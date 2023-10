С творби на български и люксембургски композитори в Golden Lights (2023 г.) флейтистката Мария Митева сбъдва мечти и ни призовава – насладете се на всеки миг

Родена в България, живееща и работеща в Люксембург, флейтистката Мария Митева издаде през 2023 г. албум с творби на композитори от двете страни – Golden Lights („Златни светлини“). С него тя сбъдва мечта – да прекоси границата между съвременната музика, която изпълнява от години, и любимия джаз. И отправя важно послание – да живееш пълноценно и да се наслаждаваш на всеки миг. „Златни светлини“ греят в „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM. Разказва Мария Митева:

Албумът е много важен за мен, тъй като минава граници, изпълнява мои мечти, съчетава различни жанрове – съвременна и джазова музика. Благодаря на моите колеги, които ми помогнаха да направим този изключителен за мен албум: Евгения Радославова – пиано, Антони Дончев – джаз пиано, Борис Шмидт – контрабас, Борис Динев – ударни, перкусии и тъпан, Оливие Дартевел – кларинет, Люк Хемер – вибрафон, Йосип Драгнич – китара – последните трима са от моя ансамбъл Ars Nova Lux, както и на майка ми Мария Парашкевова, която съм включила с неин аудиозапис.

Вдъхновението за този албум получих от картината на живеещата във Виена Юлияна До Golden Light. Откъдето и да се погледне, тя излъчва светлина и цветове. Затова реших да я поставя на корицата на албума, а на гърба е снимка на Клаудия Евен на Филхармонията на Люксембург по залез слънце. Ивет Анжел направи превода на моето стихотворение „Пеперуди“, публикувано на вътрешната корица. Тонрежисьор е Клод Шлим, с когото записахме албума в неговото Tounstudio Schlim в Люксембург, а Мартин Ренар направи дизайна на обложката. Компактдискът бе тиражиран в Стара Загора от Inside Vision.

Композиторите в албума са четирима от Люксембург и петима от България. Специално избрах автори само от тези две страни, защото за мен той е продължение на предишния Ways – представил музикалния ми път от България през Австрия, където учих, до Люксембург, където сега живея и работя. Композиторите от българска страна са Мирослав Данев, Милчо Левиев, Антони Дончев, Димитър Бодуров, Валери Костов. Албена Петрович – Врачанска е мост между тези две страни – тя е също от България, но живее и твори в Люксемубрг. От люксембургска страна тук са Иван Боуманс, Борис Шмидт и Александер Мюленбах.

На вътрешната корица поставих моето стихотворение „Пеперуди“, което написах, когато бях на 14 или 15 години. То изразява цялата същност на албума. Вдъхновено е от поета Николай Лилиев, роден в Стара Загора, а самата аз съм от този град. „Пеперуди, пеперуди – тънки сребърни крила“ – е написал Николай Лилиев.

Пеперуди

Пеперуди, пеперуди –

нежни слънчеви деца!

Вас росата ви събуди и за полет призова.

Пеперуди, пеперуди –

дивни пъстри чудеса!

Само мрак ще ви принуди да се спрете от игра.

Пеперуди, пеперуди –

волни, весели деца!

Пеперуди, пеперуди –

кратки дневни чудеса!

Чела съм, че пеперудите живеят само един ден и това е същността на този албум – carpe diem – наслаждавай се на всеки момент, използвай всеки момент, изпълнявай мечтите си, търси нови мечти. Това винаги съм си го казвала, а сега си казвам – време е да изпълня всичките си мечти, които съм имала като дете, една от които е била да свиря джаз музика. С помощта на моите колеги, на които съм много благодарна, успях да мина тази граница към джаза с произведенията на Милчо Левиев, Антони Дончев, Валери Костов, Борис Шмидт, Димитър Бодуров. Всички те са изключителни джаз музиканти.

Първата пиеса в албума е на люксембургския джазмен и композитор Борис Шмидт, с когото записахме неговото произведение A Tiny Step Ahead. То е създадено с помощта на SACEM, които също са спонсори на моя албум, както и фондацията Independance и Министерството на културата на Люксембург. Произведението е за флейта, контрабас и дървено блокче. Създадено е с идеята да бъде реализирано със степ танцьорка. Премиерата ще бъде в Люксембург със Сабине Хашечка, която е от Виена. Албумът ще бъде представен на 22 октомври в абатство Нюмюнстер в Люксембург.

