко, което ще се случи там, ще предпоставят да се чувстваме именно по този начин. Ще имаме още една възможност да опознаем крайбрежието с обиколка от 11 ч. в събота на Тюленовските скални образувания, водена от Мартин Демирев. Записванията за нея се правят на място на щанда на Зеления образователен център.

Специален гост: Орлин Павлов

Водещ: Светослав Николов – програмeн директор на Jazz FM 104 MHz

5 септември (петък)

Зелен образователен център

16:00 – Работилница за хвърчила с Българската кайт асоциация и Marti/Seagull Kite Club (Турция)

18:00 – Официално откриване

19:00 – Прожекция на филма „Скритата красота на северния бряг“ на филмово студио „Позитивния филм“, с режисьор Vivia Niki

6 септември (събота)

местността „Малкото море“

10:30 – 13:00 – Концерти на детски музикални школи от Балчик, Добрич, Каварна и Варна

11:00 – Екскурзия до Тюленовските скали с водача Мартин Демирев (записване на място – на щанда на Зелен образователен център)

16:30 – Концерт на Орлин Павлов, Чавдар Гочев (китара) и Валери Ценков (ударни)

7 септември (неделя)

местността „Малкото море“

10:30 – 13:00 – Концерти на детски музикални школи от Балчик, Добрич, Каварна и Варна

11:00 – Екскурзия до Тюленовските скали с водача Мартин Демирев (записване на място – на щанда на Зелен образователен център)

16:30 – Закриване на фестивала с концерт на ФАРА БЕНД

През двата фестивални дни:

Разнообразни работилници, игри и забавления за всички възрасти

Атрактивни хвърчила от Българската кайт асоциация и гости от Турция, Естония, Гърция, Германия и Италия

Демонстрации с революшън хвърчила от Мартин Кърнолски и дъщеря му Рая

DJ Краси ще се грижи за доброто настроение

Снимка: Светослав Николов

„Това е доста жизнерадостен фестивал, организиран от Община Шабла вече 14-а година. Ще станем отново прекрасен събирателен център на всички почитатели на хвърчилата. За тези години красивите арт модели наистина вдъхновяват все повече и повече. И което е много приятно да установим – създадохме много хубав творчески заряд и мотивирахме възникването на общност от демонстратори на хвърчила. Вече е създадена Българска кайт асоциация, която е едно прекрасно потвърждение, че имаме огромен брой съмишленици и партньори не само в лицето на творчески организации – те вече са и държавни, и частни, и туристически, и културни, и образователни. Наистина Фестивалът на хвърчилата в Шабла добива много хубави измерения. В началото започнахме с една съвсем конкретна идея, че искаме да популяризираме нашия район, който е богат на птиче разнообразие и, разбира се, да подчертаем необходимостта то да бъде опазвано. Но сега вече толкова много демонстратори на хвърчила преминават през мини фестивали през цялото ни Черноморие. На нас ни се прииска да обогатим темата. И именно това мото „Вятър – Птици – Вода“ вече е признак, че внасяме нов елемент. Този акцент ще се разгърне в нови художествени прояви чрез иновативен арт проект на съвременно българско изкуство.“ – разказа Даниела Тодорова от Зелен образователен център – Шабла.

Снимка: Светослав Николов

На 16 август на официалното оповестяване на фестивала от 18 ч. в двора на центъра ще бъде открита кинетична скулптура на арх. Тодор Тодоров . Нейните елементи се движат със силата на вятъра. „Ще покажем, че изкуството може да допринесе за района и за опазването на природните ни дадености, за туристическата индивидуалност. Много ни се иска тази вятърна скулптура да намери почитатели в Шабла и по някакъв начин да ни даде и облик за в бъдеще. Скулптурата и изложбата ще покажат високо творчество и чрез тях ще се разкажем повече за всички хубави идеи, които вплитаме във Фестивала на хвърчилата.“ – посочи Даниела Тодорова. Шабла винаги свързваме с морето, със слънцето, с биоразнообразието и с вятъра. За своето произведение арх. Тодор Тодоров разказа: „Това е елементална, кинетична скулптура, която се движи от вятъра. Зрителите ще могат да видят на място това докосване на вятъра до нея и резултата от това взаимодействие.“ Откриването на скулптурата ще бъде допълнено от изложба за неговата теория и практика в областта на елементална скулптура. „Скулптурата векове наред е била в противоборство с природните елементи и е трябвало да бъде направена все по-силна и все по-здрава, за да удържи на тяхните енергии. Това е една моя студентски идея, която продължавам да развивам: не може ли да бъдат включени природните елементи в крайния резултат? Оказа се, че не само че може, но и още няколко скулптори работят по света в тази посока. И аз събрах тези колеги и тяхните работи, описах това ново течение в съвременната скулптура и излезе моята книга. Британците бяха по-бързи. Издателството на Университета в Кеймбридж реагира година и половина по-рано от нашето. Но така или иначе книгата я има и на английски, и на български език.“ Арх. Тодор Тодоров ще изнесе и лекция за елементалната скулптура. По този начин ще продължим да говорим за средата, която ни заобикаля, и необходимостта да сме хармонични в синхрон с нея, да усещаме движещите сили в света около нас и те да ни дават стимул за движение напред и сила да продължим и да се извисим.

Снимка: Светослав Николов

За Фестивала на хвърчилата ще напомним и с концерт на 20 август на 13-годишният композитор и виртуоз на пианото Павел Найденов. От 18 ч. при свободен вход той ще изнесе концерт с Николай Петров – контрабас. През юни младежът, ученик в СУ „Св. Климент Охридски“ – Добрич, спечели Националния конкурс за млади джаз изпълнители, организиран от Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ в Стара Загора, а след това бе удостоен със специалната награда от сцена „Децата в джаза“ на Банско джаз фестивал.

Пренасяме се в предстоящите 6 и 7 септември. В местността „Малкото море“ ще има огромно разнообразие от работилници, от сценични визуални изяви. Традиционни партньори са „Зелени Балкани“ и Българското дружество за защита на птиците. „Но тази година сме поканили и още много други творчески организации, които ще направят съревнования и семейни игри. Ще бъде много, много ритмично, динамично, художествено и спортно, така че забава ще има непрекъснато. Отделно сцената ще бъде изпълнена с много приятни музикални изпълнения.“ – каза Даниела Тодорова. В програмата с концерти на млади таланти ще се изявят дарования от няколко града в региона. Включват се възпитаници на Атанаска Липчева от Варна, Надя Ботева от Каварна, Елена Карабельова от Добрич и Мила Маврова от Балчик. Мартин Кръстев от Добрич ще участва с хор „Маестро Захари Медникаров“.

Така Фестивал на хвърчилата в Шабла става все по-голям и ни отвежда все по-нависоко. „Проектът е прекрасно съчетание на насърчаване на взаимодействието на природата и творческите изяви. Всички ще можем наистина да се забавляваме и да се радваме на прекрасната природа, която районът на Приморска Добруджа все още съхранява. Да се надяваме – още дълго!“ – с тези думи на Даниела Тодорова завършва разговорът ми с нея.

Входът за всички събития е свободен. Фестивалът на хвърчилата в Шабла през тази година под мотото „Вятър – Птици – Вода“ се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Фестивали“, на община Шабла и на Общинска фондация „КаронЛимен“.

