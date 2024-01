Активното слушане на музика: инициативата „Концерт с история“ на Венета Нейнска e в точката на среща между автор, изпълнител и публика

В поредица от концерти ще слушаме забележителни произведения от класическата музика, запознали се с историята на тяхното създаване, с творческите търсения на авторите им и с емоцията на интерпретацията им. Проектът е на пианистката Венета Нейнска и се реализира от основания от нея и съмишленици Sofia Art Institute, стремящ се да доближава изкуството до все по-широк кръг хора. Първите две издания на „Концерти с история“ се обръщат към известни класически творби, създадени в преработката на по-ранни образци, и към прелюдите от опус 28 на Шопен. Те ще се проведат, съответно, на 17 януари и на 6 февруари от 19 ч. в музей „Борис Христов“ на ул. „Цар Самуил“ № 43 в София. Билети се продават само предварително на EPAYGO.bg, както и на касите на EasyPay.

В „Българи с посока“: пианистката Венета Нейнска за Sofia Art Institute и концерт с музиката на Шопен към стихове на Георги Господинов - bTV Radio

Така ще чуем изпълненията на Венета Нейнска на популярни произведения, вече познавайки контекста, в който са създадени, с личното споделяне на интерпретаторката за значимостта на творбите и за тяхното въздействие върху нея. Във връзката между автора, изпълнителя и публиката едно произведение може най-силно да въздейства. „Надявам се тези концерти да донесат на публиката нови емоции с музиката. Убедена съм, че познанието носи удоволствие и че човек се наслаждава повече на това, което познава по-добре. Тези концерти възникнаха с идеята да навлезем още по-дълбоко в музиката, да можем да разберем по-добре защо съществува тя и какво иска да ни каже. Смятам, че така посланията на произведенията ще остане със слушателите за по-дълго време.“ – коментира Венета Нейнска в студиото на Jazz FM.

В първото събитие ще научим повече за случаите, когато композитори пианисти създават свои творби с мелодии от други автори. В разказа на пианистката ще се съберат много нишки на музикалната история. Венета Нейнска е подготвила и голяма изненада, която още повече разкрива специалното общуване между композиторите, в което те вземат теми и цели произведения един от друг и ги претворяват по свой собствен почин и за различни инструменти. В „Концерт с история: Мелодии назаем“ ще чуем популярните La Campanella от Паганини и „Серенада“ от Шуберт, пресъздадени от Ференц Лист, а също и „Испански танц“ от Мануел де Фая, мелодията от операта „Орфей и Евридика“ от Глук и много други. „Тези теми са толкова известни, че са станали част от нашето ежедневие и човек, когато ги чуе, веднага започва да си ги тананика. Но много често не знаем откъде идват те, какви са техните извори. Тези истории са безкрайно интересни, защото са човешки. Композиторите не са митични същества, а нормални и много емоционални хора, които са имали своите преживявания, отразили се в музиката им.“ – посочва Венета Нейнска. Тя ще очертае връзки и между Фриц Крайслер и Сергей Рахманинов, ще изпълни музика на Цезар Франк...

Вторият „Концерт с история: Прелюд към Шопен“ – е посветен на прелюдите от опус 28 на полския композитор. Написани във всяка от 24-те тоналности, те се изпълняват по целия свят вече почти 200 години. „Доста композитори се обръщат към тази концепция. Шопен не е първият, но неговият пример е изключителен по богатството на тази невероятна емоционалност, която се съдържа във всеки един прелюд. Често, когато ги изпълнявам на концерт, моля публиката да си представи цвят, тъй като всяка тоналност се съотнася към даден цвят. Този експеримент е много интересен и предизвиква дълги разговори след това. Музиката трябва да се слуша активно. Човек ѝ се наслаждава, ако я възприема така, както се чете книга, за да може тя да се разбере и да остави дълбоки следи в нашите души.“ – убедена е Венета Нейнска. В това ново отношение към изкуството слушателят не е потребител, а участник в общо преживяване с артиста и двамата заедно съотнасят своята емоция с тази на автора.

Желанието на Венета Нейнска да свързва публиката в активно взаимодействие с музиката е извор на много иновации в поднасянето на класически произведения. Тя е създател на прочутите „Концерти на възглавници“ за най-младата аудитория, а преди повече от 10 години представя в Smart Festival 11 концерта, придружени от прожектирането на написани от изпълнителя размишления по повод звучащата в момента музика. „Тези концерти имаха голям успех. За мен остана усещането, че хората имат нужда от това и го желаят. В „Концерти с история“ сега си представям, че с публиката ще бъдем в постоянен диалог. Не искам да съм вездесъщата музикантка, която изнася лекция – музиката би следвало да е споделено преживяване. Ние, изпълнителите, не можем да съществуваме без нашата публика, затова ми се иска да обсъдим тези теми, които ни вълнуват.“ – в очакване на тези разговори е Венета Нейнска.

