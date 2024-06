Мария Митева открива „Цветовете на джаза“ в Стара Загора: „Да свиря на фестивал в моя роден град винаги ми е било мечта!“

Живеещата и работеща в Люксембург флейтистка Мария Митева се завръща в родната Стара Загора, за да открие днес със свой концерт организирания от Община Стара Загора фестивал „Цветовете на джаза“. „Аз съм изключително щастлива, че ще мога да свиря на такъв голям фестивал в родния ми град. За мен това е мечта!“ – изразява щастието си музикантката в интервю по Jazz FM.

Програмата с разнообразен репертоар тя ще поднесе с Антони Дончев, Васил Хаджигрудев и Димитър Семов. Ще чуем композиции на Клод Болинг, на Антони Дончев и на Милчо Левиев. От музиката на маестро Дончев ще прозвучи „Миш-маш“ – пиеса, която Мария Митева записа в своя албум Golden Lights, както и други негови произведения. От творчеството на Милчо Левиев ще чуем „Българско буги“, което флейтистката изпълни на Новогодишния музикален фестивал в НДК през 2022 г. и също записа.

С творби на български и люксембургски композитори в Golden Lights (2023 г.) флейтистката Мария Митева сбъдва мечти и ни призовава – насладете се на всеки миг - Jazz FM

Мария Митева е с класическо музикално образование с основи в Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ – Стара Загора. Тя се увлича и от джаза, който в последните години изучава. „Антони Дончев е отворен към всички стилове, на една вълна сме, подаваме си музиката един на друг. Все едно винаги сме свирили с него заедно. Той казва, че джазът е навсякъде – и в музиката, и във всеки момент в нашия живот. Той е отворен да свири и в класическа насока.“ – разказа за партньорството Мария Митева.

Нейните спомени за Стара Загора като град, който я формира, ще чуем на организирания от Jazz FM с партньорството на Община Стара Загора и Държавна опера – Стара Загора Пътуващ общностен фестивал „Джаз в цялата страна“. Видеото ще прожектираме на музикалната среща за джаз историята на града на 15 юни от 15 ч. в Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Нейните думи ще придружим с откъс от изпълнение на пиеса от Валери Костов на концерт в операта само преди няколко дни по повод 50 години от основаването на НУМСИ „Христина Морфова“. Но и в интервюто сега говорим за Стара Загора. Мария Митева е благодарна на своя град и своите учители. „Аз съм такъв човек заради моето училище и заради този град – градът на правите улици, на поетите и на липите. Когато човек върви, облян в аромата на липи, чувства поезията в града. Правите улици са ми дали път напред. Това е градът , който ме е тласнал напред. Благодаря на всички, които са ми помогнали в това отношение.“

А творчеството на Клод Болинг ще присъства и на фестивала „Джаз в цялата страна“, когато в събота своята продукция „Джазоспекция“ ще представи Държавна опера – Стара Загора.

И още за джазовата седмица в Стара Загора от 10 до 16 юни: Стара Загора почита Людмил Георгиев след разговор пред публика през май с Владимир Гаджев и в навечерието на цяла седмица джаз в града от 10 до 16 юни - Jazz FM