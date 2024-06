Стара Загора почита Людмил Георгиев след разговор пред публика през май с Владимир Гаджев и в навечерието на цяла седмица джаз в града от 10 до 16 юни

С живота и творчеството на Людмил Георгиев ще се запознаят любителите на джаза на среща в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ в Стара Загора на 7 юни от 18 ч. при свободен вход. Отправна точка е открита от краеведа Снежана Маринова снимка, надписана Джаз банда „Пикадили“. Когато проучва историята, изследователката открива, че барабанист в групата през 20-те и 30-те години на миналия век е бил бащата на Людмил Георгиев – Васил, неговата сестра Вера Каролеева (пиано), както и нейният съпруг Тошо Каролеев (цигулар). „От там тръгна разплитането на тази история. Всичко това ще покажем и разкажем утре.“ – представи събитието Снежана Маринова в интервю по Jazz FM. След като я свързахме със семейството на Людмил Георгиев, неговият син Емил е предоставил снимки от семейния архив и е разказал за баща си и дядо си истории, които публиката ще чуе. Ще бъде показан и 30-минутният документален филм на БНТ за Людмил Георгиев „Живот като музика“, заснет една година преди той да си отиде от нашия свят.

За джаз историята на Стара Загора Снежана Маринова ще разкаже на фестивала на Jazz FM „Джаз в цялата страна“ на първата от двете Музикални срещи в библиотеката идната събота от 15 ч. Дългогодишен изследовател на културната история на града и региона, тя ще представи документални свидетелства за присъствието на джаз музиката в живота на Стара Загора през десетилетията. Един от акцентите ще бъдат рекламите за съботните вечери с Джаз бандов оркестър преди 100 години. По този повод в интервюто по Jazz FM днес Снежана Маринова разказа: „Във вестници от средата на 20-те години на миналия век започва да се среща често съобщение на балетмайстор Карл. Той се титулува още като учител по танци, има и съобщение, че се занимава с художествено боядисване. В една от рекламите се обявява, че балетмайстор Карл организира четвъртия поред танцувален курс, който се провежда три пъти в седмицата и в който ще се изучават модерни танци. Отбелязва се, че всяка събота вечер свири Джаз бандов оркестър и на тези вечеринки курсистите могат да покажат какво са научили.“

Фестивалът на Jazz FM „Джаз в цялата страна“ ще се проведе на 15 и на 16 юни и с него завършва цяла джазова седмица в Стара Загора, започваща с организирания от общината фестивал „Цветовете на джаза“ и новооткритата като мост между двата фестивала Младежка джаз сцена, също провеждаща се от Община Стара Загора. В програмата са: концерти на старозагорката Мария Митева с Антони Дончев, Васил Хаджигрудев и Димитър Семов, на Даниела Белчева с Милен Кукошаров, Михаил Иванов и Димитър Семов, на Маги Джанаварова с Денис Попстоев, Евден Димитров, Радослав Казасов и Петър Йотов, на SoulBmoll, на Бигбенд Стара Загора с диригент Виктор Крумов и солисти Борис Тасков и Милен Стойков и на Белослава с Живко Петров, Димитър Семов, Димитър Карамфилов и Младен Димитров – DJ Mr. Moon. На Младежката джаз сцена ще бъдат представени иницииран от преподавателя Павел Цонев проект с песните на Хърби Хенкок на ученици от НУМСИ „Христина Морфова“ и концерт на Вокална студия „Траяна ГЛАС“ с ръководител и вокален педагог Лиляна Дойчева при местния Център за подкрепа на личностното развитие. Събитията се провеждат на Античен форум „Августа Траяна“, а при лошо време в понеделник и вторник ще се преместят в залата на Държавна опера Стара Загора. След това в събота и неделя в Стара Загора ще гостуваме Jazz FM с третото издание на пътуващия ни фестивал „Джаз в цялата страна“, реализиращо се с подкрепата на Община Стара Загора в партньорство с Държавна опера – Стара Загора и във взаимодействие с РБ „Захарий Княжески“, НУМСИ „Христина Морфова“, Държавен архив – Стара Загора, НЧ „Родина – 1860“, ЦПЛР. Абсолютно всички събития се провеждат при вход свободен.

В навечерието на джаз седмицата в Стара Загора в библиотеката отново по инициатива на Снежана Маринова се проведе разговор с изследователя Владимир Гаджев. На събитието на 20 май той е разказал за опитите в града да се създадат оркестри за танцова и популярна музика още през 60-те години на XIX в. Тогава усилия за това полага италианец. По-късно се появява оркестър с известния старозагорец и революционер Кольо Ганчев, който е и цигулар. Владимир Гаджев припомнил как през октомври 1989 г. в Стара Загора в продължение на четири дни е имало голям джаз форум, в който са участвали най-добрите имена в жанра – Оркестъра на Вили Казасян, „Джаз фокус“ на Симеон Щерев, „Поколения“ на Людмил Георгиев, „Бели, зелени и червени“, Иво Папазов, „Джаз линия“, „Траяна“, Йълдъз Ибрахимова и Стефка Оникян. Снежана Маринова сподели, че при преглеждането на извори по темата е открила кратко съобщение за това събитие във в. „Септември“.

