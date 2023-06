Директорът на Опера Пловдив Нина Найденова: „С изключителен респект сме към джаз музиката и тя винаги е добре дошла на нашите сцени“

Джазът винаги намира специално място на фестивала Opera Open, организиран от Опера Пловдив. В програмата тази година са две събития, които обогатяват джаза със симфоничен звук – „Jazz симфъни концерт“ на Антони Дончев в трио с двама музиканти от Виена и гостуването на Даян Рийвз. Диригент ще е Константин Добройков.

„Най-близо до класическото изкуство е джазът. За да можеш да интерпретираш в този стил, трябва да си по-музикант от музиканта. С изключителен респект сме към джаз музиката и тя е винаги добре дошла на нашите сцени.“ – отбеляза в интервю по Jazz FM директорът на Държавна опера – Пловдив Нина Найденова. В десетия си сезон Opera Open ни среща с класическата, оперната и балетната музика, а също и с джаза, мюзикъла и рока от 20 юни до 18 август на Античния театър в Пловдив.

След звездното гостуване на Лиз Райт през 2021 г. сега ни предстои възхитителна среща с Даян Рийвз. За големите джаз концерти с оркестъра на Опера Пловдив Нина Найденова посочи мотото на домакинството на Пловдив като Европейска столица на културата – „Заедно“: „Това „заедно“ започна да съществува в нашия град и сме изключително благодарни на шанса, че успяхме заедно с организирания от Мирослава Кацарова Plovdiv Jazz Fest да намерим много пресечни точки и за поредна година да обединим сили, за да реализираме заедно този проект.“ Концертът с Даян Рийвз е в основната програма на Opera Open и в съпътстващата на лятното издание на Plovdiv Jazz Fest – Plovdiv Jazz Summer. „Тази симбиоза на музикални и творчески потенциали като че изригва във вековното пространството на Античния театър. То е най-подходящият домакин класика и джаз да са под открито небе на място, където и камъните звучат.“ – описва атмосферата Нина Найденова. Петкратната носителка на „Грами“ Даян Рийвз ще бъде в Пловдив само няколко дни след концерта си в Кан. „Така се чувстваме част от друга, по-голяма култура.“ – директорът на Държавна опера – Пловдив.

Снимка: Ben Hasty/MediaNews Group/Reading Eagle via Getty Images

Когато преди 10 години Нина Найденова застава начело на културния институт, тя наследява „Верди фестивал“. И надгражда. „Имахме желанието и поехме риска да разширим тази платформа и Opera Open да бъде начин на мислене, да отвори вратите си за различните жанрове, за различни изкуства и наджанрови формати, за проекти, интегриращи различни творчески потенциали, не ни бе достатъчно само да усвоим по възможно най-респектиращия начин пространството.“

Новаторския подход в интерпретацията на Античния театър като сцена отлично описва първият джаз концерт от новия сезон на Opera Open – на Антони Дончев с виртуозния цигулар и джазмен Бенямин Шмид и контрабасиста Георг Брайншмид – и двамата от Виена, и Оркестъра на Опера Пловдив. Събитието е на 27 юни от 21 ч. „Публиката ще бъде на мястото на музикантите, а зад артистите ще се разгърне огромно платно, което превръща музиката в изображения. Така ще се свързват музика и визия, сцена и небе, артисти и публика. Това е изключително преживяване, защото е доста интимно и споделено, но в същото време съдържа космически послания.“ – подчертава Нина Найденова.

Фестивалът на Опера Пловдив формира облика на града като световна културна дестинация и развива фестивалния туризъм. През тази година на сцена ще излязат артисти от 12 държави. Проучване на операта показва, че около 40 % от публиката са чужденци, които идват специално за фестивала. „Както Пловдив е отворен град, така и това, което правим, също ни се иска да бъде отворено към различните публики. Цялата ни репертоарна политика е съсредоточена в лятото, през което ¾ от ритъма на града е в музика. Ние сме основен генератор, защото сме гарант на професионализма. Публиката може да бъде сигурна, че идвайки, ще види възможно най-доброто.“ – изградил авторитет е фестивалът Opera Open.

Тази година за десети път той ще предложи качество, разнообразие и специални събития не само за Пловдив, но и в национален мащаб, а също и в международен план. „Възприемаме работата си като мисия, знаем, че това, което създаваме, е алтернатива на субкултурата. Изкуството дава възможност на човека да излезе над проблема, да погледне през друга лупа темите на времето си и да може да съпреживява емоции и споделя мисли. Изкуството ни изпраща много послания.“ – завършва разговорът ни с Нина Найденова, директор на Опера Пловдив.