Благотворителен концерт за нов роял за НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“. Директорът Димитър Маджаров: „Този инструмент ще позволи на учениците да развиват своя талант, да се развиват като личности“

Учениците от Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас ще изнасят концерти на роял от професионален клас, който ще бъде закупен в инициатива на поддръжници на училището. „Нов роял за талантите на Бургас“ е заглавието на благотворителния концерт утре вечер от 19 ч. в зала „Тончо Русев“ на Културен дом НХК.

През изминалите седмици още и още българи със световна слава обявиха, че се присъединяват към събитието, за да покажат, че това, което се случва в НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, е изключително важно. Тяхното участие е свидетелство за уважението им към младите дарования, към чието изграждане ще допринесат. В интервю по Jazz FM директорът на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ Димитър Маджаров посочи: „Този инструмент ще им позволи да развиват своя талант, но и да се развиват като личности. Когато човек твори на добър инструмент, това му дава криле, отваря му възможности да покаже най-доброто от себе си.“ Същевременно и задължава към най-голяма висота в интерпретацията, към най-силна емоция във връзката с публиката.

Инициативата е подета от Зоя Калафатева от фондация „Солинария“ – председател на Обществения съвет на училището. „Тя запали тази искра. Към нея се присъединиха Венета Нейнска, която ще бъде солист, Калина Василева – диригент на концерта, много музиканти – възпитаници на нашето училище, артисти от цяла България. Всички се участват безвъзмездно, за да направим концерт, който става запомнящ се, и да съберем необходимите средства да закупим този инструмент. Включиха се големи имена. Популярността на концерта може само да ни радва. Доказа се, че хората на изкуството ги обединява именно то и че са готови на всичко за постигане на определената цел.“ Директорът на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ Димитър Маджаров изрази благодарността си и към концертмайстора Грета Мутлу, която идва специално от Лондон, както и към всички участници, сред които има мнозина възпитаници на училището. Водим разговора минути след като е излязъл от репетицията и той споделя своето възхищение: „Виждам усмивките, страхотното настроение между хора, които дори не се познаваха. Емоцията не може да се опише.“

Димитър Маджаров разказа за широкия отзвук на кампанията. Веднага след обявяването ѝ ректорът на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ проф. д-р Сава Димитров предлага академията да помогне с каквото е нужно и е по възможностите ѝ. Директорът на НУМСИ „Христина Морфова“ – Стара Загора предлага да преведе останалите средства от тяхната собствена благотворителна инициатива „Милион за вибрафон“, в която бяха събрани символично милион стотинки за закупуване на нов инструмент. „Ето такива неща правят така, че човек да е изключително удовлетворен. И да счита, че хората наистина мислят добро, правят добро и то трябва да бъде казано и показвано.“ Това възпитава младите таланти. Цялото внимание, което получават, означава много за тях. Към това чувство за оцененост тепърва ще се добави удоволствието от музицирането на новия инструмент. В програмата на концерта утре са Рапсодия „Вардар“ от патрона Панчо Владигеров, Антонин Дворжак – Симфония № 9 „Из Новия свят“ и Първия концерт за пиано и оркестър на Шостакович, като тромпетните сола в последното произведение ще изпълни бургаският възпитаник Ян Дунев. Бизнесът също подкрепя каузата: бензиностанции ЕКО предоставят горивото за придвижването на участниците.

Откакто Димитър Маджаров застана начело на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ преди няколко месеца, той стартира широкообхватна програма за изяви на младите таланти пред тяхната публика при вход свободен на най-разнообразни локации в Бургас. Учениците представят своето творчество в пространства, за чието оформяне и стопанисване той досега отговаряше като директор на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“ в Община Бургас. Така обучаващите се са в непрекъснат контакт с публиката в този период, в който се формира оригиналният им почерк. „В момента цялата изградена инфраструктура е на наше разположение. Децата всеки месец са навън – в залите на Експо център „Флора“, Културен център „Морско казино“, Културен дом НХК, Регионална библиотека „Пейо Яворов“, къща музей „Георги Баев“. „Когато времето се затопли, ще излезем и в отворените пространства. Музикантите свирят, художниците показват своите картини. Постоянно сме сред хората, това изгражда децата като професионалисти, те стъпват често на сцената, започват да се сдобиват със самочувствие. Музикантът трябва да има такива изяви. Изключително съм благодарен на Община Бургас, че ни предостави всички пространства, за да показваме какво правим в училище и то да е част от културната програма на града. Изключително съм щастлив, виждам в погледите на преподавателите, учениците и публиката как чакат да излезе афишът и вече наистина залите са препълнени от публика. Което само може да ни радва и го правим всеки месец.“

В следващите дни изучаващите поп и джаз пеене, например, имат два колоквиума – в Експо център „Флора“ на 19 януари ще слушаме изпълненията на ученици от 9 до 12 клас, а на 20 януари осмокласници ще представят вокални ансамбли. Изучаващите джаз в НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ традиционно се представят силно на форуми в цялата страна. Те взеха активно участие в бургаското издание на организирания от Jazz FM Пътуващ фестивал „Джаз в цялата страна“ през 2024 г., провел се в партньорство с Община Бургас.

Снимка: Виктор Налбантов за Jazz FM

През същата година вокалистката Мария Вандева направи своя първи самостоятелен концерт на лятното издание на Plovdiv Jazz Fest.

Снимка: Денислав Турийски