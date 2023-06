„Под небето на Пловдив“ представя като втори сингъл авторска песен на Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски от техния албум Beyond Jazz

Своята авторска песен „Под небето на Пловдив“ представят Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски като втори сингъл от новия си албум. Проектът бе анонсиран с Amapola – красива стара песен от 1920 г. „Тя е интерпретирана от кого ли не. Бе много голямо предизвикателството да изберем точно как да я изпълним.“ – разкрива Мирослава Кацарова още подробности от творческия процес по създаването на албума на дуото. Минималистичен, Beyond Jazz търси автентичност, а не атлетичност – подчертава вокалистката своето разбиране за музиката. „Това е албум на чувствата, музика на споделянето.“

Снимка: Диляна Флорентин

Във втория сингъл „Под небето на Пловдив“ тръгваме от конкретно чувство, за да изведем метафора за живота. „Когато получих музиката от Мирослав Турийски, ме изпълни огромно щастие. Мелодията е толкова светла!“ – споделя Мирослава Кацарова първото си усещане. По това време е в Рим и припознава в неговото небе небето на Пловдив. „Изключително романтичен образ имам за нашия град, в който живея и на който съм се посветила с работата си. В него съм преживяла най-важните моменти в живота си. В този миг почти кинематографично видях тези много светли неща, осъзнаванията по пътя. Изпитах усещания за радост от живота, за наслади, за раздаване в човешките отношения, за откритост.“ – описва тя всичко това със свои кодови думи в песента „Под небето на Пловдив“. Тя първо прозвуча по Jazz FM.

Албумът пиано и глас идва със специфична концепция за звука, оформен от Младен Димитров в неговото студио: „Тук се чува всяко трепване на гласа, всяка нова стъпка на пианото е много добре обмислена и осъзната.“ В Beyond Jazz на Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски чуваме преобразена и под заглавието „Ириси“ тяхната песен My Cinema, джаз стандарта Don’t Explain, както и претворени в джазова стилистика поп класики като Both Sides Now, Practical Arrangement, Human Nature.

Много песни от Beyond Jazz ще слушаме в четвъртък в „Следобедни импровизации“, когато Мирослава Кацарова ще гостува на Таня Иванова. Концертната премиера на албума е на 18 юни в двора на Драматичен театър – Пловдив от 20 ч. (билети – тук), а на 22 юни в Пространство за култура Portrait ще се състои първото представяне на софийска сцена (билети – тук). Jazz FM е медиен партньор.