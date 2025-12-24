Christmas with My Friends IX на Нилс Ландгрен показва, че в един счупен свят актът на заедност в създаването на музика все още може да въплъщава мир, любов и радост

Днешното издание на Singin’ & Swingin’ е посветено на един от най-хубавите празници – Рождество Христово. Това е време за близост, за пауза от забързания ден, за вглъбеност и смиреност. Дните преди коледните празници парадоксално изострят консуматорския синдром, който често заглушава гласа вътре в нас, както Кант нарича онзи категорически императив на духовното. Но отдадем ли се на тази опияняваща бавност в защитената среда на домовете ни, ухаещи на джинджифил и канела, бързо осъзнаваме потребността от вглеждане и вслушване в самите себе си. Отвъд самодоволната суета на хора и обстоятелства, човек изостря сетивата си за Доброто и за сдобряването във всеки един аспект. Един от предколедните ми подаръци е книгата на Олга Токарчук „Книгите на Яков“. Преди да се захвана с това четиво, ме връхлетяха разсъждения за прочутата борба на Яков с Бог. Ясно е, че мнозина виждат в тази история метафора на борбата на човека със самия себе си, с вменените му авторитети; борба за инициация. Това е един от аспектите на множеството символи, които човек разчита в тази значима старозаветна история. В това съзирам смисъла на смирението – след множеството борби извън и вътре в нас, да приемем света и да го обикнем. Затова в тези духовни и светли дни ви пожелавам приемане и любов. Нека бъде Рождество на Доброто! В Singin’ & Swingin’ слушаме музика от деветото издание на Christmas with My Frirends на шведския тромбонист и идеолог на звукозаписната компания ACT Music Нилс Ландгрен.

Той е една от най-значимите европейски джаз фигури, също и композитор, преподавател, вокалист с безкрайно гальовен глас. От 2006 г. Нилс Ландгрен започна инициатива за празнични записи на Рождественска и празнична музика. Тази поредица стана популярна и традиционна, така че почитателите очакват с нетърпение всяко следващо издание. Ландгрен наложи традицията на всеки две години да се появява албум с коледни песни, предшестван от турне с концерти в Европа. Едно от най-ярките му качества е умението да курира. Неговата селекция на песни и пиеси винаги е впечатляваща с това как всички накрая си пасват до най-малък детайл. Освен това подборът му на артисти е сърцат – участват великолепни музиканти, изповядващи близка естетика и отношение към музиката – Шарън Дайъл, Ида Санд, Йохан Норберг и др. Всички те вграждат сърцата и душите си в музиката и това се усеща, докато я слушаме. Нито един от тях не музицира така, че да се самоизтъкне, няма акробатични номера. Те пеят и свирят в духа на Рождествения празник – смирено, оставайки верни на музиката и на посланията ѝ за добруване.

Christmas with My Friends е повече от албум – това е сезонно приятелско събиране, покана да се поспрем насред декемврийския хаос и да се потопим в нещо по-тихо, по-човешко. Това е история за приятелство, разказана чрез музика. Напомняне, че дори в един счупен свят от войни и политически сътресения, от алчност и самозабравило се властолюбие, актът на заедност в създаването на музика все още може да въплъщава мир, любов и радост. В албума звучат думи и послания, които можем не просто да слушаме, а да чуем.

Дата на издаване: 31 октомври 2025 г. от Act Music/Дюкян „Меломан“