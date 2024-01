Факлоносец на традицията, Пати Остин засвидетелства своята вяра в песента в продължението на проекта си за Ела Фицджералд: „For Ella 2“

Пати Остин издаде продължение на албума си, посветен на Ела Фицджералд. „For Ella 2“ („За Ела 2“) е просто озаглавен той, като само добавя цифра в заглавието. Предходният излезе 21 години по-рано по повод 85 години от рождението на легендарната вокалистка. И в този албум Пати Остин събира емблематични песни от репертоара на Ела Фицджералд, за да представи нейния творчески образ на Първата дама на песента. В разказа на Пати Остин е идеята за предаване на историята и за запазване на паметта, което тя чувства като своя мисия. Именно благодарение на таланта на Ела Фицджералд в нас се вграждат песни като Mack the Knife, Lullaby of Birdland, April in Paris… И това е само началото на албума, в който са още шлагери като Anything Goes, Let’s Do It, за да завърши той с поглед към светлината с Get Happy в госпел стилистика. В подхода на Пати Остин е лекотата, с която Ела Фицджералд пее песните, отговорността в поднасянето им, разбирането за техния смисъл и значението им. На преден план е преклонението ѝ към тази музика, която благодарение на Ела става вечна.

„Колкото повече минава времето, толкова по-силно чувствам нуждата да предам това наследство на следващото поколение. Колкото повече минава времето, толкова по-силно чувствам нуждата да предам това наследство на следващото поколение. Не че те трябва да повтарят същото нота по нота, а да го поемат и да го преобразят, да го претворят.“ – каза Пати Остин във видео интервю за Jazz FM при първото си гостуване у нас през 2017 г. за концерт от цикъла „Музиката на Америка“ на „Кантус Фирмус“ и фондация „Америка за България“.

Тогава с Брас асоциация биг бенд, воден от Ангел Заберски, тя представи в България програмата от първия си албум за Ела Фицджералд For Ella.

Няколко месеца по-късно Пати Остин отново бе у нас за участие на „Банско джаз фестивал“. В ексклузивно интервю за Jazz FM тя тогава съобщи подробности за албума, който издаде сега.

Кръщелница на Дайна Уошингтън и Куинси Джоунс, Пати Остин прави своя пробив със соулфул аренби хитове през 80-те, но постепенно се концентрира върху джаз традицията, като продължител на която се осъзнава. Тя рядко записва и издава албуми, но всеки е плод на сериозно осмисляне на музикалния материал и вземане на решения за интерпретацията на базата на задълбочено познание за детайлите и процесите и ясна визия за търсения резултат. Пати Остин ни показва в какво е точно величието на композицията и на текста и така постига великолепие в изпълнението.

Характерно за „For Ella 2“ на Пати Остин е спецификата в интерпретацията на всяка песен. В аранжиментите April in Paris наистина ни отвежда до Париж с романтична интродукция и акордеонен финал, Lullaby of Birdland ни обгръща с безгрижието на латиноамериканската музика, но в изсвирването прави директни препратки към Гершуин, Let’s Do It е толкова изразително изпята, че звучи като разказ за химията на любовта. Във всички присъства усещането за мюзикъл – произведенията, от които са се раждали джаз стандартите.

Във „For Ella 2“ Пати Остин пее с един от най-модерните традиционни оркестри в САЩ – Gordon Goodwin’s Big Phat Band. Взаимодействието с групата е във всеки аспект на поднасянето на песента – и ритмично, и мелодично, и темброво. Също толкова изящно е съчетаването на гласа ѝ във вокално платно, изтъкано с Take 6. Това е класата на Пати Остин – най-умелият ветеран на джаз сцената. Тя не използва традицията, за да намери новото след нея, а я пренася в новото време; не черпи от нея, а я цитира; обобщава я всеобхватно и я утвърждава. Това тя направи и с появилия се между тези два албума Avant Gershwin от 2007 г., за който спечели наградата „Грами“ за най-добър вокален джаз албум. Продължението на нейните посветени усилия доведе до ново признание – номинация за „Грами“ в същата категория за „For Ella 2“.

Факлоносец на традицията, чрез албума тя засвидетелства своята вяра в Песента.

Дата на издаване: 21 март 2023 г. от One River Stream