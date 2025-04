Балетът на Държавна опера – Стара Загора с премиера на Международния ден на танца. Силвия Томова: „В „Парижки нощи“ ще видим феерия от класика, неокласика и съвременен танц“

На днешния Международен ден на танца балетът на Държавна опера – Стара Загора има премиера – „Парижки нощи“ с музика от трима композитори – Вебер, Рахманинов и Офенбах. Това е първата балетна премиера в празничната юбилейна програма, посветена на 100-годишнината на Старозагорската опера. Либретото, хореографията и постановката са на световно признатия български хореограф Донвена Пандурски. Автор на впечатляващата сценография и изящните костюми е забележителният художник Павел Шаппо. Премиерите днес и утре от 19 ч. са на сцената на Държавна опера – Стара Загора. Jazz FM е медиен партньор.

„Получи се изключително интересен, много приятен, градиран, експлозивен спектакъл с възможността, дадена от Донвена Пандурски на много артисти да блеснат със своите артистични умения. Ще видим феерия на танца – класика, неокласика и съвременен танц. Както казва Донвена Пандурски – „Празник е всеки ден и ние трябва да сме част от него.“ – сподели Силвия Томова в интервю по Jazz FM. Спектакълът говори за живота на една жена, започвайки от нейното юношество, преминавайки през младостта и зрелостта и завършвайки пред вратата на старостта.

Снимка: Рад Димитров за Държавна опера – Стара Загора

Момент от подготовката на спектакъла

„С първия балет – „Пролет, лято, есен, зима“, виждаме страните на нашия характер и как съзрява едно момиче. Във втората нощ са първите сблъсъци на младата жена с любовта, приятелите и майката и произхождащите от това терзания и проблеми, които тя трябва да реши сама. В третата част жената вече се е сблъскала с голямата любов и с отричането ѝ. Завършваме вечерта със спомените за младостта – героинята се потапя във веселие с хората, които е срещнала в своя път. Нашият живот трябва да е изпълнен с усмивка и с много любов.“ – извежда посланието на спектакъла Силвия Томова.

Снимка: Рад Димитров за Държавна опера – Стара Загора

Момент от подготовката на спектакъла

Двете с Донвена Пандурски се познават от много години, те са артист балерини в Софийската опера и балет. Силвия Томова е танцувала във всичките ѝ балетни постановки в България, правила е филми с нейния съпруг Михаил Пандурски. През последните две години част от балета на Държавна опера – Стара Загора гостува при тях в Мюнстер с балетна гала с в две части – класическа и модерна. „Трупата е много доволна. Донвена е изключително интелигентен и спокоен човек, работи много, винаги е подготвена. Нямаше никакъв стрес. Отрепетирахме всичко.“ – казва за подготовката на „Парижки нощи“ ръководителят на трупата.

Снимка: Рад Димитров за Държавна опера – Стара Загора

Момент от подготовката на спектакъла

За нея спектакълът е първа среща с Павел Шапо. „Нетрадиционен, особен, с голям размах човек и художник. Работи в стил ала Шагал и Пикасо. Много красиво се получи! Публиката ще е много възторжена и много щастлива!“

Международният ден на танца е обявен на сесия на ЮНЕСКО в България преди повече от 40 години. За него е избрана рождената дата през 1727 г. на създателя на съвременния балет Жан-Жорж Новер. Посланието тази година отправя роденият в Литва и работещ в Ню Йорк танцьор и хореограф Михаил Баришников:

Често се казва, че танцът може да изрази неописуемото. Радостта, скръбта и отчаянието стават видими, въплътен израз на нашата споделена крехкост. В това танцът може да събуди емпатия, да вдъхне доброта и да предизвика желание за изцеление, а не за нараняване.

Особено сега – когато стотици хиляди преживяват война, справят се с политически катаклизми и се изправят в протест срещу несправедливостта – искреното размишление е жизненоважно. Това е тежко бреме върху тялото, върху танца, върху изкуството. И все пак изкуството все още е най-добрият начин да се придаде форма на неизказаното и можем да започнем, като се запитаме: къде е моята истина, как да почитам себе си и своята общност, пред кого съм отговорен.

Посланието е публикувано на сайта на Държавна опера – Стара Загора тук, където можем да открием повече за днешния празник.