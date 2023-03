Гениалният саксофонист и композитор Уейн Шортър се пресели във вечността

„За мен джазът означава: „Предизвиквам те!“ и „Твоят инструмент е твоята човечност.“ – това са само две от мъдростите, които великият Уейн Шортър ни завеща. Големият музикант, който изповядваше будизма, почина на 2 март на 89-годишна възраст. „Днес в 4 ч. сутринта Уейн Шортър мирно продължи необятното си пътешествие из неизвестното. Той беше заобиколен от любящото си семейство. По думите му: „Време е да отида да взема ново тяло и да се върна, за да продължа мисията си.“ – така беше съобщено за кончината на Уейн Шортър в официалната му фейсбук страница.

Името на американския саксофонист и композитор свързваме с прочути групи като The Jazz Messengers на Арт Блеки, Втория велик квинтет на Майлс Дейвис и с джаз-фюжън формацията Weather Report. Шортър има издадени над 20 албума като бендлидер, а една от знаковите му групи е неговият квартет с участието на пианиста Данило Перес, басиста Джон Патитучи и барабаниста Браян Блейд. По време на своя дългогодишен път в музиката Уейн Шортър създаде емблематични композиции, намерили своето заслужено място в джазовия репертоар и превърнали се в джаз стандарти: Footprints, Infant Eyes, Speak No Evil, Orbits, The Three Marias, Yes or No, Night Dreamer и мн. др. Шортър ще бъде запомнен като изключителен композитор, майстор на саксофона, смел импровизатор, философ и свободен дух, който беше в непрекъснат полет отвъд границите. Едно от произведенията, по които той работеше напоследък, беше операта „Ифигения“, която създаде в сътрудничество с Есперанца Спалдинг. Последните звукозаписи на Уейн Шортър са документирани в концертния албум Live at the Detroit Jazz Festival, издаден през септември миналата година. В него саксофонистът свири заедно с Тери Лин Карингтън, Есперанца Спалдинг и Лео Дженовез. В началото на 2023 г. Шортър и Дженовез бяха удостоени с награда „Грами“ за най-добро импровизирано соло за Endangered Species.

Новината за смъртта на Уейн Шортър предизвика силни емоционални реакции сред джазовата общност. Десетки музиканти споделиха свои спомени, свързани с Шортър и изразиха своята благодарност за неговата музика и споделена мъдрост. Сред многобройните публикации в социалните медии са и думите на Хърби Хенкок и Крисчън Макбрайд, които публикуваме по-долу.

„Уейн Шортър, моят най-добър приятел, ни напусна със смелост в сърцето, любов и състрадание към всички и с търсещ дух за вечното бъдеще. Той беше готов за своето прераждане. Както всяко човешко същество, Уейн беше незаменим и успя да достигне върховете на съвършенството като саксофонист, композитор, оркестратор, а наскоро и като композитор на майсторската опера „Ифигения“. Липсва ми да съм около него и неговия специален „уейнизъм“, но винаги ще нося духа му в сърцето си.“

Хърби Хенкок

През 2016 г. Хърби Хенкок и Уейн Шортър написаха отворено писмо към младите артисти, но двамата музиканти направиха следното уточнение: „Нека да е ясно, че макар това писмо да е адресирано към артистичната аудитория, мислите ни прескачат професионалните граници и засягат всички хора, независимо от тяхната професия.“ Две от посланията в писмото са следните (превод: Златна Костова):

ТРЪГНЕТЕ ПО НЕПОЗНАТИТЕ ПЪТИЩА И ГИ ЗАВЛАДЕЙТЕ

Светът има нужда от нови пътища. Не се оставяйте да бъдете подмамени от обикновената реторика или погрешните мнения, убеждения и илюзии как да живеете този живот. От вас зависи да бъдете пионерите, първите, откривателите – чрез пробване на нови звуци, ритми и хармонии, или чрез неочаквани сътрудничества, проекти и практики, съветваме ви да избягвате повторението във всичките му деградивни форми и произтичащите от това последствия. Стремете се към създаването на нещо ново, както в музикално отношение, така и в личния си живот. Никога не бъдете конформисти.

РАЗТВОРЕТЕ ОБЯТИЯ ЗА НЕИЗВЕСТНОТО

Неизвестното ви дава импулс за импровизация в момента – творчески процес, уникален по своя потенциал и изпълнение. За живота няма генерална репетиция, защото истинската репетиция е самият живот. Всяка връзка, всяко препятствие, всяко взаимодействие и т.н. са репетиция за следващото приключение в живота ви. Всичко е взаимосвързано. Всичко е надграждане. И нищо никога не се губи. Но за да имате такова мислене, трябва да бъдете смели. Бъдете смели и не губете своята радост и благоговение пред този прекрасен свят наоколо.

Уейн Шортър и Хърби Хенкок с отворено писмо към младите артисти. Посланията на двамата музиканти прескачат професионалните граници и достигат до всеки един от нас

„От будистка гледна точка животът и смъртта са две фази на един континуум. Животът не започва с раждането, нито свършва със смъртта. Всичко във Вселената - от невидимите микроби във въздуха, който дишаме, до големите въртящи се галактики – всичко преминава през тези фази. Нашият индивидуален живот е част от този велик космически ритъм. Всичко във Вселената, което се случва, е част от огромна жива мрежа от взаимовръзки. Живата енергия, наречена живот, която тече из цялата вселена, няма начало и край. Животът е непрекъснат, динамичен процес на промяна.“ - sokaglobal.org

Уейн, за нас ти винаги ще бъдеш светлината отвъд, където вече си.“

Крисчън Макбрайд

Автор на снимката на Уейн Шортър: Diana Fine