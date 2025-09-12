Ледиси почита Кралицата на блуса с албума For Dinah: „Това е обяснение в любов към жената, която ме създаде“

Преди на 3 октомври да излезе албумът на Ледиси в почит към Дайна Уошингтън, вокалистката разкри още една песен от него – дуета си с Грегъри Портър You’ve Got What It Takes. Другите партньори в продукцията са Крисчън Макбрайд (в You Don’t Know What Love Is), изгряващата звезда Майкъл Кинг и Пол Джексън джуниър (в You Go to My Head). Първи сингъл бе песента This Bitter Earth, с която завършва албумът. „В днешните времена на хаос хората имат нужда от музика и тази песен предава копнежа за живот, изпълнен с любов.“ – казва за нея Ледиси. В новата версия класическото звучене е съчетано със съвременното в аранжимента на Крисчън Макбрайд, продуцент на албума заедно с дългогодишния партньор на Ледиси Рекс Райдаут. For Dinah съдържа осем песни, които представят различните творчески превъплъщения на Кралицата на блуса.

Ледиси се описва като дете на Дайна Уошингтън: „Тя ми позволи да се движа свободно, да творя свободно, да бъда лидерка, да обличам и да казвам това, което искам.“ В модерния подход на Ледиси към тези песни е желанието ѝ те да стигнат до широката публика, забравила за голямата изпълнителка. Така тя направи по-рано с Нина Симон, като албумът ѝ Ledisi Sings Nina ѝ донесе поредна награда „Грами“. Връзката ѝ с Дайна Уошингтън е дълбоко лична и ѝ позволява да изразява своята женственост. „Има чувственост в музиката, в кожата, преметната през врата, в извивките на тялото, в прилепналата рокля и в това как се движа в музиката.“ – казва тя.

Забележителната певица израства с песните на Дайна Уошингтън, които майка ѝ неспирно пуска на грамофона вкъщи. Сега за вокалистката тази музика е белег за принадлежност. Дайна Уошингтън е символ на борбата да бъдеш приета в доминирана от мъже индустрия, и то – като тъмнокожа. „Усетих нейната болка, почувствах отхвърлянето. От тук идвам и затова искам да произнеса името ѝ на висок глас.“ – казва за желанието си да популяризира наследството на Кралицата на блуса Ледиси. „Албумът е обяснение в любов към прекрасна тъмнокожа жена, която ме е вдъхновявала. Която ме създаде.“ – с това признание се обръща към почитателите си вокалистката.

В новите си версии песните, излезли като първи три сингъла, разкриват намеренията на Ледиси да не пресъздава първообразите, а да ги направи относими към съвременната среда. В изпяването ѝ липсва борбеността на оригиналите. Тя е заменена от благозвучност, която напомня, че комфорта си днес дължим на битките на хората преди нас. Това е знак за нас, че трябва ежедневно да отстояваме постигнатото от нашите предци.

Във For Dinah са включени още песните If I Never Get To Heaven, Caravan, Let's Do It и You Go to My Head. Това е пореден трибют към великите вокалистки в джаза, който специално акцентира върху приноса на жените към по-добрия живот за нас. По-рано тази година Кендис Спрингс посвети на Били Холидей Lady in Satin, като преди това сподели влиянията си в The Women Who Raised Me.

Дата на издаване: 3 октомври от Candid Records