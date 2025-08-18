13-годишният джаз композитор и пиано виртуоз Павел Найденов с концерт в Зелен образователен център – Шабла заедно с контрабасиста Николай Петров

13-годишният впечатляващ композитор и джаз пианист Павел Найденов ще изнесе концерт в Зеления образователен център в Шабла. Той ще представи самостоятелни изпълнения и дуети с контрабасиста Николай Петров, който е до младия талант в първите му стъпки към професионалната сцена. А през тази година детето чудо на пианото, ученик в профилираното в изкуствата СУ „Св. Климент Охридски“ в родния Добрич, извървя много дълъг път в своето развитие. Той спечели Националния конкурс за млади джаз изпълнители в категорията за инструменталисти в своята възрастова група, включи се в Банско джаз фестивал, а след това бе участник в майсторския клас на Антони Дончев на „Jazz пътеки“ в Езерец. Концертът в Шабла е от 18 ч. и е с вход свободен. Организатор е Общинска фондация „Карон Лимен“ – Шабла в партньорство с Jazz FM.

Павел Найденов вече е добре познато име в джаз средите у нас. Той навлезе на професионалната сцена като артист с активна концертна дейност заедно с контрабасиста от Добрич Николай Петров. Те изнесоха концерти в Добрич, Варна и Пловдив, включиха се и в мащабно музикално събитие в Балчик. Талантът на Павел бе веднага оценен от колегията. Всички приходи от организирания от варненската джаз общност концерт за Международния ден на джаза бяха използвани за закупуването на електрическо пиано, на което той да свири.

Снимка: Светослав Николов

През юни младият артист спечели в своята възрастова група Първа награда за инструменталист от Националния конкурс за млади джаз изпълнители, организиран от Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ – Стара Загора. Дори неговият саундчек можеше лесно да се сбърка за концерт на професионален музикант. В своето изпълнение на пиеса на Майлс Дейвис той вплете елементи от други произведения на великия тромпетист и показа, че познава джаз историята, владее този музикален език и умело може да борави с примери от традицията.

Снимка: Светослав Николов

През август Павел Найденов се включи в Банско джаз фестивал с концерт на сцена „Децата в джаза“ заедно с Николай Петров и барабаниста Ясен Димитров. Там той представи и три авторски композиции в различна стилистика, а също – джаз стандарти, и направи особено впечатление с музикални диалози по теми, композирани от Николай Петров.

Снимка: Иван Георгиев за Jazz FM

В обучителните занимания той имаше възможността да свири с Джон Бийсли, Нилс Ландгрен и Любомир Денев, както и да чуе насоки от Милен Кукошаров. Павел засвири още на откриването на фестивала. Веднага след като го запознах с Любомир Денев маестрото седна на пианото, а младият талант скоро се присъедини за музикален разговор с подаване и реагиране на различни идеи, възникнали в момента.

Снимка: Светослав Николов

Джон Бийсли възторжено разказваше за младия пианист, след като го чу как свири на майсторския му клас от Банско джаз академия „Милчо Левиев“.

Снимка: Иван Георгиев за Jazz FM

Нилс Ландгрен бе изненадан да узнае, че музикантите от групата му познават Павел по име и с радост изслуша техните комплименти за таланта му.

Снимка: Светослав Николов

В два дни на индивидуални занимания от академията за участниците в модула „Децата в джаза“ с Павел Найденов работи Любомир Денев, който отбеляза бързото усвояване на знания и приложението им в изпълнението.

Снимка: Светослав Николов

Младият пианист се срещна и с Милен Кукошаров и работи с него в заниманията си от менторската програма на академията. За своето отлично представяне на сцена „Децата в джаза“ Павел Найденов получи Специална награда – стипендия за Банско джаз академия „Милчо Левиев“ – 2026. Дипломата ще му връчим след концерта в Зеления образователен център в Шабла.

Снимка: Светослав Николов

В момента Павел Найденов участва в майсторския клас на Антони Дончев от фестивала „Jazz пътеки“ в Езерец. Той получи от преподавателя похвали за подхода си към усъвършенстване на музикалното майсторство, когато след финала на заниманията за деня засвири на рояла соло на Чарли Паркър. Той участва и в едно от събитията на фестивала, като импровизира по прочетени в момента от поета Стефан Жечев стихове.

Снимка: Светослав Николов

Концертът на Павел Найденов с Николай Петров в Зеления образователен център в Шабла ще се проведе на двора до кинетичната скулптура на Тодор Тодоров, която бе временно инсталирана като анонс за предстоящото 14-о издание на Фестивала на хвърчилата „Вятър – Птици – Вода“ на 6 и 7 септември.

Снимка: Светослав Николов

Организатор е Община Шабла. На оградата на центъра, както и в една от залите му е експонирана изложба за творчеството на Тодор Тодоров – водещ световен артист в областта на елементалната (контактуващата с природната среда) скулптура.