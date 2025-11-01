Класически произведения на Милчо Левиев слушаме в Пловдив в Деня на народните будители. „Това са неговите корени,“ казва оркестраторът и диригент Константин Добройков

Класически творби на Милчо Левиев представя концертът The Man From Plovdiv на 1 ноември от 19 ч. в Дом на културата „Борис Христов“ в Пловдив при вход свободен. Организатори на събитието са Сдружение за култура и образование „Милчо Левиев“ и Община Пловдив. Това е началото на поредица, която ще разкрие многоликото творчество на маестрото.

Людмил Ангелов ще е солист в „Токатина“, завършена в оркестров вариант. „Това е едно от последните желания на Милчо Левиев, което тепърва ще бъде изпълнено в цялост. Той е искал това произведение да се представи с голям оркестър, брас бенд и джаз комбо. Това предстои да бъде направено.“ – разказа оркестраторът и диригент на концерта Константин Добройков. Той предлага на Антони Дончев да разшири каденцата във втора част. Ще акомпанира „Софийски солисти“. Съставът ще изпълни нов вариант на „Вариации по тема от Корели“, която след оркестрацията за голям оркестър от Васил Казанджиев ще прозвучи в написана от Добройков версия за щрайх. Солист на пианото ще е Николай Желязков. Другите две произведения са Щрайх квартет, който ще бъде изпълнен от квартет „Филхармоника“ с водач Павел Златаров и Соната за пиано и цигулка.

„Корените на Милчо Левиев са тук. Той всеки ден е свирил по няколко часа вкъщи Бах, живял е с класическата музика половината от времето си. Тя е основата, върху която той започва да разчупва догмите и постулатите, познавайки ги толкова добре. Това присъства във всички негови класически произведения, а по-късно – и в джазовите.“ – каза по Jazz FM Константин Добройков. Този концерт поставя началото на поредица от събития, на които музиката на Милчо Левиев ще бъде представена в родния Пловдив.

„Изборът този концерт да се състои на Деня на будителите не е случаен. Милчо Левиев, „Мъжът от Пловдив“, с право може да бъде наречен съвременен будител – той е човекът, който отвори българската музика към света. Неговото наследство, съчетаващо новаторство и дълбоко уважение към класиката, резонира с духа на празника.“ – посочват организаторите.

The Man From Plovdiv е заглавието на албум, който Милчо Левиев издава в края на 90-те в САЩ. В него са „Садовско хоро“, с което той достига до бенда на Дон Елис, както и други кратки композиции.