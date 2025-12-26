Първи концерт на Take 6 у нас – музика, която идва, но не отминава, създадена с идеята да е по-висш обединител, мотиватор и изразител

Take 6 нарисуваха за българската публика голямата картина на джаза като новаторство, което обогатява традицията, като единение, в което силата на един е сила за всички, като общуване, в което хармоничната връзка създава едно цяло. Всичко, на което легендарната група е символ вече 45 години, е всичко, което ни е нужно, за да даваме добавената стойност към това, което животът ни предоставя.

Всеки е значим, важно е всичко направено с любов с идеята за благото на общността. В необичайно възторжения отклик на публиката, която, като едно цяло, участва като седми член на формацията, пролича осъзнаването на всичко това в емоционалното преживяване на момента.

Снимка: Светослав Николов

Много повече от естетическа наслада, концертът на Take 6 в Новогодишния музикален фестивал на НДК, даде потвърждение за фундаментални истини, които светът днес в заслепена самозаблуда яростно отрича. Да обичаме и уважаваме хората до нас, да сме сетивни за техните чувства, да сме заедно, да се настройваме един към друг така, че да няма слаби места в една сложна и съвършено логична конструкция. Take 6 ни дадоха повече от това, което някога сме очаквали. И чувството на благодарност е толкова дълбоко, че се превръща в рефлекс.

Формацията е близо до Бога в своята същност и ни издигна още повече към величието, което прославихме с песен и танц. Поканата бе за коледен концерт със симфоничен оркестър, а преживяването – като докосване до самата природа на човека в чистия ѝ вид. В центъра бяха празничните класики, но акцентът не бе просто настроението – а познанието за музиката и за живота, от който тя се ражда. Блус – за източника на болката, соул – за извора на силата, фънк – за изблика на енергията, джаз – като прозрение в техния синтез.

Снимка: Светослав Николов

Затова и публиката така се включи – в началото с възклицания в диалог, след това – с акомпанимент, накрая – като равностоен участник в Stand By Me. Take 6 се споделиха в най-голяма близост с две фундаментални свои песни – Spread Love – основополагащият им първи запис, изразител на убеждението, че трябва да сме генератори на любов, и Biggest Part of Me – въплъщаваща идеята за Божествената частица във всеки от нас. Имена на артисти като Били Холидей и Ал Жеро от чиито репертоари чухме изпълнения, показаха уважението към авторитетите като път към себеизграждането.

В навечерието на Коледа Take 6 ни дариха с безценно знание под формата на музика, която идва, но не отминава, създадена с идеята да е по-висш обединител, мотиватор и изразител. Слушахме ги с преклонение към приноса им и като формация, и като индивидуални артисти. България бе благословена на наша земя да стъпят Клод Макнайт, Марк Кибъл и Алвин Чиа – всеки от тях институция сам по себе си.

Снимка: Светослав Николов

Първият у нас концерт на Take 6 се състоя по покана на Националния дворец на културата и с подкрепата на A to JazZ. Част от изпълненията бяха поднесени в съпровода на Симфониета Враца под диригентството на Анджело Валори. Jazz FM бе медиен партньор.