След тези два концерта в София тя ще изнесе солови рецитали в Лондон и Дъблин с ярки заглавия от класическата музика и ще привлече вниманието върху личността на Димитър Ненов. Тя е изследовател и популяризатор на творчеството на големия ни композитор, който след 1944 г. е идеологически отречен, а творчеството му е подложено на унищожение. За него Венета Нейнска разказа в документалния филм „Димитър Ненов и измеренията на изяществото“, създаден заедно с режисьора Ясен Харалампиев, който вече е достъпен в Ютюб на пет езика. Тя многократно го представя на вечери с музика на живо в България и по света, а още четири такива срещи предстоят в близките месеци. Те ще са в малки населени места – Разград – роден град на композитора, Балчик, Видин и Перник по проект, финансиран от Национален фонд „Култура“. Преди това, след гостувания в Братислава и Париж, такава изява ще има и в Щутгарт. „Неусетно Димитър Ненов стана неразривна част от моето пианистично ежедневие. Изпълнявам негова музика в почти всички рецитали, които свиря.“ – посочва Венета Нейнска.

Опознаваме забележителния Димитър Ненов с филм и концерт на Венета Нейнска - Jazz FM

Голяма е значимостта на тези представяния, те се оценяват високо и предизвикват интерес. В поканата си към нея организаторите на концерта в ирландската столица специално са поискали да бъдат изпълнени творби на Ненов. „Това за мен е голям успех, защото явно съм успяла да предам интереса и любовта си по такъв начин, че да заинтригувам и ирландската публика. Да продължавам да свиря тази музика е единственият начин моите изпълнения да стават на по-високо ниво и това е много важно за моето развитие като музикант.“ Венета Нейнска прие молбата на Jazz FM да посвети един от своите „Концерти с история“ именно на Димитър Ненов.

Във фестивала с кауза Motif слушаме Венета Нейнска с музиката на Димитър Ненов, „Спектрум“ и Лора Маркова и Сион Найман - Jazz FM

Идеята за развитие води Венета Нейнска във всички нейни музикални каузи. В последните дни тя привлече вниманието на аудиторията върху проекта „Музиката вместо улицата“ на Георги Калайджиев и Мария Хаушилд и ни прикани да се обединим в грижа за младите таланти и насочването им в пътя на изкуството. Детският оркестър вече е свирил на много места по света.

„Проектът дава на децата бъдеще.“ – казва Венета Нейнска и отправя призив за събиране на средства за закупуването на музикални инструменти. Средствата за търсените първоначално два контрабаса са събрани буквално за една нощ и в разговор с Георги Калайджиев е решено кампанията да продължи с цел закупуването на кларинет, обой и скъпия инструмент фагот. „Аз съм изключително благодарна за всяко споделяне на апела в социалните мрежи и за всяко дарение – малко или голямо. Този проект има нужда от нашето постоянно внимание и подкрепа. Чрез него не само се дава музикално образование на децата, но и когато е необходимо, се осигуряват съвсем базисни нужди от облекло, храна, медицински грижи. Така децата са част от голямо музикално семейство.“ – подчерта Венета Нейнска.

Разговорът ни завършва с изпълнение от албума й Brevitas – „Гретхен на чекръка“ от Шуберт по „Фауст“ от Гьоте, което ще прозвучи и на концерта на 17 януари. „Шуберт превръща текста на песента на Маргарита в красиво драматично произведение за глас и пиано, което ясно предава всички вълнения и съмнения, бушуващи в ума и душата на героинята. Впоследствие Ференц Лист прави от тази песен на Шуберт виртуозно клавирно произведение. Ако Шуберт е разпределил музиката между пианото, което наподобява въртящия се чекрък, и гласа, който пее тази песен, то Лист решава да обедини двете и да добави и още няколко елемента за по-голяма драматична наситеност. Произведението в този си вид е едно от големите предизвикателства в клавирния репертоар, звучи много различно от оригинала.“ В продължението на „Концерти с история“ Венета Нейнска е замислила програма, в която да съпоставя оригинали и преработки.