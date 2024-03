Непоказвани досега документи за Димитър Ненов от Държавен архив – Шумен, кино концерт на Венета Нейнска и изложба в специално събитие за големия ни музикант в шуменската библиотека „Стилиян Чилингиров“

Как Димитър Ненов се е изградил като музикант и като творческа личност ще открием в нови дълбочини на специално събитие в Шумен, съорганизирано от Jazz FM. Тогава Държавен архив – Шумен ще покаже публично за първи път съхранявани от него документи за големия ни музикант, Венета Нейнска ще представи кино концерта си „Димитър Ненов и измеренията на изяществото“, а домакинът – Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, ще извади от фондовете си произведения на Ненов и публикации за него в монографии, сборници, енциклопедии и специализирани списания. Събитието „Опознаваме забележителния Димитър Ненов“ е на 23 март от 17 ч., входът е свободен, а водещ е програмният директор на Jazz FM Светослав Николов.

Материалите за Димитър Ненов в Държавен архив – Шумен са част от фонд 1068 на Мирко Каравасилев – съпруг на сестра му Маринка. Техният син Стилиян предава документите през 1980 г. В първото им публично представяне ще видим снимки на Димитър Ненов от детските години, като ученик и като студент в Дрезден, като архитект, работил по възстановяването на Първомай (тогава Борисовград) след Чирпанското земетресение. Повече за живота му ще научим от писма до неговите сестри Здравка и Маринка. За документите, които за първи път ще видим сега, повече от век след създаването им, началникът на Държавен архив – Шумен д-р Антония Панева разказа в интервю по Jazz FM: „В изпратени от Дрезден писма на Димитър Ненов до баща му стават ясни изключително тежките условия, при които младежът е трябвало да започне пътя си. Годината е 1923 – период на хиперинфлация в Германия. В тази кореспондеция има и много интересно писмо от 1924 г., в което е знаково изречението: „Не искам да ставам нито Саша Попов, нито други. Смятам да стана Димитър Ненов!“ Той от тогава заявява това, което се случва в неговия път – в много трудности се изгражда сам.“ Сред материалите, които ще бъдат показани за първи път на събитието тази събота, са страници от личен дневник на Димитър Ненов, кръщелното му свидетелство и няколко завещания от периода от 1938 г. до 1949 г., паспорти и други лични документи, както и вероятно последните му думи на хартия – писмо до сестра му Маринка от 5.08.1953 г., когато се лекува в болница. Музикантът си отива от нашия свят на 30 август. В презентацията си на събитието в събота началникът на Държавен архив – Шумен д-р Антония Панева ще ни запознае и с разработки на Димитър Ненов от творчески и педагогически характер – негова теория на композицията и писмо от времето му като преподавател в Музикалната академия, когато отказва да повиши оценка на студентка. Тук присъства и името на Панчо Владигеров и на други видни музиканти, които са били членове на изпитната комисия, разказа д-р Панева.

Така ще видим Димитър Ненов като предан на музиката човек, преминал през много трудности, неотменно застъпвайки се за изкуството. Първи коментар на материалите при представянето им в Шумен ще направи пианистката Венета Нейнска, която от години популяризира творчеството на Димитър Ненов. В интервюто по Jazz FM тя посочи: „От тези документи личи неговата увереност, че призванието му е да бъде музикант и трябва да го следва. В писмата до баща му може да се види как той е готов да отстоява своята позиция на една много млада възраст – в началото на 20-те си години. В Дрезден той има изключително тежък живот, но въпреки това е абсолютно уверен, че ще изпълни заръката на родителите си да завърши обучението си по архитектура. Във всяко второ изречение обаче го влече да говори за музиката си, за произведенията, които пише, за творбите си, които очаква да бъдат изпълнени. Вижда се огромната страст, с която говори за творчеството си като за нещо, с което не би могъл да се пребори. Ненов завършва архитектура, работи няколко години по специалността и има доста сериозни успехи в осъществени проекти. Но го тегли към музиката и той не се съпротивлява на тази своя съдба. Той е изключително фин, ерудиран човек, убеден, че когато му е даден такъв талант, има отговорност да го следва и да го развива в най-пълна степен.“

