„Още три!“ – пожела публиката няколко биса наведнъж на концерта на Симфониета „София“ и Джаз формация „София“ по повод 55 години от обявяването на Шабла за град

Шабла празнува 55 години като град с концерт на Симфониета „София“ и Джаз формация „София“ под диригентството на Свилен Симеонов. Събитието препълни залата на читалище „Зора“ въпреки бурята навън, която и стана причина то да не се проведе в градския парк, както бе предварително планирано. Интересът на публиката и възторженият прием показаха още веднъж жаждата за изкуство и вълнението от контакта с него. И все пак, говорим за шабленци – чешитите на Добруджа, както ги определи кметът Мариян Жечев. Шабла има толкова красота, такава богата природа и сърцата за музиката публика... „Особени са хората. Мястото, на което живеем, неговата девственост – живеем близо до морето – една голяма стихия, близо до границата, в необятната Добруджа – това ни прави по-особени. Нашите хора са чешитите на Добруджа. Това, което изредих като природни дадености и възможности за реализация за добър туризъм и добро препитание, прави така шабленци да казват, че тук никой не е гладен и никой няма да бъде гладен. Това ни дава сигурност, стабилност и ни прави да се чувстваме уверени.“ – каза кметът Мариян Жечев в интервю за Jazz FM.

Докато навън се изливаше пороят, диригентът Свилен Симеонов попита публиката на шега: „Как дойдохте?“ И започна да изрежда плавателни средства. От залата се чу глас: „С огромно желание!“ После публиката поиска не един, а три биса наведнъж. В концерта си по повод 55 години Шабла като град Симфониета „София“ и Джаз формация „София“ към Дом на културата „Надежда“ в София поднесоха вечни класики от поп и рок музиката – любими завинаги песни, които дружно пяхме със солистката Яна Чакалска. В разговора ми с нея тя сподели взаимността в любовта: „Изключителна публика! Много съм щастлива, дори съм екзалтирана от нея!“ Яна Чакалска вече не брои колко пъти е била в Шабла. „Но ми е малко, бих се връщала тук отново и отново.“ – харесва тя всичко тук. „Хайде пак!“ – обещаваме си в края на разговора.

Снимка: Светослав Николов

Публиката на концерта за 55 години Шабла като град аплодира, пя, танцува, снима, за да запази спомена. Искаше още и още. Това бе зарядът на музиката, който Симфониета „София“ и Джаз формация „София“ под диригентството на Свилен Симеонов предадоха на публиката. Тя отвърна с огромен чистосърдечен ентусиазъм и през значителна част от времето, пееща, бе на крак, за да танцува. С Шабла самият Свилен Симеонов е лично свързан: „Обичам Шабла, защото в общината имам имот, в Нейково. Тези 20 години от летния ми живот са свързани с този прекрасен край. Поначало обичам северното Черноморие, защото съм родом от Шумен. Пожелавам на града все повече да се развива, да привлича туристи, да расте и да ни радва! И все така възторжена публика!“ Умората от деня на път не спира музикантите да се раздадат до край. Музиката зарежда.

Снимка: Светослав Николов

С обещание за нови срещи завърши концертът. В събитието се включи и направилият тук преди 60 години дебюта си тенор от града Живко Желев. В началото чухме изявата на млади полски музиканти. Паралелно се проведе и 13-ото издание на Фестивала на хвърчилата, организиран от Зелен образователен център към Община Шабла, част от който бе и концерт на „Уикеда“. За фестивала разказахме в деня от предварителната програма, петък, в интервю от мястото на събитието с участието на директора на центъра Даниела Колева. „Двата дни с хвърчила, арт базар, изложби и концерти са много еуфорични, цветни. Радваме се, че този празник вече толкова години е подкрепян от Община Шабла. Тази година фестивалът се провежда и с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. Обнадеждени сме и фестивалът отново се вихри над Шабла!“ Мария Вачева – родител на деца, участници в ателиетата, разказа: „На децата им бе изключително интересно да изработят с наша помощ хвърчила. Когато човек веднъж се докосне до природата, вижда каква свобода и удоволствие за сетивата има от това да се летува тук. Фестивалът символизира именно този полет на душата, на емоцията, на радостта.“

Изкуството да живеем в хармония с природата – за девети път в Шабла се проведе Фестивал на хвърчилата - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Това е полетът на духа, който самият град олицетворява и който му дава стимул за развитието, обобщаваме с кмета Мариян Жечев. Тук душите винаги са пълни, тук първо настъпва денят, всяка година споменаваме тукашния фар в първите секунди на Новата година. Към какво гледа Шабла? „Да ставаме все по-популярни от гледна точка на това всичко да е умерено като туристическа дестинация и с това да подпомогнем хората, които искат да развиват този тип бизнес. Няма нищо по-устойчиво от микро предприятията, от това децата да наследяват родителите си. Натам искам да вървим с не много големи крачки, но такива, които да дават устойчивост. И да запазим даденото ни от природата.“ – категоричен е кметът Мариян Жечев.

В Шабла няколко пъти тази година звучаха класика и джаз. Градът по традиция е домакин на Фестивала за старинна музика, песен и танц Stravaganza. Концерти в Зелен образователен център с медийното партньорство на Jazz FM и Classic FM от bTV Radio Group това лято изнесоха китарното дуо „Зенит“ – Георги Илиев и Чавдар Гочев – в стилистиката на джаза, както и Венета Нейнска и Иван Стайков – в стилистиката на класическата музика, в първо събитие от морското турне на „Концерт с история: Покана за танц“.

Снимка: Светослав Николов

Красиви мелодии, покана за танц, в „Концерти с история“ на пианистката Венета Нейнска и цигуларя Иван Стайков в Шабла, Варна, Созопол и Бургас: „Тази музика ще енергизира слушателя, ще го накара да се чувства добре, да мечтае“ - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Музика, която прави хората щастливи: от Шабла започна лятното турне на „Концерт с история: Покана за танц“ на Венета Нейнска с Иван Стайков - Jazz FM