Второто произведение е на много известния люксембургски композитор Александер Мюленбах, който живее в Залцбург – Arabesques for Maria. Записах неговата творба Hommage à Debussy с Евгения за предишния си албум. Тъй като много му хареса, го помолих да напише ново произведение, което той посвети на мен.

Две творби на композитори от Люксембург откриват албума от 2023 г. „Златни светлини“ на родената в България, учила във Виена и сега живееща и работеща в Люксембург флейтистка Мария Митева. Албумът продължава с композиции от български композитори – Мирослав Данев, Милчо Левиев, Антони Дончев, Димитър Бодуров, Валери Костов и Албена Петрович – Врачанска.

Щях да бъда изключително щастлив, ако Мирослав Данев бе жив да чуе този запис на своята „Монодия“ – солово произведение за флейта. Вдъхнових се от изпълнението на Явор Желев, което преди около пет години случайно намерих в Ютюб. Тъй като разбрах, че творбата не е записвана, реших да я включа в този албум.

Следващото произведение е на Милчо Левиев – „Женски танц“. Преди около четири години се осмелих да поискам от Вики Алмазиду разрешение Валери Костов да направи аранжимент за класически музиканти на „Българско буги“, което много ми харесва. Тогава той направи версии за два ансамбъла – за оркестъра Ars Nova Lux, с който го записахме в албума Jazz Inspired, и за дуото ми с Евгения Радославова в албума Ways. Продължих тази връзка с „Женски танц“ в два други аранжимента, единия от които записахме с Антони Дончев.

Филмовата музика на Милчо Левиев пресъздадена в песни и пиеси в албума „Понеделник сутрин“ от Вики Алмазиду и Валери Костов, записан с плеяда от музиканти – приятели на маестрото - Jazz FM

Голям е респектът на Мария Митева към маестрото, към когото отправи посвещение на концерта „Джаз мимолетности“ в Новогодишния музикален фестивал на НДК през 2022 г. Тя е и гост участник в излезлия през 2023 г. албум „Понеделник сутрин“ с филмовата музика на Милчо Левиев, представен от Вики Алмазиду и Валери Костов. В нейния албум „Златни светлини“ пиесата „Женски танц“ на големия ни музикант звучи в аранжимент на Антони Дончев и Валери Костов. В диска Антони Дончев участва и като изпълнител и композитор.

Изключителното присъствие на Антони Дончев не е само като аранжор и като музикант, но и с неговото произведение „Миш-маш“, което изсвирихме в негов специален аранжимент за флейта, пиано, контрабас и тъпан с Борис Шмидт и Борис Динев. На пианото е Антони Дончев. Записахме пиесата в студиото в Люксембург.

„Добрице моя“ е изключително красива родопска песен, която майка ми е пяла, когато бях дете. Това произведение е изключително важно за мен, то е най-сърдечното в целия албум. Майка ми няма музикално образование, но е музикант по сърце. Откак се помня, тя е пяла родопски песни. Родена е в Родопите – в Меден бук. Преди три години си пожелах много специален подарък за моята кръгла годишнина – всички песни, които ми е пяло като дете, да ги запише в Радио Стара Загора и да ми ги подари. Тя направи това. Тъй като познавам Димитър Бодуров като композитор и джаз музикант, включващ по много специален начин български фолклор в своите произведения, го помолих да напише едно произведение в този стил за моя ансамбъл Ars Nova Lux. Записахме го в Jazz Inspired. „Добрице“ е продължение на този проект като втора част, отново изпълнено от моя ансамбъл – вибрафон, китара, кларинет и флейта. На заден план в мистичен вид се чува гласът на майка ми на запис.

Флейтистката и ръководител на оркестър в Люксембург Мария Митева остава винаги свързана с българските си корени и фолклорът присъства в тази нейна продукция – както чухме досега в „Женски танц“ от Милчо Левиев, „Миш-маш“ от Антони Дончев, „Добрице“ от Димитър Бодуров, а също и в следващата – „Луда Гана“ от Валери Костов.

