Творчески генератор, място за срещи с изкуствата, спасителен остров: в София отваря клуб In The Mood

Нов дом на изкуствата отваря врати в София с идеята да приютява артисти и аудитория в спокойно и комфортно общуване. Васил Къркеланов и Натали Нейкова създават In The Mood като място за срещи на творци в различни жанрове и публиката. „Това е място – генератор, на което да се събират артисти и да се чувстват у дома си, да бъдат заобиколени с това, което най-много обичат.“ – посочи в навечерието на отварянето на клуба Васил Къркеланов в интервю по Jazz FM. Откриването е на 26 май. In The Mood се намира на ул. „Позитано“ 52, непосредствено след бул. „Христо Ботев“.

Идеята за създаването на клуба е следствие на музикалните продукции на Васил Къркеланов и Натали Нейкова „Приказки за джаза“ и „Приказен пролетен бал“. „В един момент решихме, че трябва да има дом за тях, но това да бъде дом и на всички наши джаз музиканти, на публиката, която цени тяхната музика, защото те го заслужават.“ – очаква пространството да закипи от живот Васил Къркеланов. В клуба има концертен роял, озвучаване, осветление, възможности за аудио и видео запис.

In The Mood не е само профилиран в джаза. На концертната си сцена ще предлага и срещи с класическа музика. „Искаме той да е място за аудиофили, които да седнат удобно и да се наслаждават на страхотната музика.“ – описва визията на създателите Васил Къркеланов. Сцената за музика на живо е на първия етаж, а на втория на големи монитори ще се излъчват събитията. На горния етаж е обособено и място за видео прожекции, ще бъде монтирана и аудиофилска уредба за слушане на плочи, които Васил Къркеланов и Натали Нейкова събират от цял свят. Част от специалното преживяване е и кът за чаена церемония.

Какво ни дава изкуството, което двамата създатели на In The Mood много ценят? Васил Къркеланов отговаря: „За мен изкуството е бягство от действителността, паралелен свят, в който човек може да се чувства истински щастлив. Ако намериш и своя начин да се изразиш чрез изкуство, това няма равно на себе си, то е незаменимо усещане. Смятам, че изкуството ни помага да останем хора в днешното политически, икономически и социално трудно ежедневие. Това, което правим, е спасителен остров, камерна стая на изкуството, в което човек може да общува със себеподобни.“

И именно с приятели е изпълнен афишът на In The Mood. На откриването ще свири Михаил Йосифов квартет с Ангел Заберски, Димитър Карамфилов и Атанас Попов. Вероятно концертът ще прерасне в джемсешън. На 28 май е първият концерт на Георги Корназов и Стив Хамилтън. На 29 май ще се състои премиера на романа на Екатерина Костова „Време. Кръв. Пясък.“, на която ще пее Мирослава Кацарова в акомпанимента на Мирослав Турийски. На 31 май премиерно ще звучи акустична соло програма на Ангел Демирев. Следващото събитие е също премиерно. Free Wind Quintet на Георги Корназов с Росен Захариев, Арнау Гарофе, Васил Хаджигрудев и Атанас Попов ще чуем на 1 юни. На 8 юни сцената е за младите и третото издание на The Unusual Jazz Happening на Даниеле Феббо, Кристиан Желев, Николай Костадинов, Иван Йорданов и Алекс Витков. Още много други събития ще намерят мястото си в програмата на In The Mood през летните месеци, а сред акцентите са проектът на Вера Шандел с Ангел Заберски трио с музиката на Едит Пиаф на 12 юни и Turn to Love на Димитър Карамфилов с Антони Дончев и Васил Вутев на 20 юни.

Turn to Love (2021 г.) е втори авторски албум на Димитър Карамфилов и е записан с Антони Дончев и Васил Вутев - Jazz FM

На добър час, In The Mood!