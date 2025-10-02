Донвена Пандурски за „Парижки нощи“ на Държавна опера – Стара Загора: „Възхвала и преклонение пред живота – чуден дар, на който трябва да умеем да се радваме“

Животът в неговото многообразие и противоречивост е темата на „Парижки нощи“ – балетен спектакъл на Държавна опера – Стара Загора с либрето, хореография и постановка на Донвена Пандурски. Представлението гостува в София на 2 октомври от 19 ч. на сцената на Националния музикален театър като част от Международния фестивал „Софийски музикални седмици“. Така и в София отбелязваме 100 години от създаването на Държавна опера – Стара Загора. Jazz FM е медиен партньор. Билети се продават онлайн тук, а също и на касата на Националния музикален театър.

Балетът на Държавна опера – Стара Загора с премиера на Международния ден на танца. Силвия Томова: „В „Парижки нощи“ ще видим феерия от класика, неокласика и съвременен танц“ - Jazz FM

Директорът на Държавна опера – Стара Загора Огнян Драганов: „100 години този театър изпълнява мисията си да развива оперното изкуство, да го популяризира сред хората и да ги дарява с красота и любов“ - Jazz FM

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

Четирите части на историята представляват различните фази от житейския път на една жена. „Тя ще премине през много изпитания, но ще запази сърцето си чисто и душата си силна, защото вярва, че доброто рано или късно побеждава. Целият спектакъл е възхвала и преклонение пред живота, който е един чуден дар и на който ние трябва да умеем да се радваме. Животът е празник и ние сме част от него.“ – представи посланието на творбата в интервю по Jazz FM авторът на постановката Донвена Пандурски. За да разкрие различните аспекти на тези житейски фази от живота на жената, тя избира произведения от трима композитори. „В първата нощ това е Карл Мария фон Вебер с Концертщук за пиано и оркестър. Той представлява мечтата на младото момиче. Втората нощ е със Симфонични танци на Сергей Рахманов. Тя е колкото прекрасен, толкова и кошмарен сън на вече порасналото момиче на прага да стане жена, срещащо се за първи път с враждебната страна на живота. Третата нощ е най-тежката – голяма драма за отчуждението между жената и мъжа. Музиката е отново на Сергей Рахманов – Симфония №2. Завършваме с „Парижкото веселие“ (Gaîté Parisienne) на Жак Офенбах. Тази част ни въвежда в еуфорията на парижкия нощен живот, в който зрялата жена се опитва да приспи страховете си от остаряването чрез канкана. Бих искала от този спектакъл зрителят да се върне към свето ежедневие с усмивка.“ – изразява своето желание чрез творбата Донвена Пандурски.

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

Да запазим сърцето си чисто, да ценим живота, да го разбираме като празник и да се осъзнаваме като част от него е най-естественото състояние на човешката душа. Но защо правим точно обратното – изпадаме в страдания, в негативни чувства, оплакваме се, виним живота за какво ли не и по никакъв начин не откриваме – и изобщо и не търсим – щастието в света около нас. Как спектакълът ще ни помогне да видим истината за себе си и за живота? „За тревогите, които ние си създаваме, много пъти действително имаме основание. Нашият живот става все по-труден, все по-забързан, все повече изпълнен с напрежение. Все по-трудно става човек наистина да открие хубавите неща около себе си. И тук виждам призванието на нас, творците, които трябва да помогнем на хората и в един момент да им дадем възможност да изпитат наслада, съприживявайки изкуството, което творим, с красотата на музиката, на хореографията. Изкуството е призвано да отразява състоянието на човешката душа, но то трябва да отразява както добрите, така и лошите страни. И аз мисля, че в последно време човек има нужда действително да се радва на едно красиво изкуство, което да го настройва положително и да му създава хубави емоции. В спектакъла виждаме едно момиче, което съвсем романтично прави първите си стъпки в живота и след това все повече и повече се сблъсква с враждебност, с недоверие, с фалш, с лицемерие, дори с брутално насилие. И тя успява да преодолее всичко това, защото вярва, че рано или късно доброто ще победи. Мисля, че това е достатъчно впечатление, за да може чрез музиката и красивото изпълнение на сцената хората да открият в себе си своята добра човешка природа и да си кажат, че животът все пак не е толкова страшен, колкото ние си го мислим. Нека не губим надежда!“ – призовава Донвена Пандурски.

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

Тези хуманистични послания ще пренесат на сцената артисти от многонационалната балетна трупа на Държавна опера – Стара Загора, а универсалните идеи, ценности и нагласи на човешката душа ще резонират през множество култури. Танцьорите са от България, Испания, Франция, Италия, Япония, Норвегия, Финландия, Черна гора, Албания, Колумбия. „Тези всички млади хора са обединени от общата си любов към балетното изкуство и са много мотивирани за работа. Освен това говорим действително за универсални стойности, каквито са тези човешки чувства като любов, омраза, надежда, разочарование. Те по един и същи начин се изпитват от всеки един човек, независимо от кой край на планетата идва. Работейки с тези артисти, за мен беше много важно не само да да пресъздадат движенческата партитура, хореографията, но да могат да схванат смисъла. Затова балетистите имат много различни актьорски задачи индивидуално и в ансамбловите групи. Те се справят отлично и това ще достигне до публиката като енергия, която се излъчва от сцената по невероятен начин.“ – каза Донвена Пандурски, чиито са либретото, хореографията и постановката на „Парижки нощи“.

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

Солистите в този спектакъл: ПАРИЖКИ НОЩИ - гостуване в София