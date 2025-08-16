След JeZzerets – нов джаз фестивал – „Джаз пътеки“. „Ние сме тук, с настроение, и ще ви покажем нещо, което досега не се е случвало в Езерец.“ – кани ни Павлета Проданова

След седмото издание на JeZzerets Езерец се сдоби с нов фестивал – „Джаз пътеки“. Във взаимодействие с артисти от Румъния той включва концерти, творчески занимания и майсторски клас на Антони Дончев. Инициатор е Павлета Проданова, с която в началото на нашия разговор се връщаме към току-що отминалия вече традиционен джаз фестивал в крайморското село в ъгълчето на Североизточна България. „Стотици хора дойдоха на това отдалечено място близо до румънската граница. Целта ни винаги е била джазът да се усеща като нещо естествено, не да се приема като елитарно изкуство. Много ни е драго да се срещаме, да общуваме, да се сливаме с музиката. Получи се море от джаз.“ – удовлетворението от случващото се е в гласа на Павлета Проданова.

Тазгодишното издание на JaZz do Moreto – JeZzerets събира в Езерец музиканти от различни възрасти, творящи в различни течения на джаза. Започналият на 9 август фестивал стартира с Павел Найденов трио – сензацията от Добрич, едва на 13 години, вече автор на собствени композиции. „Дете с голямо бъдеще и нескрит талант. Той свири като голям музикант. Бях дълбоко впечатлена. За мен беше чест да го поканя, а публиката беше очарована.“ – разказва организаторката на фестивала. Това лято бе изпълнено с щастие за Павел Найденов. Ученикът в профилираното в областта на изкуствата СУ „Св. Климент Охридски“ в Добрич спечели Националния конкурс за млади джаз изпълнители, провеждан от Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ – Стара Загора, а след това получи Специалната награда от сцена „Децата в джаза“ на Банско джаз фестивал, организиран от Община Банско и Асоциация Фестивалите в България. Концертната вечер продължи с оригиналните песни на Пламена Костова, изпълнени с финес и експериментален дух. На сцената излеза и майка ѝ – Павлета Проданова. Кулминация в програмата на първата вечер бяха Калин Вельов и Ире Васкес с Los Papis, с латино ритми със заразяваща енергия. „Бяха огнена стихия на сцената – отдадеността им личеше във всичко и създаде неповторима атмосфера.“ Вокалисти от Полша направиха събитието международно. „Само който не е бил, не може да си представи тази атмосфера. Хората си тръгваха с думите, че ще се върнат догодина – и това е най-голямата награда за нас.“ – казва организаторката Павлета Проданова.

Със „Срещи с джаза за деца“ на следващия ден джазът се премести в общинския център – в Зеления образователен център в Шабла. Георги Попов от „Лос Папис“ води урок по перкусии, представяйки инструменти и музиката на Куба. „Всяка година запознаваме децата с различен инструмент – тази – с перкусиите. Децата слушаха с голям интерес и дори най-малките успяхме да задържим около час. Петко Франгов изсвири своя авторска пиеса, върху която после импровизирахме в латино ритми. Уъркшопът беше занимателен, а Георги Попов разказа за инструментите, за Куба и за музиката, която пресъздава. Беше впечатляващо и за възрастните.“ – описва случилото се Павлета Проданова.

Само дни след края на „ДжЕзерец“, от 15 до 18 август Езерец посреща първото издание на „Джаз пътеки“. Четиридневният фестивал комбинира концерти, уъркшопи, творчески ателиета и изложби. Открива се с фотоизложба на Стефан Стефанов, проследяваща предишни издания на „ДжЕзерец“, както и арт инсталация на Богдан Богдев. Ще бъде представена и интерактивна изложба на пловдивския художник Матей Матеев. Сред акцентите е поетично-музикалната вечер „Поезията среща джаза“, в която местният поет Стефан Жечев ще чете свои стихове, а на пианото музиканти ще пресъздават емоцията в звуци и фрази. Ще има творческо ателие за деца с Олга Иванова, образователна работилница за етапите в джаза. „Джаз срещи за деца“ ще води Георги Илиев – Mista Future, който и ще свири с Killa Bee – Галин Ненов. В концертната програма са изпълненията на Антони Дончев с Димитър Льолев, Михаил Иванов и Стефан Горанов. Пианистът всеки ден от 17 ч. ще води тричасов майсторски клас, в който се включват изгряващи музиканти. Сред тях са 13-годишният Павел Найденов, 12-годишният Петко Франгов, Мартин Кръстев, Евгени Шишенков и Денис Господинов от Шабла. „Това са деца с огромен потенциал.“ – определя ги Павлета Проданова и прави специален жест към тях, към другите артисти и към публиката – в Езерец ще бъде докаран роял. В програмата на концертите е и изявата на дуото Христина Белева (гъдулка) и Васил Хаджигрудев (контрабас), както и на Емил Биска трио от Румъния с Аурелио Раду и Каталин Разван. На 18 август преди закриването ще видим филм за „Джаз пътеки“ – с кадри от подготовката на фестивала, неговия бекстейдж и концертите.

„Не е за изпускане. Който е наблизо, а и който не е – да заповяда. Ние сме тук, с настроение, и ще ви покажем нещо, което досега не се е случвало – четиридневен фестивал под огромните звезди, до морето, с невероятни професионалисти. Ще бъде незабравимо!“ – ни кани организаторката Павлета Проданова.

JaZz do Moreto – JeZzerets се подкрепя от Община Шабла, а „Джаз пътеки“ – от Европейският съюз по инструмента NextGenerationEU. Предстоящият фестивал е третият, създаден от Павлета Проданова. Между двете събития в Езерец тя стана инициатор за възникването на Dobrich Jazz Fest през 2022 г.