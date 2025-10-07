Дуото Христина Белева – Петър Миланов: с фолклор, обогатен от впечатления от фюжън и джаз, отворени към музиката, в която резонира разбирането им за естетика

Започваме разговора с Христина Белева – гъдулка, и Петър Миланов – китара, с импровизация върху „Нещо прекрасно“ на Теодосий Спасов от албума „Вяра“ от 2005 г., звучала досега в ефира ни. Петър Миланов е участвал в записите, а Христина Белева, чула мелодията, засвири с него. Двамата са на една музикална вълна. Познават се вече 19 години, откакто са се срещнали в националния ансамбъл „Филип Кутев“. Защо от този момент възниква идеята за дуо? „От срещата ни тогава и от тази вътрешна потребност да свирим и да търсим в почивките между репетициите. Това е бил нашият естествен път.“ – обяснява Христина Белева. Петър Миланов акомпанира отговора на китарата си. Спира за момент и продължава нейните думи: „Това е естествен път, в който всеки, потопил се дълбоко в това, което прави, търси креативност на базата на опита на другия. С Хриси искахме да направим нещо различно. До тогава всеки е имал богат опит в народната музика, но явно ни е било тясно в него. Усетили сме се един друг.“

Те си дават свобода в това по-голямо пространство на експеримента. „И двамата показахме силна заинтересованост и трудолюбие.“ – поставя основата Петър Миланов. Сега те са отново заедно в Оркестъра за народна музика на БНР. При турнето на ансамбъла в Шумен те се включиха в поредицата от срещи с артисти „Джаз на четвъртия етаж“ в СУ „Сава Доброплодни“, организирана съвместно от училището и Jazz FM.

Снимка: Светослав Николов

В дуото свирят авторски композиции, черпейки от „натрупванията в неравноделните размери, в хетерометричните редици, във всичко, с което сме имали допир като музиканти и слушатели, отворени към нещата, които резонират в нашето разбиране за естетика и за красиво,“ както казва Христина Белева. „Ние се опитваме да изградим нов музикален език, в основата на който е народната музика, цялата фолклорна фразировка, като се опитваме малко да я обогатим с нашите впечатления от фюжън, джаз и поп музиката.“ – добавя Петър Миланов.

Двамата са се насочили към трети албум след десетина години, през които не са били толкова активни в проекта си. „Влязохме в едно пробуждане и предстоят нови композиции.“ – обещава Христина Белева.

Междувременно не са спирали да свирят заедно. В този период те са част и от проекта „Бучимиш“ на „Мистерията на българските гласове“ с Лиса Джерард, свирят с Милена Караджова в три фестивала, съорганизирани от Jazz FM: Фестивала на спомените „Козе мляко“ в Бела речка по време на пандемията, после на Veleka Kite & Jazz Fest в Синеморец, а това лято – на „Джаз Велинград“.

Снимка: Светослав Николов

На 9 октомври Христина Белева и Петър Миланов ще ни посрещнат в 21 ч. в In The Mood. Вратите отварят в 19:30 ч. На молбата ми за музикален пример за концерта, те засвириха пиеса с работното заглавие „Нещо странно“. Подготвят трети албум след „На фокус“ от 2011 г. и „Нека ви разкажа“ от 2014 г. Идеята на единия резонира у другия. Как се долавят в музиката? „Това не може да се обясни, то се случва.“ – отговаря на въпроса Петър Миланов. Христина Белева добавя: „В музиката протича нещо – привличане, харесване на чисто човешките качества на другия. И творчеството върви.“ Така, естествено и приятелски, свързани с момента и помежду си, завършваме разговора с мелодия, която Петър Миланов озаглавява: „Добро утро, Светльо!“