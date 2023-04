Нов музикален облик на Мирослава Кацарова в BLUETRONIC: „Обичам да експериментирам в електронната звучност“

Нов музикален облик на Мирослава Кацарова ще открием в програмата ѝ BLUETRONIC, която на 19 април ще бъде премиерно представена в Sofia Live Club от 20:30 ч. С вокалистката на сцената са Мирослав Турийски – пиано и автор на аранжиментите, Младен Димитров – перкусии, кръстник на програмата и неин вдъхновител. „Той предпочита да се изразява с електронни средства, а аз обичам да променям музикалния си образ, обичам да експериментирам в електронната звучност.“ – разказва в студиото ни Мирослава Кацарова.

Очарованието на минимализма тя открива с представения от нея в Desafinado по Jazz FM Суба, а след това преоткрива в множество артисти. Концепцията на проекта описа така: „BLUETRONIC е с акустичен звук, преминал през електронни ефекти, съчетан с чисто нови, непознати, извиращи сякаш от други светове звуци, каквито само компютърът може да създаде. Мирослав Турийски и Младен Димитров ме провокират на чисто звуково ниво. Много се заиграхме със саунда, точно с тези бийтове, които в електронната музика са генерирани, при нас ще бъдат изпълнени на живо на барабаните на Младен. Накрая се получава много хубава музика, която е много комуникативна. Тя не е претенциозна и затова още повече ни привлича.“

През последните 20 години джазът има своето направление в електрониката, посочва Мирослава Кацарова: „Срещата между електроника и джаз хармониите, импровизацията, интонацията, ритмиката – всичко това поражда нещо ново, което непрекъснато може да бъде дефинирано наново и наново с различни имена. Заглавието BLUETRONIC съдържа пищността на звука, свързан с електронната музика и ефектите, но същевременно сме верни на блутоновете – и в моето пеене, и в хармонизирането; запазили сме цялата тази носталгия и сладка тъга, която си съществува в повечето джаз песни от XX век.“

Мирослава Кацарова се открива в джаз музиката, а BLUETRONIC е едно от проявленията ѝ. „Все повече ме увлича тази изказност. Процесът на създаване на такъв тип аранжименти е по-бавен, но накрая, като чуеш какво се случва, си впечатлен. Това ме кара да се чувствам млада в музиката. Дори по детски се изненадвам на нещата, които ми се случват.“ Тя паралелно работи по изцяло акустичен албум глас и пиано с Мирослав Турийски. Така оценява очарованието и на двете посоки в музиката. „Електрониката до голяма степен ме спаси от това да затъна в другото пространство, което също много обичам. Човек трябва да експериментира и да се променя.“ – винаги с поглед към новото е Мирослава Кацарова.

В BLUETRONIC преобразени в съвършено нови версии ще чуем най-новите песни на Мира и Младен „Чудеса“ и „Уча се да бъда с теб“, композираните от Веселин Веселинов – Еко „Парфюми“ и „Летни улици“, написаните от вокалистката „Иронично“ и „Път към безкрайното лято“, създадената с Румен Тосков – Рупето „Bossa Nova за нея“. Ще чуем претворени Dance Me to the End of Love на Ленард Коен и Teardrop на Massive Attack. „Кавърите съдържат в себе си провокацията да повторим стара музика по различен начин – да я направим неузнаваема, като минем през нейния разпад и след това я съграждаме отново. В това отношение Мирослав е цар. Обичам да наблюдавам неговия подход, много съм съгласна с идеите му.“

След премиерата в Sofia Live Club на 19 април BLUETRONIC ще бъде представен в Пловдив края на май, пред юли с тази програма ще се открие „Джаз в Бургас“, следват гостувания във Варна и Шабла, а на 9 август ще е на сцената на „Банско джаз фестивал“. През септември BLUETRONIC ще звучи в Италия и в няколко клуба в Париж. „Пътят е широк и светъл, предстоят ни чудеса.“ – в очакване на тези скъпоценни срещи с публиката е Мирослава Кацарова.