Концертите на Мария Вандева и Уил Сант на Plovdiv Jazz Summer: сладкото очарование на младостта и блясъкът на таланта

Първите две събития от юбилейното десето издание на Plovdiv Jazz Fest бяха силен знак за ценностите, които изграждат тъканта на фестивала. Вече десетилетие създателите му Мирослава и Танко Кацарови отстояват добрия вкус, смело и с размах приобщават публиката към високите достижения на джазовото изкуство и вървейки по този път, ни сплотяват в общност и с лекота изграждат мостове между поколенията. С всяка изминала година Plovdiv Jazz Fest дръзко разгръща програмата си за ценители и все по-често ни кани на камерни, бутикови концерти, чиято спойка са единомислието, взаимността и споделената нагласа към живота.

Снимка: Денислав Турийски

Зададената посока в развитието на фестивала, свързана с приемствеността и подадената ръка към най-младите таланти, се открои в първите два концерта от лятното издание на фестивала, наречено Plovdiv Jazz Summer. Това бяха изявите на певицата Мария Вандева и бразилския вокалист и китарист Уил Сант под звездното лятно небе на село Марково край Пловдив. Мира и Танко Кацарови за поредна година отварят вратите на своята уютна къща за градински концерти, в които музиката е в обаятелен досег до природата – с шумните цикади, еластичните сенки и ефимерни отражения, с вятъра в клоните на дърветата и няколкото капки дъжд този път, които в разгара на сезона по-скоро успяха да създадат усещане за свежест, отколкото да събудят сериозна тревога у публиката.

Снимка: Денислав Турийски

Първият концерт, който се проведе на 18 юли, беше дебют на една много талантлива и открояваща се певица от новото поколение - Мария Вандева, позната и на слушателите на Jazz FM от „Jazz в цялата страна“. Мирослава Кацарова я кани за концерт на Plovdiv Jazz Summer като награда за представянето ѝ на Пловдивския вокален конкурс. Любопитното е, че Мария има сценични изяви от 4-годишна, но това беше първият ѝ самостоятелен концерт, за който тя се подготвяше усилено през последните седмици заедно със своята преподавателка Мишел Дийн. Другият професионалист, застанал плътно до Мария, е пианистът Иво Гичев. Той ѝ акомпанираше и във внимателното му и интелигентно музициране бяха вплетени щедрост, грижа и подкрепа.

Снимка: Денислав Турийски

Мария Вандева беше избрала да изпълни знакови произведения, на които се опира азбуката на джазовия език като Body & Soul, Honeysuckle Rose, What a Difference a Day Makes, No More Blues, Stella by Starlight и др. В репертоара особено силно изпъкна песента „Две думи“, създадена специално за изпълнителката по музика на Петя Тончева и текст на Мария Петрова. Пеейки и импровизирайки, Мария Вандева се чувства в свои води. Тя е там, където са радостта от хубавата песен, удивлението от настоящия момент и любовта към това, което правиш. Мария очарова публиката със своята вокална фраза, изненадващо зряла за нейните 16 години, както и с познанията си за тази музика, за нейната история и контекст. На сцената до младата певица витаеха някои от великите гласове във вокалното изкуство, сред които беше и величественият глас на Сара Вон. Нейният вековен юбилей, който тази година се празнува в цял свят, беше отбелязан и на сцената на Plovdiv Jazz Summer.

Снимка: Денислав Турийски

Следващата вечер беше посветена на боса нова и на нейното „вълшебство, което носи красива енергия и мелодичност“, както я описа бразилският китарист и вокалист Уил Сант в интервю за Jazz FM. Той е в началото на своята кариера – тази година дебютира с албума си Meu Caminho Ao Vivo No Blue Note SP и с първо турне в Европа. Сант беше забелязан в Instagram от Петър Димитров, създател на фестивала A to JazZ и по негова покана бяха осъществени концертите му в България.

Снимка: Денислав Турийски

Уил Сант е много музикален и това си проличава още от ранна детска възраст. Когато е 9-годишен, той започва да свири на пиано, бас и барабани, а след като открива света на боса нова, се фокусира върху китарата и гласа си. Красивата симбиоза между двата инструмента бързо го превръща в едно от разпознаваемите нови лица на боса нова. В музиката му се усещат влияния от Джаван, Каетано Велосо, Антонио Карлос Жобим и Жоао Жилберто – все легендарни имена, истински музикални законодатели, които Уил Сант споделя, че боготвори.

Снимка: Денислав Турийски

За представянето си на Plovdiv Jazz Summer 21-годишният бразилец беше подбрал репертоар от боса нова класики и свои оригинални песни, които разкриха друго лице от таланта му и с които той направи нещо много важно - постави пленителната боса нова, завладяла света преди десетилетия, в съвременен контекст. Сред интерпретациите му бяха любими и добре познати песни като Desafinado, The Girl from Ipanema, So Danco Samba и др. Изпълненията на Сант бяха белязани от силен автентизъм, от порива за лекота и от схващането, че боса нова е много повече от музикален стил – тя е култура, естетика и начин на живот и мислене. Артистичното присъствие на Уил Сант създаваше усещане за разместване на пластовете между реално и нереално. Той сякаш постоянно води безмълвни вътрешни диалози с тишината, а минимализмът в музиката му е в красив и смиряващ контраст с разточителното ни съвремие и беше прекрасно напомняне за принципа, че малкото е повече.

Снимка: Денислав Турийски

Началото на Plovdiv Jazz Summer на пръв поглед ни предложи две различни музикални вечери като естетика, звучност и атмосфера, а всъщност и двата концерта имаха много пресечни точки помежду си, давайки път на свежестта и младостта, подплатени от блестящ талант. И двете събития ситуираха публиката в трите времеви потока на минало, настояще и бъдеще. Миналото, което винаги ще бъде изворът, искрата, основата на градежа и първоначалното вдъхновение. Настоящето, което е дълбоката и съкровената ни връзката с момента и с нас самите. И бъдещето, което артисти като Мария Вандева и Уил Сант олицетворяват. В следващите години предстои да видим колко широко двамата ще разперят своите криле. Джазът е доказал, че е перфектната платформа за полет на духа, стремежа към свобода, непрекъснато развитие и обновление.

Снимка: Денислав Турийски

Следващите концерти от Plovdiv Jazz Summer са на Арнау Гарофе квартет и Авишай Коен трио на 8 август в Лятно кино „Орфей“ в Пловдив, а ден след това на същата сцена излизат Белослава и JP3. На 24 август Орлин Павлов и JP3 ще свирят на централния площад на село Марково при вход свободен.

Снимка: Денислав Турийски

Организатор на Plovdiv Jazz Fest е Blue M на Мирослава Кацарова. Събитието се провежда с подкрепата на Община Пловдив, Министерство на културата, фондация „Пловдив 2019“, Община Родопи. Jazz FM е медиен партньор. Билетите за всички концерти през лятото и есента са в продажба в мрежата на Eventim.