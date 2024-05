Нова сцена за културни събития се открива „Под небето на Пловдив“ с концерт на Мирослава Кацарова, Мирослав Турийски и Младен Димитров

„Зеленото училище“ към Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив става сцена за творчески проекти с концерт на Мирослава Кацарова с Мирослав Турийски и Младен Димитров. В съвместна инициатива на висшето училище и Plovdiv Jazz Fest тихото пространство в Стария Пловдив ни приканва да чуем града. „Тази идея се появи спонтанно. Наскоро разговаряхме с новия ректор на АМТИИ доц. Жан Пехливанов. Той сподели, че иска да превърне това пространство в пулсиращо място за музика и да го въвлечем в нашата дейност за обогатяване на културния живот в Пловдив.“ – разказа в интервю по Jazz FM Мирослава Кацарова.

На 30 май от 20 ч. тя ще изнесе концерт, носещ заглавието на песента ѝ, създадена съвместно с Мирослав Турийски, „Под небето на Пловдив“. Сцената е в двора на „Зеленото училище“, в което е концентрирано обучението по изобразително изкуство с ателиетата на младите творци. „Много ми хареса самото място. Прекарала съм младежките си години в Старинния Пловдив – тогава той бе много оживен, пълен с клубчета и кафенета, от които основно звучеше джаз. По-късно това спря да бъде така. А по-назад във времето, през 80-те, в дворовете на Стария Пловдив се провеждаха концерти и джемсешъни.“ – никога няма да забрави тя изявите там на Огнян Видев, Йълдъз Ибрахимова, „Джаз линия“, Теодосий Спасов. „Невероятни бохемски вечери, които заразяват с любов към живота, музиката и спонтанността на джаза. Когато видях това място, точно в тази посока тръгнаха моите спомени – колко оживено бе по улиците на Стария Пловдив и в дворовете на този енигматичен град.“

„Под небето на Пловдив“ представя като втори сингъл авторска песен на Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски от техния албум Beyond Jazz - Jazz FM

Така Мирослава Кацарова решава да организира концерта с Мирослав Турийски и Младен Димитров на 30 май. Ще чуем песни, които са много лични и отразяват нейните преживявания „Под небето на Пловдив“, каквато буквално е и тази сцена. „Тя тепърва ще се развива и ще става център на събития, свързани с младите хора, и на утвърдени артисти, обичащи камерния характер на музиката. Концертите в дворове са моя любов.“ – убедена е Мирослава Кацарова, че всяко едно пространство може да бъде превърнато в дом за различни изкуства. „Вярвам, че Старинния Пловдив може да се върне към духовността, която никога не е спирала.“ – отбелязва тя преместването в последните години на центъра в „Капана“. „Много силно се надявам да се върнем към този стил на живот и в Стария Пловдив и тези гънки от нашия град да преживеят своя ренесанс, да събират хора, да се слуша музика, да се обсъжда изкуство, да се разказват историите на артисти, историята да се пази и да се осъществяват срещи на по-младите хора с миналото на града.“

Музиката на Мирослава Кацарова е образна и е свързана с изобразителното изкуство, създава в съзнанието живи картини. На това пространство обърнах внимание, когато видях от него да излизат млади хора със своите произведения на изобразителното изкуство, но сега музиката ще влезе там и по естествен начин изкуствата ще общуват. „Съжителството на различните изказности и изкуства за мен не е спирало да бъде център и посока. Още от албума ми „Бяло в бяло“ с Румен Тосков – Рупето създавахме музика, производна на джаза, на български език с идеята да я свържем със своите асоциации и открития в музиката, литературата и изобразителното изкуство.“ – връща се Мирослава Кацарова към този основополагащ период в българския джаз. Впоследствие концепцията се пренася и върху организирания от нея Plovdiv Jazz Fest. Вече десет години фестивалът е с концерти и с литературни четения, изложби живопис и фотография, дискусии и лектории, свързани с киното. „Всички те не са престанали да бъдат за нас вълнуващо средство да събираме хора с различни интереси и предпочитания. Това е и в центъра на Академията в Пловдив за музикално, танцово и изобразително изкуство. Много е хубаво в града да има такова средище – академично, на духа и за общуване между поколенията.“

Мирослава Кацарова е убедена, че неформалният подход към младите хора е най-мотивиращ. „Затова ми е важно да направим първи опит да оживим тази сцена с участието на един от важните преподаватели в АМТИИ – Мирослав Турийски. Тези срещи извън Академията и после обратно в нея обогатяват и допринасят за един друг пулс на нашия град по отношение на изкуството и културата изобщо.“

И разширяват пространствата на съзнанието, както концертът „Под небето на Пловдив“ ще направи в двора на „Зеленото училище“ на ул. „Зора“ № 8. Билети се продават в мрежата на Eventim тук.

Музика и слово ще се съберат в София предходния ден с изпълненията на Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски по време на премиерата на романа „Време. Кръв. Пясък.“ в новия дом на изкуствата – клуб In the Mood. С авторката Екатерина Костова я свързва Пловдив. „И след това тази среща ще има продължение в София в ново място, което мен много ме вълнува, тъй като хората, които го мечтаеха, обмисляха, създаваха и живееха през последните месеци – Васил Къркеланов и Натали Нейкова, са наши лични приятели. С тях прекарваме дни заедно, обсъждаме музика и други изкуства и обсъждаме нашите цели и намерения. В тези хубави вечери сме говорили и за това място и очаквах с нетърпение то да се появи.“ – пожела му на добър час Мирослава Кацарова. „То отговаря на всичките ми критерии за плътно място, на което хората да почувстват музиката не просто като публика, а с достатъчно добри условия да се зароди средище, да има общност от хора, които да се срещаме, да знаем, че като минем от там, ще намерим себеподобни.“ – важен градски феномен за Мирослава Кацарова са местата, в които да намираме спасение – зали за музика, галерии и театри.