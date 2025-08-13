Любимите български песни на Орлин Павлов в нови аранжименти на концерти в София и Шабла: „Ще бъде хубаво, защото сме сред природата“

Борисовата градина, в която е преминало детството на Орлин Павлов, ще бъде озвучена от неговата музика на концерта му тази вечер от 19 ч. на Лятната естрада от цикъла „Остров на музиката“, организиран от Общинския културен институт Дом на културата „Средец“, част от Лятната програма на Столична община с подкрепата на Национален фонд „Култура“. Jazz FM е медиен партньор. Началото е в 19 ч., а входът е свободен.

Снимка: Светослав Николов

„Ще бъде хубаво, защото сме сред природата, защото сме в парка, в който аз съм израснал и в който се чувствам в свои води. Изкарал съм детството си там, в Борисовата градина.“ – споделя сантимента Орлин Павлов.

Снимка: Светослав Николов

Той ще пее с Пламен Денчев – клавишни, Александър Славчев – китара, Кристиан Желев – барабани.

Снимка: Светослав Николов

„Направихме хубави версии на моя авторски репертоар. Той съставлява може би 85 – 90 % от концерта. Ще има съвсем малко кавър версии – наши интерпретации на световна музика, която ми пасва.“ Ще чуем „Завръщане“, „За нея“, „Пълно презареждане“, „Всеки ден“, „Още малко“, „Сянка“, „Приятели завинаги“, „Вместо мен“, „Да започнем отначало“, „Живи легенди“ са сред хитовете, които ще прозвучат в акустични версии.

Снимка: Светослав Николов

След концерта днес предстои да се отправим към морето, където на 6 септември от 16:30 ч. Орлин Павлов ще пее на Фестивала на хвърчилата „Вятър – Птици – Вод“, отново при вход свободен. Той ще музицира с отдавнашните си приятели, с които обаче ще е за първи път на сцената в този състав – Чавдар Гочев – китара, и Валери Ценков – ударни. „Никога не съм ходил на фестивал на хвърчилата. Обожавам хвърчила, така че ще си сбъдна още една мечта. Още на 5 септември ще отида във Варна, за да направим една хубава репетиция. Може да взема и детето и съпругата ми. В Шабла не съм ходил може би повече от 15 – 20 години.

На концерта отново ще преобладават хитовете на Орлин Павлов, само че ще ги чуем в съвсем различни аранжименти от тази вечер. „Ще повторим авторската музика, която е много важна. Ще има и малко кавъри, но пък в трио, в което не сме се срещали, с Чавдар и с Валери. Те вече са направили нови аранжименти. На 5 септември, като се видим, ще ги доизшлайфаме и ще ги изпея няколко пъти, за да сме готови за концерта в Шабла.“

Морето ще бъде край нас, хвърчилата ще бъдат над нас, а в душите ни ще има много светлина и много щастие.

„Фестивал на хвърчилата Шабла 2025“ се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“,на Община Шабла и на Общинска фондация „Карон Лимен“.