Валери Костов е авторът на изпълняваните от нас аранжименти на „Българското буги“ и „Женски танц“ от Милчо Левиев. Имам честта да работя с него от няколко години. Тъй като много харесах неговата „Луда Гана“ в изпълнение на квартет саксофони, го помолих да направи аранжимент за класически музиканти в джазов стил за флейта и пиано, което изпълнихме с Евгения.

Албена Петрович – Врачанска е българо-люксембургска композиторка, която живее в Люксембург и често свиря нейни произведения. Тя ми помогна да вляза в люксембургкската музикална среда, за което съм ѝ много благодарна. Тя е писала както за моя ансамбъл, така и за мен лично. Sense of Past е за флейта и пано. В него също има родопска мъка, както и други български размери – 7/8, 10/8, 11/8, които характеризират нейната душа. Това е съвременно произведение и в него има нови техники, където трябва да свиря и да пея едновременно, а дишането и вибратото са много специални.

От излезлия през 2023 г. албум „Златни светлини“ на Мария Митева чухме шестте творби от български композитори. Той завършва, както и започва, с две композиции на автори от Люксембург.

Иван Боуманс е млад люксембургски композитор, който присъства в няколко мои албума – предходния ми Ways, както и с ансамбъла – Jazz Inspired. Харесвам го, защото включва джаз мотиви в своите произведения. Макар че Avant Toute Chose не е в този стил, го избрах, защото има много страни на звука, които могат да сe представят – мощност и различни цветове, които търся във флейта, светлина и тъмнина, които играят една с друга. От години експериментирам с различни видове цветове на звука, като си купих няколко мундщука – от дървен до златен, както и глисанд мундщук, който може да свали до терца всеки тон. След дълго търсене и експериментиране се спрях на златен мундщук с флейта от 15 % злато и 85 % сребро. Много хора свирят на златни флейти. За мен нейният звук е много тежък, предпочитам да има повече светлина. Затова тази смес на злато и сребро ми харесва изключително много. Avant Toute Chose произведение дава възможност да се извлекат различни нюанси на инструмента в специален диалог с пианото.

Може би вече забелязахте нишката, която преминава през албума – с Tiny Step Ahead започвам с лека стъпка, влизам от територия, която за мен е много позната – съвременната музика, в друга, която за мен все още не е толкова позната, но се надявам да продължа обучението си в нея – джаз. Това правя включително чрез нови произведения, написани за мен като Arabesques for Maria, в красотата на звука на флейтата чрез „Монодията“ на Мирослав Данев, с танца в душата ми чрез „Женски танц“ и „Лудата Гана“, която всъщност съм си аз (смее се), в смесица между двата жанра в „Миш-маш“ и във връзка с майка ми и с България в „Добрице“, защото „Преди всичко“, както се превежда заглавието на предпоследното произведение, човек не трябва да забравя откъде е тръгнал, за да може да стигне до някъде, да знае къде се намира, на каква почва е стъпил като цялостна личност, за да стигне до „Последните си мигове“. Но да знае, че е живял истински, като пеперуда, да е използвал всеки момент, с всяко чувство да е изразявал същността си, да не се е страхувал да преминава граници. По този начин искам да дам на всеки това чувство, което ще чуете в последното произведение в албума от Иван Боуманс – Last Instants of a Butterfly („Последните мигове на пеперудата“). Следвайте мечтите си, както пеперудите!

„Пеперуди, пеперуди – тънки сребърни крила“ – е написал Николай Лилиев. „Пеперуди, пеперуди - Кратки дневни чудеса“ – продължава в тийнеджърските си години със свои стихове Мария Митева. Родена в България, от години флейтистката живее и работи в Люксембург, и през 2023 г. издаде албум с произведения на композитори от двете страни – Golden Lights - „Златни светлини“. Чрез символа на пеперудите тя ни призовава с музика – сбъдвай мечтите си и се радвай на всеки миг от живота.

Предаването „За албумите от техните създатели“ с албума Golden Lights на Мария Митева слушаме по Jazz FM в сряда от 19 ч. с повторение в събота от 14 ч.