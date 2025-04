НМУ „Любомир Пипков“ вече има бигбенд, който ще изнесе първи концерт тази вечер; повече джаз в обучението на младите таланти

Първи концерт изнася новосформираният Бигбенд на НМУ „Любомир Пипков“ – София. Инициатор и ръководител е Вили Стоянов. Той е до Емануил Манолов – Бадема и заедно с Мишо Йосифов преди години, когато се правят първите стъпки в създаването на оркестър. „Идеята беше да работим с деца, които имат желание и имат отношение към джаза.“ – разказва Вили Стоянов. След това Тодор Бакърджиев създава малък оркестър, Вили надгражда с брас бенд. „След „Банско джаз академия“ миналата година у децата се появи истински голямо желание да се направят бигбендов репертоар и концерт.“ – разказа музикантът за основаването на формацията.

Тя означава много за младите таланти, коментира директорът на НМУ „Любомир Пипков“ д-р Столина Добрева. „Училището се опитва да предоставя колкото се може повече възможности на децата да се изявяват. След обмена с Кодартс лицей за музика и танц – Ротердам се забелязват все по-големи интерес и желание на децата да се занимават с джаз, благодарение на Вили, който постоянно успява да ги вдъхнови и да ги мотивира все повече да се обръщат към тази музика. От тази година те имат възможност да изучават и джаз импровизация, което също страшно много им помага. Това за нас е изключително важно, защото в съвременния свят човек трябва да може да реагира във всякакви видове и жанрове музика. Много сме щастливи, че имаме човек като Вили, който ръководи децата. Концертът ще бъде страхотен! И публиката ще е много щастлива, и децата. Това им е мотивацията да вървят напред.“

По-сплотени и още по-смели в музиката: учениците от Брас бенда на НМУ „Любомир Пипков“ израстваха и музицираха с връстници от Кодартс лицей за музика и танц – Ротердам, Нидерландия - Jazz FM

Снимка: НМУ „Любомир Пипков“

Изявите на сцена са еманация на наученото в класните стаи. Учениците с интерес към джаза изучават джаз хармония, както и солфеж към профила „Поп и джаз“. Вили Стоянов често ги събира, за да слушат заедно музика, да разговарят за нея, да ги запознава със специфични гами и акорди, да ги учи на правилно дишане като членове на брас бенда. Те правят упражнения за импровизация в блуса във всички тоналности, както и върху ритмически промени. Обучението минава през усъвършенстване на уменията в по-камерната музика и в свиренето в оркестър. „Човек трябва да стигне до комбинацията на много добре възпитаното его на безапелационния солист и необходимата психика, която се изисква за абсолютната убедителност на ансамбъла.“ – посочва Вили Стоянов.

Снимка: Светослав Николов

На концерта тази вечер ще чуем джаз стандарти в аранжименти на Сами Нестико, към които го насочва диригентът на Бигбенд Благоевград Борис Янев. Като вокалисти се включват Ани Ставрева – финалист от „Гласът на България“ по bTV, както и Ангелина Сапаревска. Ще чуем как младежите свирят суинг, характерен за джазовата епоха. „Почти всички ще импровизират, което ме кара да се чувствам приповдигнат и щастлив. Те се отключиха при гостуването в Кодартс. И почти всички продължиха да импровизират. Вече чуваме хора, които искат да знаят.“ – посочва Вили Стоянов. Специална подкрепа дават имена от професионалната джаз сцена – водилият бенд на Музикалното училище Тодор Бакърджиев, тръгналият от по-малкия оркестър Иван Йорданов, Димитър Благоев, преподавателите Владимир Митин и Станислав Арабаджиев, възпитаникът на училището, а сега студент в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ Георги Ангелов, бас тромбонистът Димитър Стоев. Кауза на концерта ще бъде събирането на средства от дарения за закупуването на баритон саксофон.

Снимка: Светослав Николов

С младите таланти разговарям в деня на предпоследната репетиция – на 6 април. Те ще имат честта и отговорността да запишат имената си в историята като музикантите в първия Бигбенд на НМУ. „Нямаме търпение да свирим пред толкова много хора. Ще се радваме да чуем докъде сме стигнали. Напреднали сме и се трудим доста, имаме много репетиции. Много ще им хареса на всички! Много труд сме положили.“ – споделя Макс Стоянов (цугтромбон). Те свирят смело, сигурно, спокойно, авторитетно, но и с вълнението от събирането в едно музикално преживяване. Какво им помогна да се подготвят, научаваме от Михаил Русков (тенор саксофон): „Любовта към този жанр ни събра и ни помогна да свирим, да имаме желание цялото това нещо да се случва. Такава музика тук не се изучава и не се свири. Всеки от нас има лично изживяване с нея, затова толкова добре се получават нещата и се усеща в енергията на музиката, че нещо ни движи напред и искаме още да свирим.“ Ще ги чуем и като солисти, и като членове на ансамбъла. „Мнозина не знаят каква е разликата между двете. Не можеш да свириш все едно си единственият човек в залата, ако свириш в бигбенд. Ако си четвърти тромпет, значи си основата. Не е срамно да свириш такава партия. Без тази част бендът няма как да съществува.“ – подчертава Ангелина Сапаревска (тромпет и вокали). В Бигбенда на НМУ те са до съучениците си и професионални музиканти като партньори и приятели. Станаха ли по-сплотени и единни, по-задружни? Отговаря Йордан Петков (ударни): „Работата в ансамбъл страшно много помага на работата като солист, защото те учи на това да слушаш повече другите, отколкото себе си. Научих страшно много неща, което ми помага в соловото свирене. Разбира се, сближихме се с репетициите, с шегите, с всички изживявания заедно. Много се радвам, че свиря с тези хора. Много благодаря на Вили Стоянов, че ни помага, на професионалните музиканти, с които свирим. Показват ни неща, карат ни да се чувстваме по-сигурни.“ Вили Стоянов е голяма част от това да са толкова устремени, сплотени и единни. „Чувствам Вили като ментор заради опита му и в класиката, и в джаза. Той може да ни научи възможно най-много, за което сме изключително благодарни.“ – признателен е Павел Петков (тромпет). От подготовката за концерта Явор Александров (ударни) откроява: „Желанието да успея да изсвиря тези неща първоначално ми помогна да науча репертоара. Харесвам джаза, затова толкова наблягам и искам да мога да изсвиря всичко перфектно и да се чувствам комфортно с музиката, която свиря.“

28-и Международни детско-юношески хорови празници „Добри Войников“ в Шумен: когато децата пеят заедно, те могат да променят света - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Разговора с д-р Столина Добрева и Вили Стоянов водим на 28 март, минути след като учениците са отпътували за лагер в Кранево, на който да се подготвят за Международните детско-юношески хорови празници „Добри Войников“ в Шумен. На 3 април на Младежка хорова капела и Младежка филхармония „София“ им предстои да излязат на сцената на Драматично-куклен театър „Васил Друмев“, а на 5 април наградата за диригент на името на проф. Венета Вичева ще вземе Славил Димитров. Творческият живот в НМУ „Любомир Пипков“ е съпътстван от изяви на конкурси, обучение в майсторски класове, ежедневни продукции и концерти. Ученици вече са солисти на Симфониета Шумен и Симфониета „София“. А Вили подсказва, че скоро ще чуем млади таланти в нова група – Funktion.

Your browser does not support the audio element.