Чрез своето призвание Димитър Ненов ни предава дара на музиката и ни зарежда с одухотворяващата сила на изкуството. Още веднъж подвластни на неговото творчество ще станем на събитието в Шумен с изпълненията на Венета Нейнска. В създадените от нея кино концерти „Димитър Ненов и измеренията на изяществото“ първо навлизаме в богатия свят на твореца чрез филм по съвместен сценарий с режисьор Ясен Харалампиев, в който дикторския текст чете колегата Емил Войников. В концертната част Венета Нейнска изпълнява произведения на Димитър Ненов и творби на други автори, които е обичал да свири, като Лист и Шопен. Премиерата бе през 2022 г., а в новия вариант на репертоара Венета Нейнска за първи път ще изпълни миниатюрите на Ненов в цялост – седем, включително „Приказка“ и „Танц“. Също за първи път в една програма пианистката ще изсвири две емблематични произведения – Тема с вариации и Токата за пиано. „Това са шедьоври на световната клавирна литература. Бих се радвала, ако те се изпълняват по-често. Разбирам, че никак не са леки за свирене. Но удовлетворението от тяхното изпълнение и най-вече – удоволствието, което те доставят на публиката, си струват всички стотици часове, които следва да вложи един изпълнител, за да ги подготви. Темата с вариации е по модифицирана българска народна песен. В Токатата няма цитирани народни мотиви, но се носи българският дух, в който Димитър Ненов изключително много е вярвал. Той казва, че няма да се стреми да пише по един или друг начин, за да звучи музиката му като българска. Посочва: „Щом е неново, то е българско.“ – цитира думите му Венета Нейнска.

Сред материалите в Държавен архив – Шумен са и два ръкописа на Димитър Ненов, нотирал народните песни „Пресегна се божур от планина“ и „Огреяло ясно слънце“. Те ще бъдат показани на събитието в събота, а в допълнение ще видим печатни издания на негови произведения от фондовете на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“. Директорът д-р Росица Добрева разказа: „Библиотеката съществува от 1922 г. и съхранява повече от 740000 документа, над 9000 са нотните издания, сред тях – и на Димитър Ненов. Най-старото е от 1947 г. – „Танц“ за пиано, имаме още „Рапсодична фантазия за симфоничен оркестър“ и др. Немалък е фондът, в който се разкриват животът и творческия път на Ненов като музикант и архитект. Ще покажем монография на Иван Аврамов. В ръцете си държа ценно издание от 1932 г. – „Димитър Ненов – пианист и компонист”, с извадки от български и чуждестранни вестници за стила му като композитор и пианист. „Клавирната музика на Димитър Ненов“ е богата монография на Ромео Смилков. Публиката на събитието ще види книги със спомени за музиканта, както и енциклопедия и списания със статии за него.“

В това турне Венета Нейнска представя кино концерта „Димитър Ненов и измеренията на изяществото“ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ при вход свободен още в Разград на 22 март, в Балчик на 25 март, в Перник на 28 март и във Видин на 29 април. Подробности са публикувани на Фейсбук страницата на събитието. Във Варна кино концертът е на 26 март в концертното студио на Радио Варна, а на Димитър Ненов тя специално посвещава едно от изданията от поредицата „Концерт с история“, организирана от съоснования от нея Sofia Art Institute, на 29 март в музей „Борис Христов“ в София.

В специален жест към изучаващите пиано в Шумен млади таланти след концерта Венета Нейнска ще се срещне с тях и ще им предаде наученото в своя път на израстване в музиката.

Jazz FM от години се ангажира с популяризирането на Димитър Ненов – един от значимите ни композитори, пианисти и педагози, чийто живот и творчество ни обогатяват по значим начин. Той е и преподавателят и най-съкровен приятел на джаз музиканта Иван Стайков, формирал го като композитор и първи български аранжор.

Предаването на наследството на Димитър Ненов на нови поколения е част от Програмата за подкрепа на развитието на младите таланти на радиостанциите от bTV Radio Group.