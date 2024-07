Надя Тончева представя премиерно в София Braziliado за националния празник на Бразилия: „Харесват ми романтиката и интелигентността, които струят от боса новата. Плавният ритъм ти дава възможност да се разгърнеш“

След като Braziliado на Надя Тончева гостува на съорганизирания от Jazz FM и Община Велинград фестивал „Jazz Велинград“, на джаз фестивалите в Хасково, в Казанлък, на Боровец и „Цветовете на джаза“ в Стара Загора, този така интересен и доближаващ слушателя до боса новата проект идва за първи път в София. Премиерният концерт е на 7 септември в Кино Кабана като част от Лятната културна програма на Столична община. Надя Тончева ще изпее бразилски класики и български песни в боса нова стилистика със Стив Хамилтън – пиано, Тихомир Кръстев – саксофон, Веселин Веселинов – Еко – бас китара, и Емил Тасев – барабани. Braziliado е изграден около песните на Антонио Карлос Жобим, но има още една бразилска боса нова – от Луиз Антонио. Във всички тях Надя Тончева добавя към текстовете на португалски и свои стихове, базирани на основната идея, но предадена през нейната сетивност. В Braziliado има и две български песни в боса нова стилистика, една от които е в две версии. „Размисъл“ е по музика на Ангел Заберски – син с текст на Надя Тончева и със стихове на португалски от Изабел Димитрова, а с „Космическа любов“ от композитора Емил Владимиров и текстописката Златина Владимирова вокалистката участва през миналата година в конкурса „Мелодия на водата“ в Хисаря.

Снимка: Светослав Николов

С изпети частично на български език текстове боса новата става още по-близка до слушателя. Замисълът се появява от работата на Надя Тончева като вокален педагог в Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ в Стара Загора. „Идеята се роди като помощно средство в моята работа, защото португалският език не е толкова лесен. За учениците, които се затрудняваха, реших да им дам възможността да пеят на български. По този начин направих девет песни на Жобим.“ – разказа вокалистката в студиото на Jazz FM. Почти всички текстове тя пише във влака, пътувайки между Казанлък и София или до морето. „Усамотявам се и ритмичното тракане на помага мисълта ми да тръгне. Всичко се случва много по-бързо и много приятно. В рамките на три часа мога да напиша един текст.“ – описа появата на текстовете Надя Тончева.

Свикнали сме да свързваме боса новата с безгрижието, но в Braziliado тя присъства и със своя дълбок социален смисъл като посока за живота, например – никога да не униваме, както е в песента с българско заглавие „Надежда“. „Боса новата страхотно ми харесва. През 60-те години на миналия век тя е била един от най-модерните стилове, завладели света. Харесва ми романтиката и интелигентността, които струят от нея. Плавният ритъм ти дава възможност да се разгърнеш. Започнах да изучавам творчеството на Жобим и си набелязах десет песни, които до добавя към моя репертоар. Тази музика е с красива мелодичност и е предназначена за по-широк кръг публика.“ – споделя страстта си към боса новата Надя Тончева. На някои от песните тя готви и видеа. В основния състав на записите на бразилските класики са Мирослав Турийски – пиано, Николай Карагеоргиев – китара, Александър Леков (в чието студио са направени те) – бас китара, и Кристиан Желев – барабани. Солисти в отделни заглавия са Михаил Йосифов – тромпет, и Милен Стойков – саксофон и флейта. Мастерирането прави Георги Гогов. „Размисъл“ (Pensamento) е с композитора Ангел Заберски на пианото, Александър Логозаров – китара, Борис Таслев – контрабас, и Стоян Янкулов – перкусии. „Космическа любов“ също е записана с автора на музиката – Емил Владимиров – клавири, Николай Карагеоргиев – китара, Александър Леков – бас китара, и Кристиан Желев – барабани.

В дните около гостуването на Надя Тончева в София тя ще отговаря отново за провеждането на Джаз фестивала в Казанлък, на който е основен двигател. Тази година той ще се проведе на 5, 6, 7 и 8 септември. В първия ден ще свири фюжън формация Four of a Kind с Мирослав Найденов, Виктор и Иво Паунови и Боян Георгиев. На 6 септември ще има два концерта – на Александър Леков груп с Иван Мелин, Павел Цонев и Емил Пехливанов, и на проекта Old Is Gold на Надя Тончева с музикантите, с които ще я слушаме в София. 7 септември ще бъде посветен на 100 години от основаването на фабрика „Кремона“ в Казанлък. Ще открият поети с китара, печелили награди от „Кремона“ в последните години и ще последва рок концерт на казанлъшката група After Shock с музиканти, също свързани с популяризирането на продукцията на фабриката. На 8 септември фестивалът завършва с неделно матине в Литературно-художествен музей „Чудомир“ с концерт на Акустично джазово трио Димитровград със солист Мария Арнаудова. И тези събития се провеждат при вход свободен.