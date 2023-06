Музикални фундаменти в концерта на Симфониета Шумен на „Софийски музикални седмици“ с творба на Владигеров, премиера на Емелина Горчева-Димова и Мирослав Димов и завръщане към началото на Георги Черкин

От завета на колоса Панчо Владигеров до призива за бъдещето на младите ни и устремени към висините композитори Емелина Горчева-Димова и Мирослав Димов – фолклорът е изразът и проявлението на закодираното в нас от енергията на земите ни. То ни дава фундамент и ни зарежда, а ние го пренасяме във времето със следата от сътвореното. На основата на традицията израстваме в реализацията си, както Георги Черкин ще се завърне към момента на участието си в един от първите конкурси като професионален музикант, за да го пресъздаде с оркестъра, с който е свирил тогава. Симфониета Шумен поднася един специален концерт за това, което ни формира, свързва и развива, довечера от 19 ч. в зала „България“ във фестивала „Софийски музикални седмици“. Диригент е Калина Василева – директор на Симфониета Шумен.

Своите Миниатюри „Шумен“ Панчо Владигеров посвещава на града, в който израства и се формира в детските и младежките си години. Докато ги пише, до пианото край него е синът му Александър Владигеров, още бебе, много болен и с малки шансове за оцеляване, както казват лекарите. И докато се появява музиката, детето крепне, набира сили и чудодейно оздравява. Произведението Владигеров посвещава на сина си и кръщава на любимия град. В него втъкава българския фолклор, на който държи още като млад музикант и който предава като преподавател на своите ученици. Най-силно повлиян е Милчо Левиев и именно чрез своето „Криво Садовско хоро“ (Crooked Dance) достига до САЩ като член на оркестъра на Дон Елис. Отдавна неизпълнявани, Миниатюри „Шумен“ бяха отново представени преди няколко години в този град, а днес ще ги чуем в София. „Преоткрихме ги преди няколко години. Трудно намерихме нотите. Когато възстановихме произведението, в изпълнението участваха и внуците на Панчо Владигеров. Тази музика е специална за града, за нас, Панчо Владигеров е закодиран в музикалната ни история.“ – разказа за съдбата на творбата и за специалното ѝ значение в интервю по Jazz FM Калина Василева. Тя открива концерта тази вечер, а шестата част – ръченица, внуците на Панчо Владигеров Екатерина, Александър и Константин включиха в албума си „Веселите Владигерови“.

И като мост във времето, и като продължение към бъдещето, следващото произведение в концерта прави софийската си премиера. Концерт за маримба, пиано, ударни и оркестър „Зов“ 2 от Емелина Горчева-Димова и Мирослав Димов за първи път бе изпълнено със солисти авторите миналия ноември в Шумен от симфониетата като част от политиката на директора Калина Василева за присъствието на повече български автори в афиша на оркестъра. „За нас е много важно да изпълняваме българска музика. Този концерт на Емелина и Мирослав е прекрасен! Много сме удовлетворени, че избраха Шумен да направят световната премиера и че сега ще имаме възможността и заедно да го изпълним в София.“ – предава ни вълнението Калина Василева – своето и на оркестрантите.

„Зов“ 2 ни изпълва с енергия от недрата на земите ни, за да сме силни в пътя на своето призвание. „Да сме продължители за нас е много важно, защото българските ритми, звуци и нюанси трябва винаги да се показват, трябва да продължаваме тази традиция от Патриарха, от нашите учители.“ – с убеденост каза Мирослав Димов пред Jazz FM през ноември в Шумен часове преди премиерата. Тогава в програмата на концерта от Патриарха Панчо Владигеров чухме неговото „Класично и романтично“, родеещо се с джаза и с нишки от народната музика в музикалната канава. „Фолклорът е нашата идентичност и трябва да се олицетворяваме с него. Старите майстори са го използвали и ние сме длъжни да го продължим, но да внесем нещо ново – духа на XXI в.“ – очертава посоката Емелина Горчева-Димова в интервю по Jazz FM.

