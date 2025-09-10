Ангел Заберски с концерти с големи състави в София, Варна, Добрич и Русе: „Ще изпълним музика, която да достави истинско удоволствие на публиката.“

Четири концерта поднася с големи състави Ангел Заберски в следващите дни. Тази вечер от 20 ч. той ще води Ангел Заберски бигбенд в Кино „Кабана“ с подкрепата на Столична община, а проекта „Изповед на един син“ представя от 19 ч. на 1 октомври в Зала 1 на НДК – Варна (Фестивален и конгресен център), на 2 октомври в Органова зала в Добрич, а на 3 октомври – в залата на операта в Русе. И в четирите събития на сцената излизат състави от близо 20 души. „Ще изпълним музика, която да достави истинско удоволствие на публиката.“ – обеща музикантът в интервю по Jazz FM. Тази вечер с любимите музика и публика своя рожден ден ще отбележи един от участниците в концерта – барабанистът Стоян Янкулов – Стунджи.

Ангел Заберски много обича да разгръща композициите си в големи формати. Тези четири концерта звучат като сбъднато силно негово желание: „Факт е, че произлизам от камерната музика в джаза и в областта на популярната музика. Но винаги, и образованието ми е такова, обичам големия оркестър – бигбенда, а в сериозната музика – симфоничното звучене. Аз съм много щастлив, че за пореден път програмата се оказва доста натоварена и отговорна. Тази вечер с бигбенда ще имам възможност да представя малка част от цялото ми творчество за голям оркестър. По желание на колегите сме включили по-сложните пиеси. Спретнах една хубава програма, но доста тежка за музициране. Радвам се, че по-младите ми колеги вече доста израснаха и репетиционният процес бе разкошен. С удоволствие тази вечер ще застана до тях и ще представим пред публиката сериозна, хубава музика. Мога да го кажа съвсем отговорно и със самочувствие.“

Той държи програмата да е внимателно подготвена, детайлите да са прецизирани, всичко да звучи красиво, за да чуе публиката музиката в нейната съвършена форма. „Наистина съм окрилен и ощастливен от факта, че работя с есенцията от добри професионалисти в България. В тези големи проекти всичко правим сами, на благородни начала. Много се говори за култура, но е много трудно да се използва помощта на институции; така са направени нещата, все едно те отказват. А такива проекти имат нужда от финансиране. Щастлив съм, че съумяваме да намерим начин да покажeм творчеството ми като сериозен музикант, много хора ще чуят какво съм направил и какво правим всички заедно.“ – каза той и специално благодари на продуцента Дора Арабаджийска за цялостната грижа.

Тази музика е важно да се чуе както от публиката с интерес към изкуството, така и от младите таланти, бъдещите звезди на сцената ни. В специален жест към учениците билетите за местата на предните редове са на половин цена за обучаващите се в националните училища по изкуствата „Добри Христов“ във Варна и „Проф. Веселин Стоянов“ в Русе, както и в профилираното в областта на изкуствата СУ „Св. Климент Охридски“ в Добрич. „Младото поколение трябва да бъде възпитавано, да му се покаже, че има и друга страна на културата.“ – посочва Ангел Заберски.

На 12 септември Ангел Заберски ще участва в Autumn Jazz Fest в Плевен, като в трио с Борис Таслев и Стоян Янкулов – Стунджи ще представи третия от албумите с джаз интерпретации на класически творби „Like Jazz 3 – Романтични пиеси“. Входът за този концерт е свободен.

Снимка: Ангел Заберски трио

На концерта тази вечер от 20 ч. в Кино „Кабана“ специален гост е Велека Цанкова. „Продуцентът Дора Арабаджийска предложи да поканим Велека Цанкова – певица с изключителни качества. Винаги съм искал вокалните изпълнители до мен да импонират на музикалното майсторство на инструменталистите. Велека се оказа, че е точно такъв човек. Тя ще изпее три песни – два стандарта и една българска, аранжиментът на която е на моя много добър приятел Михаил Йосифов, музиката е на Йожи Цанков, тя е написана за наш друг любим приятел – Мими Николова.“ – представи „Когато луната изплува“ Ангел Заберски. Записалата през 1962 г. тази песен вокалистка ще присъства на концерта тази вечер.