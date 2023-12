Осмото издание на Christmas with My Friends на Нилс Ландгрен е с вкус на портокал

До осмо издание достигна през 2023 г. проектът Christmas with My Friends („Коледа с моите приятели“) на тромбониста Нилс Ландгрен. „Винаги съм искал да представя тези изпълнени с радост песни по моя начин и в компанията на добри приятели, да се концентрирам върху музиката без граници.“ – посочи в началото през 2006 г. Нилс Ландгрен. Тогава той сподели, че това е Коледата, за която е мечтал от дете. А за осъществяването на такъв проект мечтае вече 30 години като професионален музикант и междувременно си набелязва песни. В първото издание на поредицата той бе заедно с Виктория Толстой, Шарън Дайъл, Ларс Даниелсон, Улф Уакейниус и др., а след това към групата на приятелите се присъединиха още артисти, главно от звукозаписната компания ACT, така че с основно ядро и специални участници да се покрие пълната гама на репертоара.

За важните неща в живота: Christmas With My Friends V на Нилс Ландгрен - Jazz FM

Записите в албума не познават стиловите ограничения, те събират времена и епохи, различни истории и настроения и не оставят съмнение за важните неща в живота.

Идеята на „Коледа с моите приятели“ е да изразява артистите в пътешествие в света на музиката. Песните са лично подбрани от участващите музиканти или написани от тях, като преминаваме от средновековна Европа с църковна, класическа и празнична музика, през американската традиция – джазова, блус и Коледна, до съвремието в цялото разнообразие на творчески търсения. Някои от заглавията са много популярни, други – почти незвестни извън границите на своята родина. В осмото издание на проекта от обичайните коледни песни тук са Blue Christmas, Santa Baby, O Tannenbaum, Little Town of Bethlehem, It's The Most Wonderful Time Of The Year, редом до авторските песни на участниците – на самия Нилс Ландгрен, на вокалистките Шарън Дайъл и Джесика Пилнас и на китариста Йохан Норберг. Във всяка от тях чуваме личното споделяне на любовта към коледните празници.

С особен интерес в осмата част слушаме и песни, свързани с раждането на Спасителя, преминали през вековете в културите на Англия, Германия, Швеция и Дания. In Dulce Jubilo е традиционна германска коледна песен от началото на XV в. Förunderligt och nära („Прекрасно и близо“) ни отвежда към началото на миналия век с музика на датския композитор Carl Nielsen и с текст на шведския пастор Оскар Манстрьом. Lully, Lulla, Lullay е претворена през 2008 г. от композитора и органист Филип Стопфърд английска песен от представление, играло се през XVI в. в Ковънтри. В нея майка се разделя със своя син, който ще бъде сред убитите по заповед на цар Ирод 14 000 младенци, първите мъченици за Христос. От шведската коледна традиция има и една песен от по-близките години – написаната и записана от Стина Норденстам през 1991 г. Soon After Christmas.

С осмото издание на „Коледа с моите приятели“ Нилс Ландгрен споделя още нещо ценно за него – спомена за Коледа като дете. Затова албумът е оформен с оранжев цвят на обложката. „Коледа я свързвам с портокал. Като дете в празничните дни не се вълнувах от подаръците, а от храната. Ето какво правеше моята Коледа специална – майка ми Маргарита да донесе вкъщи торба с портокали. Още си спомням как беля първия и се наслаждавам на аромата и на прекрасния вкус!“ – разказва музикантът. С албумите „Коледа с моите приятели“ той ни напомня да не забравяме какво празнуваме и ни призовава: „Нека да направим света по-добро място, на което всички да можем да живеем заедно и да се наслаждаваме на времето си на Земята.“

Това послание музикантите традиционно отправят към публиката на концертите, съпътстващи всяко издание от поредицата. Те са основно в църкви в Швеция и Германия и дори някои от албумите са записани именно в храмове. С осмата част на проект Нилс Ландгрен изпраща изключително плодотворна за него година. От нейното начало той е творчески директор на канала Jazzradion към Втора програма на Шведското обществено радио. С назначаването му бе обявено и възобновяване на дейността на Radiojazzgruppen („Джаз радио група“) – студиен оркестър към Шведското радио, основан през 1967 г. Още един акцент от изпълнената с творчески реализации за него 2023 г. е издаването на втората част на проекта 4 Wheel Drive отново с приятели – Мишаел Волни, Ларс Даниелсон и Волфганг Хафнер.

Дата на издаване: 27.10.2023 от звукозаписната компания ACT, разпространител за България: Дюкян „Меломан“

Музиката от Christmas with My Friends VIII на Нилс Ландгрен слушаме в Singin’ & Swingin’ на 24 декември от 11 ч. с повторение на 27 декември от 21 ч.