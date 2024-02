Големи световни гласове на сцената на Държавна опера – Стара Загора: Красимира Стоянова в „Отело“ и Веселина Кацарова с юбилеен концерт

Красимира Стоянова за първи път ще пее на сцената на Държавна опера – Стара Загора този петък от 19 ч. в постановка на „Отело“. Звездното трио от вокалисти допълват Желко Лучич, току-що избран за директор на операта в Белград, и тенорът от Софийската опера Мартин Илиев, започнал професионалния си път в Стара Загора. „Нашата публика очаква спектакли на високо художествено ниво. А ансамбълът зарежда с магнетична енергия с тези изключителни певци от първата линия на световния оперен елит. Успехът им и тяхното боравене с нотния материал и с гласа дават надежда и тласък на всички млади изпълнители, които тръгват по този път с идеята да открият своя ключ към успеха. Безкрайно щастливи сме, че този спектакъл е именно на сцената на Държавна опера – Стара Загора.“ – коментира директорът Огнян Драганов. Хора от цялата страна идват да се срещнат с гласа на Красимира Стоянова и нейната артистичност. Билетите за спектакъла отдавна бяха разпродадени.

През март на сцената на Държавна опера – Стара Загора ще слушаме друг голям глас – на нейния артистичен директор Веселина Кацарова. „Много е важно един театър да има певец от такава висока класа като артистичен директор. Щастливи сме, че тя ще отпразнува юбилея си в своя роден град и своя театър. Веселина Кацарова е име с огромна кариера, с огромен набор от звукозаписи с големите звукозаписни компании. Тя постави България на световната карта с албум с обработки на фолклорна музика от Красимир Кюркчийски. Веселина Кацарова е едно име, което достойно може да се нарече велик българин и будител, човек – визитна картичка на България.“ – каза за звездната изпълнителка Огнян Драганов. Концертът на 28 март е озаглавен „Гласът Веселина Кацарова“. „Радвам се, че тя е с нас, влага своята енергия, своето желание и своя капацитет в работата с нашия театър, а също така отново дава импулс за развитието на оперното дело в България. В това време на бързотечащи изкуства, които оставят недостатъчно обосновани семантични знаци за един разказ на хората за света около тях, операта остава действително да съхранява човека, дава му възможност да направи стойностен разказ за света и да върви напред.“ – посочва Огнян Драганов за значимостта на изкуството във време на изкуствен интелект и добавя: „Тези артисти от висока класа са важни за дейността на нашата опера, тъй като не само правят тя да има национално значение, но и оперното дело да бъде разпознаваме у нас и по света.“ Веселина Кацарова също е стимул за младите таланти със своето творчество и е извор на знание. Тя и Калуди Калудов провеждат ежегодно майсторски класове на Фестивала на оперното и балетното изкуство в Стара Загора.

Старозагорската опера под ръководството на Огнян Драганов непрекъснато дава на публиката нови изживявания на своята сцена. След опера с кукли и опера в цирка, сега за първи път тя създава копродукция с драматичния театър в града – „Красива птичка с цвят зелен“ от Карло Гоци с режисурата на Анастасия Събева и оригиналната музика на Асен Аврамов. „Много е важно, че културните институти в Стара Загора си сътрудничат. Аудио-визуалният ефект на един спектакъл е много въздействащ, съчетавайки различни видове изкуства. Безкрайно щастлив и горд съм, че след толкова години, когато исках да работим с театъра, директорът му Светла Димитрова инциира тази продукция преди една година. Резултатът е постигнат. Съчетанието на театрално и оперно и балетно изкуство дава нова посока в развитието на тези жанрове, в която всеки един мениджър може да помисли.“ – посочва Огнян Драганов. Той припомни времето, кагота театрите си имат свои оркестри и музиката се изпълнява на живо по време на спектаклите. Тогава тя не е апликирана и плакатна, само формално изпълнявана, за да подсили моменти. „Връщаме този момент на задълбочено представяне с участието на оркестър, солисти, хор, балет и артистите на театъра. Това ни зарежда с желание и вдъхновение.“ – посочва Огнян Драганов.

На 29 февруари Държавна опера – Стара Загора ще чества 96 години български професионален балет и 115 години от рождението на Марин Големинов с изложба, прожекция на документалния филм на Елисавета Станчева и Ясен Харалампиев „Нестинарка“. Голямата среща на Марин Големинов и Цанко Лавренов“ и представяне на забележителната танцова драма „Нестинарка“. В главните роли са Анелия Димитрова, Ромина Славова, Фиорди Лоха, Ивайло Янев и Марсело Молина. Огнян Драганов отбелязва, че Държавна опера – Стара Загора държи в афиша си две от най-значимите български балетни заглавия – класическото „Нестинарка“ и най-новото – „Сънят на Пилат“ с музика на Стефан Димитров и хореография на Василий Медведев. „С внимание трябва да се обръщаме към танца, тъй като това са крехки изкуства, които много бързо могат да бъдат разрушени.“ – казва за прецизния творчески подход Огнян Драганов.

