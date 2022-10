Във фестивала с кауза Motif слушаме Венета Нейнска с музиката на Димитър Ненов, „Спектрум“ и Лора Маркова и Сион Найман

Музиката на Димитър Ненов в изпълнение на Венета Нейнска ще звучи в концерт на организирания от нея фестивал Motif. Тридневният форум ще представи още вокална група „Спектрум“ и младите таланти Лора Маркова и Сион Найман. Събитията ще се проведат на 30 септември, 1 и 2 октомври във Vivacom Art Hall на ул. „Оборище“ № 5 от 19:30 ч.

„Както и в живота, има срещи, които са неочаквани, така има и събития, които се загнездват трайно в живота ни. Така стана и с Димитър Ненов. Моят план заедно с видеопродуцента Ясен Харалампиев бе да направим музикално-документален филм, който бе подкрепен от Национален фонд „Култура“ и който включваше записи на няколко негови произведения. Филмът много се хареса, представих го в няколко града в България и чужбина с концерти с негова музика и композиции на други автори, които той е изпълнявал.“ – разказа в студиото на Jazz FM Венета Нейнска. След това тя записва албум с творби на Димитър Ненов, който на 25 август излезе в дигиталните платформи. Продукцията също бе създадена със съдействието на Национален фонд „Култура“.

Тепърва Венета Нейнска ще свири тази музика, като началото е на фестивала „Мотив“, на който е артистичен директор. В него досега тя не е участвала като солов артист, но сега ще направи изключение. „Каузата на фестивала е много обвързана с вярванията на Димитър Ненов. Той изключително много е ценял идеята за развитието на българската музикална култура, за развитието на музикален вкус у публиката.“ – посочи пианистката и продължи: „Ненов е бил първи музикален директор на БНР, създал е концепцията за музикалните състави, за голяма част от предаванията. Той толкова е милеел за българското музикантско общество, че нямаше как да не го включим. Връзката с нашия фестивал е, че той се провежда с благотворителена цел.“

Събраните средства от концертите от „Мотив“ ще бъдат вложени в кауза по избор на публиката. Предложените идеи са обвързани както с подкрепата на млади български музиканти, като стипендия и помощ за закупуване на инструмент, така и на възрастните и болните творци, които биха били подпомогнати от фонд „Здраве“. Затова е в продажба бяха пуснати фестивални билети с по-високи цени, отколкото биха стрували билетите за концертите. „Това е така, защото те са предназначени за хора, които искат и имат възможност още по-щедро да подкрепят каузата на фестивала.“ – посочи Венета Нейнска.

„Искахме след прекъсването поради пандемията да направим фестивал, който да е за хората и в чиято основа да е заложена идеята за хуманизма.“ – посочи тя. На 1 октомври, на Световния ден на музиката, ще слушаме вокална група „Спектрум“, а на 2 октомври финалният концерт ще бъде на младите музиканти Лора Маркова – цигулка, и Сион Найман – виолончело, студенти в две берлински музикални академии, сред най-добрите в света. „Най-важното е да завършим с младите попълнения на европейската музикална сцена. Лора Маркова и Сион Найман са толкова брилантния, интелигентни и зрели в това, което правят, че нямам съмнение, че пред тях стои сериозна европейска кариера.“ – посочи Венета Нейнска.

Тя активизира творческата общност, като покани колегите си да направят кратко видео, в което да разкажат за благотворителната идея на фестивала. Клипчетата се публикуват в социалните мрежи с таг #motiffest.