Именно за да се свържат още по-близо с фолклора ни, със съпруга си Мирослав Димов отиват при изворите – в селата край Малко Търново, където в този сакрален свят ги въвежда нестинарят Горан Стефанов. Почувстваното и осъзнатото по време на това духовно пътешествие ги променя отвътре и след четири години, през които идеите зреят в тях, се появява „Зов“ 2. Духа, корените, пулсацията на неравноделните ни размери те решават да предадат чрез своя прочит на четирите стихии – огънят, земята, въздуха и водата. „Земята е твърдостта и силата, здравата опора на корените ни. Огънят е погледнат не като пожара, който изпепелява, а като съзидателното начало, Божествената искра, която се разгаря. Но трябва да сме внимателни, този пламък може да избухне, както в произведението се случва с нестинарското хоро. Водата е погледната като стихията, създаваща и отмиваща всичко около себе си. Въздухът е вплетен във всеки от тези три елемента.“ – описа творческата идея Емелина Горчева-Димова.

От първия Концерт за маримба и оркестър „Зов“ се появи музиката, с която като основа на съчетанието си европейска титла по художествена гимнастика завоюва голямото ни име в този спорт Боряна Калейн. „Боряно, българко“ е озаглавена композицията, донесла на страната ни ново признание и дала прилив на надежда. „Идеята е духът да победи, да знаеш, че можеш да преместиш планини, че животът е невероятно приключение, стига да събереш смелост, да работиш много и да вярваш в себе си.“ – вярваща и постигаща със съмишленици около нея е самата Емелина Горчева-Димова. Написвайки произведение с пулсацията на нашите земи, тя пише история. И в резултата, така реален, има много магичност: „Все още от дистанцията на времето не мога да го повярвам! Положихме много усилия и вложихме всичко, за да сбъднем общата мечта – да стигнем до върха. А с нас – и всички българи.“ – удовлетворена е тя. Следва световното първенство във Валенсия, на което отново ще вземем сили дълбоко от нашите земи и, освобождавайки ги, ще се устремим към върховете.

С Шумен е свързан важен момент от творческото развитие на Георги Черкин. Той ще бъде солист в третото произведение в концерта тази вечер, като ще изпълни Втория концерт за пиано от Рахманинов – произведението, с което се явява преди години на конкурса „Панчо Владигеров“ в Шумен. „С Георги Черкин сме свързани от години и е един от най-любимите ни солисти, често гостуващи на нашата сцена. Той изключително задълбочено подхожда към този концерт, който изпълнява на конкурса „Панчо Владигеров“. Всички оркестранти, които са участвали тогава, пазят изключително скъп спомен. На сцената се е получила магия.“ – преразказва впечатленията на колегите си Калина Василева, която по това време е била в детска възраст. Днес тя застава на диригентския пулт в това завръщане към началото, което още веднъж ще отбележи развитието.

Отново във връзка с фолклора и за насърчението на младите таланти името на Емелина Горчева-Димова като композитор бе в афиша на „Софийски музикални седмици“ на 2 юни. В завладяващата вечер на „Перкусионна фиеста“ нейният съпруг гл. ас. д-р Мирослав Димов поднесе със свои студенти и ученици пъстра програма с творби от различни автори. Екът на времето се чу в нейния „Български пулс“. „Осъзнавам, че съм достигнала до етапа, в който искам непрекъснато да претворявам фолклора.“ – в нов период от живота си се чувства Емелина Горчева-Димова. Пиесата също претърпява трансформация – написана за пиано, е преаранжирана в трио за ударни, а след това – в квинтет. В нея са пулсацията и зарядът, присъщи за нас като народ. „Беше много взривоопасно.“ – през смях Емелина Горчева-Димова пояснява, че изпълнителите са поднесли невероятни произведения с атрактивни ударни инструменти и определя перкусионната фиеста като много вдъхновяваща.

Нейното възхищение от постижения на страната ни е в основата на първата ѝ симфонична сюита, започнала живота си като балет – „Песента на планетите“. Тя е посветена на приноса на България в областта на космонавтиката и авиацията и е вдъхновена от полета на Георги Иванов. В концерта от инициативата „Ново поколение“ на диригента Димитър Косев с оркестъра на Русенската опера ще чуем две части от творбата в неделя от 19 ч. отново в зала „България“ в програмата на фестивала „Софийски музикални седмици“. С усещането за статика и движение „Въведение“ пресъздава космическа картина, а „Уран“ е с усещането за куриозното поведение на планетата – тя има силен наклон на оста на въртене, което пък е в обратната посока на всички останали.

Международният фестивал „Софийски музикални седмици“ е част от Календара на културните събития на Столична община през 2023 г. Съорганизатори са Столична община, Министерство на културата, Софийска филхармония, Национален дворец на културата. Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“ и Столична община.