Гергана Костадинова среща фолклор и джаз в предстоящ албум: „Насоката не бе измислена предварително, музиката ме поведе“

„Тръпка“ е първа песен от предстоящ албум на Гергана Костадинова след „Сбъднати луни“ и „Сияния“. Стилистично тя ще срещне фолклор и джаз, към каквото съчетание чувства влечение. „Така, съвсем спонтанно, се зародиха повечето песни. Насоката не бе измислена предварително, а музиката ме поведе.“ – разказа Гергана Костадинова в студиото на Jazz FM. Води я и ритмиката, а друго основно влияние идва от процеса на писането на книгата „Българската музика в края на ХХ в. и началото на ХХI в. между класика и джаз“. „Тогава слушах много композиции на музиканти, някои от тях – също повлияни от българския фолклор. Това засили у мен желанието да вървя в тази посока.“ – споделя Гергана Костадинова. Тя е автор на музиката и текста, пее и свири на пиано, а аранжиментите са общи в квартета с Александър Михайлов – кавал, Даниеле Феббо – бас, и Емил Тасев – барабани. Те работят заедно вече няколко години, имат близко музикално мислене, а голяма част от общите им изпълнения заемат импровизациите.

Родили се от усещания и емоционални състояния, тези песни изразяват много силно желание за музиката. „Винаги ме е водела емоцията. Повечето пиеси се появяват в съзнанието ми като мелодия, след това тя се облича в хармония. Ритмиката също е водеща.“ – разказва Гергана Костадинова е представя втората песен от предстоящия албум – „Копнеж“. „Това е първата песен, която записвам със съпруга си Серафим Биденев. Тя е с няколко дяла с импровизации на различните инструменти, сменят се няколко неравноделни размера.“ Към песента има визуализация, която днес, на рождения ден на изпълнителката, прави своята премиера в YouTube. Автор на видеото е Нели Костурска. „С нея също работя отдавна. Тя вижда цветовете и емоциите в моята музика.“ – посочва Гергана Костадинова. Проектът е реализиран с подкрепата на Културния фонд на „Музикаутор“.

