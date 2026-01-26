С идеята да избереш да си присъстващ – щастлив и свободен, Incognito ни представят 17 песни на чиста радост в Music. Magic. Ironic.

С 20-и албум, издаден навръх Коледа, Incognito посреща 2026 г., в която празнува 45 години от създаването си. 17 са песните и пиесите в него, а тяхната цел, както казва създателят и лидер на формацията Блуи, е да повдигат духа. Отново се наслаждаваме на характерния соул фънки стил на групата, а тук са всички любими имена, които са ѝ били вокалисти през годините и част от чиято известност е именно работата им с Incognito. Песните пеят Мейса, Имаани, Джой Роуз, Тони Момрел и Натали Дънкан. Едно от новите актуални имена като солист на групата е госпъл певецът Зебулон Елис. В записите участват и други превъзходни гласове, които са възхитителни със своята пластичност, артисти с много съвременен подход към музиката – почерк на Incognito вече 45 години.

Блуи от „Инкогнито“ пред Jazz FM: „Музиката е храна за душата“ - Jazz FM

Албумът е обединен около идеята да избереш да си присъстващ – щастлив и свободен. Песните в Music. Magic. Ironic. са за това как преминаваме през живота – колко сме щастливи, когато любовта е тук, как да се спасим, когато я няма, как да се съберем в себе си, как да живеем хармонично с другите, как да изпълваме света с положителна енергия и да го формираме по своите най-светли видения за него. „17 песни на чиста радост и щастие.“ – така формацията обявява Music. Magic. Ironic. Основателят Блуи пояснява за заглавието: „Бях на 5 години, когато погрешка нарекох музиката магия. Хванат в капана на един счупен свят, 63 години по-късно този албум магически освободи душата ми. Не е ли това иронично?“

Повечето произведения в двойния албум са вокални и оригинални, но има и две инструментални пиеси, както и два кавъра – на Рой Айърс (Running Away) и на групата The Spats (Your Lovin’ Is Everywhere) – и двете – от втората половина на 70-те.

„Стилно, със страст, от сърце и душа“ – „Инкогнито“ представят концертен албум за 35-а си годишнина Live In London: 35th Anniversary Show - Jazz FM

Вдъхновението на Блуи за музиката идва от детството му в Мавриций. Той вижда как в края на работния ден местните хора свирят на каквото им попадне – дали ще е барабанче или пък бутилка, по която почукват с вилица. Това изпълвало с енергия изморените хора до степен те да затанцуват. И точно тази трансформация кара Блуи по грешка вместо „музика“ да каже „магия“. После посвещава на създаването ѝ целия си професионален живот. „Нека тази магия, наречена музика, да ви повдига в трудни времена, да извисява духа ви и да напоява душите ви, като ви носи баланс в живота.“ – пожелават с албума Блуи и Incognito.

След гостуването си неведнъж в България на фестивала ни Sofia Jazz Peak, Incognito и през 2026 г. ще ни зарадват със своята музика на живо в София. Организираният от Sofia Music Enterprises концерт е на 10 март от 20 ч. в Зала 1 на НДК. Повече: на Фейсбук страницата на събитието.

Дата на издаване: 25 декември 2025 г. от Bluey Music