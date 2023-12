„Зима в Естония“ е трети албум от поредицата „Коледни истории за брас и глас“ на сдружение „Брас перспективи“

Към Естония отправя поглед през тази година в третото си издание проектът „Коледни истории за брас и глас“ на сдружение „Брас перспективи“. Краткосвирещият албум съдържа две старинни естонски песни и една българска. Нови са двамата аранжори – Пламен Проданов и Мартин Бодуров, нови участници има и в брас формацията. За първи път в проекта звучи китара, а вокалисти са Ивелина Цонева и Тома Здравков. И трите песни вече могат да бъдат слушани в дигиталните платформи, естонските – излезли на 26 ноември, а българската – издадена като сингъл на 1 декември.

„Естония е нова държава, която включваме в нашия проект. Освен че е част от Северна Европа, тя е тясно свързана с Финландия – централна в нашите проекти. Открихме много интересни старинни песни, които дадоха възможност на новите членове на нашия екип да се развихрят по много приятен начин. Така продължаваме линията като звучност и приказност от предишните две години, но и внасяме нещо ново и различно, което се надявам, че ще допадне на слушателите.“ – коментира инициаторът Кръстина Денчева в интервю в предаването „Джаз ден“ на 24 декември, когато и чрез ефира на Jazz FM песните за първи път достигнаха до широката аудитория.

Повече за предходните два албума от поредицата:

„Коледни истории за брас и глас“ разказват група „Спектрум“ и тромбонистите проф. Атанас Карафезлиев, Димитър Стоев, Кирил Михайлов, Петър Каракашев и Емил-Джордж Атанасов - Jazz FM

„Коледни истории за брас: През зима и мраз“ олицетворява светлината в бурите и мрака – ражда се Христос - Jazz FM

Снимка: Весела Илкова

Концертът за премиерата на първия албум от поредицата през 2021 г.

Проектът „Коледни истории за брас и глас“ тя създава през 2021 г. с идеята старинни северноевропейски коледни песни да достигнат до публиката в нови аранжименти. Подготвена от български музиканти, уникалната продукция представя таланта на творците ни пред слушатели в целия свят. За Кръстина Денчева това приключение, както го нарича, започва с нейно пътуване през 2019 г. до Тампере във Финландия. Там тя се запознава с музиканти от Академия „Сибелиус“, които се интересуват от средновековните песни на Скандинавия. През първата година в проекта са включени произведения от Германия, Нидерландия, Дания и Финландия, а през втората – от Нидерландия и Дания.

Снимка: Весела Илкова

Концертът за премиерата на първия албум от поредицата през 2021 г.

Идеята за Естония дава един от четиримата виолисти от състава на предходния албум, а двете заглавия предлага естонският тубист Мадир Виргас. Неговото име в България тепърва предстои да чуваме, тъй като сдружение „Брас перспективи“ възнамерява да го покани за майсторски клас у нас през 2025 г. Аранжиментите Кръстина Денчева възлага на Пламен Проданов, член на оркестъра на Опера Пловдив, който се оказва почитател на Естония. „В проскърцващия сняг“ природата спи дълбок зимен сън и се чуват само стъпките на човек, преминаващ през вековна гора. Песента е създадена през XIX в., когато естонски поет добавя текст към 18-секундна мелодия от XV – XVI в. Изпълнението е на тромбонов квинтет – запазена марка на проекта. Негови членове са Атанас Карафезлиев, Кирил Михайлов, Калоян Горчев и Димитър Стоев от Симфоничния оркестър на БНР и американката Катрин Шул от Оркестъра на Държавна опера – Стара Загора.

"Коледни истории за брас и глас: Зима в Естония" 2023 - Брас перспективи / Brass Perspectives BG

Втората песен рисува зимна картина на летяща през гората и полето шейна с баща и двамата му сина, които бързат да се завърнат у дома за Коледа. В нея вокалист е Ивелина Цонева, която замести Боряна Йорданова в „Спектрум“ при концертното представяне на първия албум „Коледни истории за брас и глас“ през 2021 г. Сред инструменталистите са двама тромпетисти – Мартин Бодуров и Павел Петков, участници в организирани от „Брас перспективи“ обучения – майсторския клас на Теро Линдберг в София и Лятната академия за брас ансамбли и ударни инструменти в Копривщица. Павел Петков е най-младият участник в проекта. Той е едва на 14 год., но две години по-рано е вече в 9 клас на Националното музикално училище „Любомир Пипков“ в София. Талантът му e многостранен – той е и световен шампион по джаги. Двама преподаватели в Лятната академия са също във формацията, и те – за първи път: Снежина Богданова и Радосвет Кукудов свирят на ударни инструменти. Членове на Симфоничния оркестър на БНР, тук те използват перкусии, които рядко се използват в класическия репертоар.

България винаги присъства в репертоара на албумите от поредицата „Коледни истории за брас и глас“, а една песен – „Рождество“ на Добри Христов и Елин Пелин, е и в трите. През 2021 г. Константин Бейков я аранжира за пет гласа и соло тромбон, а миналата година проф. Христо Йоцов я избира измежду всички предложени му заглавия като най-подходяща за аранжимент в състав тромпет и четири виолончели. „И след като чух двете версии, които са толкова различни, си казах, че искам тази песен да я включим и в третия албум. Вече имам идеи как тя да присъства в проекта през следващите две години.“ – разказа Кръстина Денчева. В новия аранжимент песента е озаглавена „Ро(к)ждество Христово“. „Когато Кръстина ме покани, ме насочи към музиката на Дани Елфман във филма „Кошмари преди Коледа“ на Тим Бъртън. Това е много различна концепция от обичайната коледна песен – с хорали и звънчета.“ – описа задачата Мартин Бодуров. Той за първи път прави аранжимент за брас квинтет, соло глас и китара. Вокалист е Тома Здравков, познат ни от Music Idol по bTV. Той е препоръчан на Кръстина Денчева от китариста на „Акага“ и „Сленг“ Петър Главанов. „Исках да се включи глас, който не толкова да изпее „Рождество Христово“, а да разкаже текста.“ – описа концепцията си тя. На китара тук свири Петър Георигев – Пешето.

“Рождество Христово” 2023 - зимен брас с ухание на рок - Брас перспективи / Brass Perspectives BG