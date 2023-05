Мирослава Кацарова в навечерието на премиерата на Bluetronic в Пловдив днес: „Звуците правят средата ни поетична“

През невероятна трансформация преминава музиката в новата програма Bluetronic на Мирослава Кацарова с Мирослав Турийски и Младен Димитров. Тя ни прави създатели на красота с богатството от звуци, които музикантите щедро ни предоставят, въвеждайки ни в многоизмерната и многопластова структура на песните. След премиерата в София днес е концертът в града на тримата артисти – от 20 ч. в Държавен куклен театър – Пловдив.

Bluetronic на Мирослава Кацарова с Мирослав Турийски и Младен Димитров: енигмите всъщност са били иносказания, ти откриваш нов живот - Jazz FM

„Чувствам се израснала и различна благодарение на тази програма.“ – казва сега Мирослава Кацарова, когато Bluetronic вече пое към публиката. Дългият репетиционен процес за нея е време на съзидание, провокирана като артист и като човек от Мирослав Турийски и Младен Димитров. С електрониката в реализацията на програмата тя е вече много по-чувствителна към звука – не само в музиката, а и в цялостната среда. „Звуците я правят поетична.“ – с нова сетивност я възприема тя. „Музиката променя и придава колорит на всяко преживяване.“

С откритията идват нови въпроси. Адекватни ли сме на звуковата среда? Чуваме ли звука на града? Обръщаме ли внимание на звука в клуба, в театъра? „Тази програма ми даде много голяма широта да експериментирам със звука. В Bluetronic той е генериран и акустично, и електронно – и това е нещо модерно, което се включва в нашия живот.“

Нов музикален облик на Мирослава Кацарова в Bluetronic: „Обичам да експериментирам в електронната звучност“ - Jazz FM

Снимка: Мирослава Кацарова

Така новата програма на Мирослава Кацарова се превръща в символ на живота ѝ. Акустичното и електронното са противоположни изказности, но в нейното съзнание ги свързва това, че са красиви. Концертът днес в Пловдив е и покана да видим красотата на обновения куклен театър. Събитието трябваше да се проведе в двора, обграден от стари къщи. Но заради студеното време ще се състои вътре в залата.

Част от песните в Bluetronic са оригинални композиции на далия импулса за този проект Младен Димитров – „Уча се да бъда с теб“, „Чудеса“, „Път към безкрайното лято“, други са създадени в сътрудничество с Мирослав Турийски. В програмата е и първият експеримент на Мирослава Кацарова с електрониката – „Bossa Nova за нея“, реализирана с Румен Тосков – Рупето. Bluetronic представя и примери на световните вдъхновители, като Massive Attack.