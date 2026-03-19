Take 6 в сингъл от албума Radiance: A Modern Hymns Project на проекта Tomb Slayer: да отсяваме случващото се около нас и да допускаме до себе си само онова, което резонира с душата

Извисяващи духа песни за вярата поднася в дебютен албум Tomb Slayer („Гробоубиец“) – артистичен проект, който се самоопределя като движение, обединяващо вярата, творческото начало и смисъла на живота. Началото е с християнски подкаст на Крисчън Дентли, който впоследствие се развива в музикална инициатива. Мисията му е чрез песни да се обединяваме в Христовото тяло, за да се събудят сърцата за вярата в Иисус. Сред участниците в синглите досега е Маркъс Милър.

През 2026 г. Tomb Slayer издава първи албум: Radiance: A Modern Hymns Project, в който участват Take 6. Песента с тях излиза като пилотен сингъл. It Is Well е написана от автора на химни и госпъл певец Филип Блис, творил през XIX в. В записа участват още номинирания за „Грами“ Дейвид Фелпс, член на прочутата госпъл група Gaither Vocal Band, както и вокалистката Ашлинг Коул, пяла с Принс, Карлос Сантана, Маркъс Милър, Кърк Уейлъм и Бутси Колинс.

Дейвид Фелпс гледа на тази песен като на сбъдната мечта – да работи с групата Take 6, от която се учи и от която се вдъхновява цял живот. Алвин Чиа от акапелната формация споделя: „Всеки ден шумът от външния свят се опитва да ти открадне радостта и спокойствието. Ако не внимаваме, може да забравим тихите и прости песни, в които се съдържа най-дълбоката истина.“ Песента пренася до нас идеята, че трябва да отсяваме случващото се около нас и да допускаме до себе си само онова, което резонира с душата.

„Сияние: проект с модерни химни“ съдържа осем издържани в съвременна стилистика песни за вярата, изпълнени от различни вокалисти.

Дата на издаване: 13 март 2026 г. от Tomb Slayer