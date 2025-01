В нови времена Ела Фицджералд остава с вкус към модерното: Verve издава The Moment of Truth с новооткрит концерт от 1967 г.

Новоиздаден концерт на Ела Фицджералд от 1967 г. ни дават възможност да видим вокалистката в нова среда като артист с вкус към актуалните музикални тенденции. Вече десетилетия създателка на хитове, пред аудиторията в „Колизеиум“ в Оукланд тя постига връзката със съвремието, включвайки две актуални поп заглавия в джазовия си репертоар. Само година по-рано се е появила Alfie на Бърт Бакарак, а предния месец класациите в изпълнението на Анди Уилямс е оглавявала Music to Watch Girls Go By.

Пилотният сингъл е песента The Moment Of Truth, която дава заглавието си на албума. Тя е от репертоара на Тони Бенет, който я записва през 1963 г., а след това версии ѝ правят Бинг Крозби и Франк Синатра. Ела я изпява на един дъх – каквото е чувството, което тя описва – на силната любов, в която изричането на „Да“ пред олтара отбелязва „Момента на истината“. Към сингъла има анимирано видео от режисьорката Шарън Лиу.

Концертът, провел се на 30 юни, е запазен на лента като многоканален запис в архива на основателя на Verve Норман Гранц. В програмата доминират джаз стандартите, които Ела обича да поднася като Let’s Do It (Let’s Fall In Love) и Mack The Knife, Bye Bye Blackbird и In A Mellow Tone. Албумът съдържа девет песни, а другите два джаз стандарта са Don’t Be That Way и You’ve Changed. Ела Фицджералд пее с Оркестъра на Дюк Елингтън. В инструменталния състав са такива легенди като Джими Джоунс в групата на Ела и Мърсър Елингтън, Куути Уилямс, Пол Гонсалвес и Джони Ходжес в оркестъра на Елингтън.

Образът на Ела Фицджералд олицетворява американската поп култура на пощенска марка, изработена от художника Росен Тошев - Jazz FM

Ела Фицджералд винаги е реагирала на актуалното в популярната култура. Това тя прави и през 1960 г. на концерта си в Берлин, започвайки да пее Mack the Knife с уточнението, че може и да не успее да си спомни текста до края. Но песента е толкова популярна, че е задължително да я представят. Освен това, казва тя, ще бъде първата жена, която я изпява. Разбира се, забравя втория куплет и започва да разказва за случващото се, докато оркестърът свири мелодията. Албумът Mack the Knife: Ella in Berlin е отличен с две награди „Гпрами“. Две години по-късно Първата дама на песента е отново в германската столица, изпява същата песен и накрая разказва през смях за случилото се през 1960 г.

Величието на Ела Фицджералд в новоиздадения концертен албум Ella: The Lost Berlin Tapes - Jazz FM

Тази нова среща на Ела с Дюк Елингтън, макар самият бендлидер да не участва в концерта, ни връща към друг исторически момент – когато техният албум от 19578 г. Ella Fitzgerald Sings the Duke Ellington Song Book печели първото „Грами“ за джаз.

Дата на издаване: 28 февруари 2025 г. от Verve