Красиви мелодии, покана за танц, в „Концерти с история“ на пианистката Венета Нейнска и цигуларя Иван Стайков в Шабла, Варна, Созопол и Бургас: „Тази музика ще енергизира слушателя, ще го накара да се чувства добре, да мечтае“

„Концерти с история“ тръгват на пътешествие по морето и през август Венета Нейнска ще представи програмата „Покана за танц“ от поредицата с цигуларя Иван Стайков в Шабла, Варна, Созопол и Бургас. „Когато я изпълнихме с Иван в София през май, бисовете, които бяхме подготвили, не ни стигнаха. Аплодисментите бяха толкова гръмки! Наложи се да повторим няколко произведения, защото публиката бе в истински възторг. Това са наистина най-хубавите танци за цигулка и пиано в класическата музика!“ – подчерта Венета Нейнска в интервю по Jazz FM. В програмата са най-разпознаваемите Унгарски танци от Брамс – 1, 2 и 5 , преработени от Йозеф Йоахим, огнените Румънски танци на Барток, Славянски танц в ми минор от Дворжак в редакция на Фриц Крайслер и за бис – „Чардаш“ от Монти. В програмата за морското турне са добавени и две танга от големия аржентински майстор Астор Пиацола, включително Libertango. Организатор е Sofia Art Institute, съоснован от Венета Нейнска, която е негов арт директор. Концертът в Шабла се провежда със съдействието на Община Шабла.

„Концерти с история“ – лятно турне с „Покана за танц“

20 август – Зелен образователен център, Шабла, 18:30 ч.

22 август – Градска художествена галерия, Варна, 19:30 ч.

24 август – Археологически музей, Созопол, 19:30 ч.

26 август – Морско казино, Бургас, 19:30 ч.

Билети в Шабла се продават на място и са на цена от 8 лв., а за останалите концерти могат да бъдат закупени от мрежата на EpayGo.bg и на касите на Easypay.

В танца има близост, празник, обещание за бъдещето. Венета Нейнска отбелязва, че именно с тази програма мнозина правят първото си посещение на класически концерт: „Те бяха изключително запленени от музиката, която чуха, защото комбинацията от познати произведения от танцовия жанр говори на всеки човек. Не е необходимо да имаш специална подготовка. Тази виртуозна и непретенциозна музика може да привлече нови почитатели. Това е много важно и е причината да я изберем за морските концерти. Когато човек е във ваканционно настроение, прекарал е деня на плажа, наслаждавал се е на слънцето и вълните, няма нещо по-хубаво от това да чуе малко музика, която няма да го напрегне, а ще го енергизира, ще го накара да се чувства добре, да мечтае и да сподели с нас това много специално и много приятно преживяване.“

Да слушаме класическа музика близо до морето по време на летните ни отпуски е онова отпускане на душата, което толкова много искаме да направим в хода на ежедневието, но рядко си го позволяваме. Сега получаваме възможността да се насладим на спокойствие на музиката. Част от близостта в контакта е достъпността, която предоставя към класическите образци „Концерти с история“. Ако незнанието дистанцира, то познанието ни отваря към музиката и осъзнаваме колко естествено сме свързани с нея. Като участник в „Концерти с история“ и зрител на събития от поредицата Иван Стайков подчертава: „Изкуството трябва да бъде достъпно, а музикалното е едно от най-достъпните. Когато то е обогатено с интересни факти за композитора и написването на творбата, човек по-лесно се потапя надълбоко в музикалното пътешествие. Камерната музика е много по-интимно изкуство. За мен е голямо удоволствие като слушател и изпълнител да я свиря – това е най-чистата и съкровена форма на удоволствие, която може да имат и слушателя, и изпълнителят.“

Тези наситени с емоция класически диалози са били невероятно емоционални за Иван Стайков. Същите наблюдения той има за публиката: „Тя приема толкова радушно тези концерти, именно защото успява да разбере смисъла на произведенията, представя си по-добре нещата, а преживяването остава в съзнанието за по-дълго време като хубав спомен.“

Сближавайки се с композиторите и произведенията в тази програма на „Концерти с история“, ще научим че… „Всичко и всички са свързани. Брамс има изключително важно място в живота на Дворжак – подкрепя го като млад композитор, така че да успее да тръгне по пътя на изключително сериозно световно кариерно развитие. Славянските танци са вдъхновени от Унгарските танци, а те на свой ред са вдъхновени от други интересни композитори и изпълнители, които са били изключителни звезди през XIX в. в Европа. Всички тези хора и приятелства резултират в създаването на вечни музикални произведения, които продължаваме да изпълняваме и до днес в целия свят. Това е доказателството, че стойността им е непреходна. Фактът, че са създадени в следствие на такива творчески приятелства е важен момент. Трябва да взимаме пример точно в тези отношения и да продължаваме да градим в областта на изкуството с ведър тон, приятелско настроение и желанието да си помагаме и да споделяме това, което създаваме. Човекът е създаден, за да твори и да бъде свободен, а тази свобода можем да намерим най-вече в изкуството.“ – посочва Венета Нейнска.

Така в четири града край морето това лято ще чуем красиви мелодии, поднесени във взаимност, от Венета Нейнска на рояла и Иван Стайков на цигулката. А тя е много специален инструмент, както разказва той: „Имам възможността да свиря на цигулка, изработена от Антонио Галиано през 1809 г., любезно предоставена ми от мой приятел, частен колекционер. Страшно щастлив съм, че имам възможността да се уча от този инструмент, да се радвам на красивия му тембър и се надявам да работя в екип с него. Надявам се и публиката да се наслади на инструмента и на моя начин на свирене на него.“